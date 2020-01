Sonos Play 5: nejdražší Sonos reproduktor si cenu zaslouží [test]

Prémiový Play:5 si určitě bude žádat více přemýšlení, zda se vyplatí za tu investici. Poslechově ale překonává dvojici kvalitních Sonos One.

Plusy Výborný zvuk

linkový vstup pro připojení běžného zdroje

Streaming hudby a podpora multiroom Minusy zpoždění zvuku z linkového

vstupu

hraje jen po připojení k síti 10 /10 Hodnocení

Nejvyšší model mezi síťovými reproduktory Sonos představuje model Play:5. Jeho aktuální druhá generace se na trhu objevila před čtyřmi lety, a byť za ta léta příliš nezestárl design natož reprodukce zvuku, přece jen už existují modernější reproduktory, které jej výbavou dokáží porazit. Přesto pro mnohé bude díky zvuku mnohem zajímavější, než jiné třebas chytřejší reproduktory.

Play:5 je v zásadě kompaktní stereo reproduktor, který navíc můžete spárovat s dalším Play:5 reproduktorem pro širší zážitek ze stereo zvuku. Zatímco tedy Play:1, Sonos One, nebo Ikea Symfonisk se samostatně chovají jako mono reproduktory a pro stereo zvuk je musíte spárovat, Play:5 dokáže vytvořit zvukový prostor z jediného reproduktoru.



Reproduktor můžete případně postavit na výšku na levou či pravou stranu, logo Sonos vypadá stejně i vzhůru nohama

Současně jde samozřejmě o Sonos reproduktor. Můžete jej tedy provázat s jiným reproduktorem a hrát stejnou skladbu v různých místnostech nebo více reproduktory vyplnit jednu místnost. Jako u ostatních reproduktorů jej připojíte do svého systému přes Wi-Fi (jen 2,4 GHz) nebo LAN kabelem. Stejně tak můžete pár těchto reproduktorů využít jako zadní prostorové reproduktory se soundbary Sonos, nebo zvuk podpořit bezdrátovým subwooferem Sonos Sub. Neumí Bluetooth, ale podporuje AirPlay 2 pro iOS zařízení.

10 tipů a triků pro reproduktory Sonos: odhalte, co opravdu umí Multiroom systém reproduktorů Sonos může na první pohled vypadat docela složitě. Poradíme, jak jej nejlépe využít, a na co si případně dát pozor.

Linkový vstup klame tělem

Na rozdíl od ostatních obsahuje Sonos Play:5 klasický 3,5mm konektor pro připojení externího zdroje zvuku. Tento konektor je současně chytřejší a současně horší, než si nejspíš myslíte. Vstup z tohoto konektoru můžete přehrávat nejen na konkrétním reproduktoru Play:5, ale můžete jej přehrávat i na jiném reproduktoru v jiné místnosti. Dokonce na Play:5 v dané chvíli může hrát úplně jiná skladba přehrávaná třeba ze Spotify. Reproduktor Play:5 tedy dokáže do vašeho multiroom systému přidat funkčnost samostatné krabičky Sonos Port využívané pro připojení gramofonu, CD přehrávače či jiného tradičního zdroje hudby.



Mezi možnými zdroji vám přibude Line-in a Play:5 na něj umí přepnout, když najde signál. Linkový vstup může hrát v jiné místnosti, zatímco na Play:5 hraje něco jiného

Bohužel ale kvůli této chytrosti konektor nefunguje, jak jste zvyklí u normálních aktivních reproduktorů. I když chcete hrát hudbu přes 3,5mm konektor, musí být Play:5 součástí Sonos Systému a připojený k bezdrátové síti. Nemůžete sbalit reproduktor, odvézt jej na chatu a začít z něj přehrávat. I když nechcete nic streamovat z internetu ani nepotřebujete něco ovládat aplikací z telefonu, reproduktor nebude vůbec hrát.

Navíc tady dochází ke značnému zpoždění zvuku. Nejméně 0,7 sekundy s nekomprimovaným zvukem, s kompresí zvuku téměř dvě sekundy (komprese se nastavuje v aplikaci a ve výchozím stavu je automaticky). Reproduktor tedy rozhodně nedoporučíme k televizoru nebo počítači. Zvuk je od obrazu nepoužitelně rozsynchronizovaný:

Zvuk odpovídá ceně

Sonos Play:5 se prodává za cenu pod patnáct tisíc korun. Je tedy nejdražším samostatným reproduktorem Sonos. Dva Sonos One, které poskytnou širší stereo zážitek, jsou stále levnější jak jeden Play:5. Zajímalo nás tedy, zda je zvuk opravdu o tolik lepší jak dvojice Sonos One.

