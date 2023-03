Sonos Move by měl v roce 2023 přijít už druhé generaci

Včera Sonos oficiálně představil nové reproduktory Era 300 a Era 100, podle webu The Verge to ale nejsou všechny novinky, které nás letos čekají. Měli bychom se dočkat dalších dvou produktů. A jedním z nich má být přenosný Move druhé generace.

Reproduktor Move představil Sonos už v roce 2019 a jako první měl Bluetooth a vestavěnou baterii. Přitom nechybí samozřejmě Wi-Fi a možnost plné integrace do multiroom systému.

Druhá generace by měla zrušit nutnost ručního přepínání mezi Bluetooth a Wi-Fi, Move má na to fyzické tlačítko. Ostatně Malý přenosný Roam ho už nemá. Dále by upgrade měla dostat elektronika, tedy procesor bude výkonnější, paměť větší, díky tomu bude garantována delší doba podpory systému a možnosti upgradu. Nový Move tak bude držet krok s reproduktory Era 300 a Era 100.

Podobně jako u repro Era 300 a 100 můžeme také očekávat od druhé generace Move, že linkový vstup bude řešený přes USB-C port, přičemž by Sonos tak mohl přidat i možnost nabíjení. Stávající možnost bezdrátového nabíjení na „dokovací stanici“ pravděpodobně zůstane zachována.

A protože se výrobci snaží být stále ekologičtější, tak u Move druhé generace by mohl majitel mít jednoduchou možnost výměny baterie. Ač o tom zdroje nepíší, je také pravděpodobné, že Move dostane také dva výškové měniče, podobně jako má Era 100.

