Sonos konečně ukázal malý a levný subwoofer Sub mini. Je větší a dražší, než jsme čekali

Už skoro před rokem unikly první zmínky o chystaném malém subwooferu Sonos Sub Mini. Zatímco ostatní firmy bez většího zájmu veřejnosti chrlí jeden subwoofer za druhým, o Sonosu se začalo psát, i když jen začal uvažovat, že něco takového uvede.

Důvody jsou dva. Za prvé Sonos zas tolik reproduktorů v nabídce nemá, proto každá novinka je tak trochu událost. Za druhé, klasický Sonos Sub, nyní v třetí generaci, je stále velký a hlavně drahý.

S rozšiřováním nabídky levných soundbarů začínala být situace Sonosu neudržitelná. Proč byste si měli kupovat subwoofer za dvojnásobek ceny soundbaru, když ten samotný soundbar nebasuje zas tak mizerně. Pro Sonos tak jediný drahý subwoofer neznamenal větší obrat, ale naopak ušlou příležitost, kdy si lidé místo drahého raději nepořídili vůbec nic.

Nový Sonos Sub Mini tak musí hlavně snížit cenu za subwoofer, ale zachovat příjemný zvukový projev, který si lidé se Sonosem spojují. To mini v názvu naznačuje menší velikost, ale subwoofery prostě potřebují objem.

Tradičně netradiční konstrukce se štěrbinou

Sub mini mění tvar na válcový, ale zachovává konstrukci se štěrbinou, ve které protiběžné basové měniče (o průměru 15 cm) zvětšují akustický tlak a současně potlačují vibrace. Díky tomu nebude Sub mini závislý na typu podložky, kam jej postavíte, stejně tak nebude drnčet svým tělem.



Protiběžné měniče se postarají o větší akustický tlak bez vibrování tělem subwooferu

Sub mini není malý

S výškou 30,5 cm a průměrem 23 cm není válcový Sub mini vyloženě drobounký. Je sice co do objemu menší jak tradiční Sonos Sub, ten je ale užší, takže přiražený ke stěně zabere v prostoru méně místa.



Sub Mini vypadá jako nenápadný válec v černém či bílém matném provedení

Když jsem s metrem obcházel domácnost, abych měl nějaké srovnání, zjistil jsem, že je Sub Mini zhruba velký jako odpadový koš nebo kyblík. Čistý objem zabírá 12,6 litru.

To není malý reproduktor. Kdo doufal v něco menšího, možná bude zklamaný, spíše je to ale zárukou, že Sub Mini stále dokáže pro běžnou evropskou místnost zajistit vnímatelný basový projev. Pokud chcete ozvučit menší hangár, Sonos vám dovolí připojit klidně dva velké Sonos Sub, pro domácnost a zvlášť pro tu v bytě se sousedy, ale dává Sub Mini větší smysl.





Ikonická štěrbina velkého Sonos Sub se objevuje i v menším Sub Mini

Sub mini není levný

Subwoofer Sub Mini se začne prodávat i u nás od 6. října za cenu 12 990 Kč. Je to výrazně méně, než stojí Sonos Sub (21 000 Kč až 22 490 Kč ), ale stále to není překvapivě nízká cena.

Popíšu vám svou osobní zkušenost. Na pár měsíců jsem měl doma půjčený velký Sonos Sub, ale nehnal jsem jeho hlasitost nijak vysoko, především jsem ho ocenil kvůli zřetelnějším dialogům. Připojený subwoofer totiž odlehčil hlavnímu soundbaru Sonos Arc, který se nemusel starat o dolní frekvence a zatěžovat jimi své měniče. Díky tomu se zvuk mohl nadechnout a získat na zřetelnosti.

Když přišel čas vrátit Sonos Sub, nijak jsem zásadně neprotestoval, protože bych nedokázal ospravedlnit jeho vysokou cenu pro mé využití. Se Sonos Sub Mini to je ale trochu jiné. Cena je sice vyšší, ale popravdě ještě na hranici snesitelnosti. Samozřejmě si jej budu chtít poslechnout a určit kompromisy oproti velkému Sonos Sub, ale zatím mám pocit, že by mohl splnit to, co očekávám – tedy klidný basový základ, který lépe ukotví filmový zvuk, a současně vylepšení zvuku ve vyšších frekvencích díky odlehčení hlavních reproduktorů.



Pro soundbary Beam nebo Ray bude nový Sub Mini ideální

Pro Sonos by ale mohl znamenat větší objem příjmů než dražší Sonos Sub. Majitelé soundbarů Sonos Beam nebo Sonos Ray si velký Sub nejspíš nekoupí. Sub Mini ale i pro ně vypadá jako příjemný upgrade jejich systému.

