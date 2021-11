Sonos přidal do svých soundbarů podporu formátu DTS

Sonos vydal nový update softwaru S2 a nová verze 13.4 přidává zásadní upgrade. K stávající podpoře nejpoužívanějšího formátu Dolby Digital přidal podporu zvukového formátu prostorového zvuku DTS Digital Surround.

Vylepšení se týká nejen aktuálních soundbarů Sonos ARC a Beam první generace i druhé generace, ale DTS nyní umí i Playbar, Playbase a Amp. Dále přibyla jednoduchá možnost nastavení zvuku přes obrazovku Now Playing –basů, výšek, lze aktivovat také Loudnes (fyziologickou regulaci hlasitosti).

Podpora formátu DTS by mohla udělat radost nejen stávajícím majitelům soundbarů, ale vzhledem k tomu, že podpora DTS formátu není bohužel naprostou samozřejmostí jak u televizorů, tak u soundbarů, tak by tím mohl získat také plusové body u těch, co vybírají svůj nový přistroj.

Zdroj: Sonos, trustedreviews.com