Podívejte se na konstrukci Sonos Play:5

Ač Sonos naladil Sonos One i Play:5 velmi podobně a stejná skladba nezní významně jinak při přecházení mezi různými reproduktory, na Play:5 uslyšíte především mnohem větší objem a výkon pro sebejistější a rychlejší podání basů, stejně jako zřetelnější jasnější výšky pro lepší podání ženských vokálů nebo žesťových nástrojů.

V podání výšek se také projevuje odlišné zaměření malých reproduktorů Sonos One. Ty počítají, že je spíš někde v místnosti odložíte, aby vytvářely hudební podkres, a nebudete se pohybovat vždy v ideální ose pro směrově citlivé výšky. Jejich charakteristika tak mírně zvýrazňuje výšky u jediného měniče se širším záběrem, abyste i při volném pohybu po místnosti měli ze zvuku vyrovnaný a příjemný pocit.

​

LAN mají všechny Sonos reproduktory, line-in jen tento. Ovládání třemi dotykovými tlačítky je dostatečně jednoduché. Ve srovnání se Sonos One vyniknou rozměry Play:5

Sonos Play:5 oproti tomu má pro vyšší frekvence tři měniče, dva míří do stran a jeden přímo. Širší záběr výšek se tak dosahuje i s měniči, které samy o sobě mají užší záběr. O basy se pak u Play:5 starají tři další měniče a celá konstrukce se obešla bez bassreflexu.



Rozložení měničů uvnitř Sonos Play:5

Při běžném poslechu popových skladeb nebo poslechu na nižší hlasitost jen pro dotvoření nálady nepoznáte mezi Play:5 a dvěma Sonos One ve stereo zapojení výraznější rozdíly. Vše hraje velmi podobně a i drobné Sonos One dokáží překvapivě zahrát basy nad jejich objem. Play:5 si už ale bezpečně troufne na hlavní poslech i náročnější klasiky. Například na Sonos One u zdánlivě jednoduché skladby Bobbi Jene souboj violoncella a houslí vyhrávají spíš housle a energie dolních frekvencí cella se nadechne, jen když housle nehrají, u Play:5 je tento souboj vyrovnaný a zcela nezkreslený. Díky rychlejším basům se pak neslévají spodní frekvence a akustické bicí od kopáků po malé bubínky znějí přirozeně. Ženské vokály, například Loreena McKennitt/Marco Polo, vystoupí na Play:5 více do popředí, přičemž nijak nepřijdete ani o čitelnost zbývajících nástrojů.

Dva jsou víc než jeden

Ač Play:5 dokáže zajistit pocit prostoru, reálně jej vnímáte hlavně na vyšších frekvencích. Například u Peter Gunn, kde bubny hrají jen v levém kanálu, nemáte na Play:5 tak agresivní pocit ze separace kanálů. Samozřejmě Sonos vám ale milerád prodá další Play:5, abyste si vyrobili stereo pár a dosáhli tak lépe definovaného prostoru. Pak můžete i reproduktory otočit na výšku, aby vypadaly jako klasické reproduktory.

Při nepříjemně vysoké hlasitosti už uslyšíte, že dynamika basů ustupuje do pozadí, aby nedocházelo k deformacím. Samozřejmě s případnou dvojicí reproduktorů získáte vyšší hlasitost s menšími ústupky v dynamice. Pro běžnou místnost a poslech ale Play:5 rozhodně stačí a kompromisy nevnímáte.

Když víte, co potřebujete

Sonos Play:5 tedy doporučím spíše náročnějším posluchačům, ostatně linkový vstup s nastavitelnou úrovní počítá, že na tomto reproduktoru nebudete poslouchat jen streamovanou hudbu a sáhnete i po vlastních zdrojích na klasických médiích. Ač dokáže místnost zaplnit příjemným zvukem, nejlepší pocit budete mít z poslechu přímo před reproduktorem.

Pokud teprve zvažujete, že byste nastoupili do systému Sonos, není asi nejlepší začínat rovnou na drahém Play:5. Přece jen Sonos One s hlasovým ovládáním je použitelnější a levnější a univerzálnější Sonos Beam připojíte k televizoru a stereo efekt s příjemným zvukem zajistí také (byť jeho zvuk je zřetelně pod úrovní Play:5). Hlavně ale musíte počítat s omezením linkového vstupu, který je kvůli zpoždění vhodný jen na hudbu.

Když už máte vyladěnou vlastní sestavu a chcete jen její zvuk dostat do jiných místností, asi bude vhodnější Sonos Port doplněný levnějšími reproduktory. Play:5 je prostě pro ty, kteří chtějí poslouchat prémiový zvuk, ale nemají prémiový zesilovač s reproduktory.

Sonos Play:5

Cena: 14 716 Kč

Výrobce: Sonos

Technické parametry