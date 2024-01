Sonos přidává výkonné stropní repro. Jsou pasivní, připojení do multiroom systému zajistí zesilovač

Sonos přidal do své nabídky nové dvoupásmové stropní reproduktory, přičemž výrobce slibuje „odvážný zvuk a ohromující výkon“. Nejde o aktivní repro, ale o pasivní architektonické reproduktory určené k profesionální montáži do stropů či podhledů, instalace by přitom měl být jednoduchá.

Novinka je osazená 8" (203mm) basovým měničem a 1,2" (30mm) výškovým tweeterem, udávaný frekvenční rozsah je 32 Hz až 20 000 Hz (±3dB). Impedance je 8 ohmů a maximální výkon má být 225 W. Ocelové, magnetem uchycené mřížky jsou v bílé barvě, ale zákazníci si je podle potřeby mohou natřít tak, aby ladily s interiérem.

Repro Sonos ladil ve spolupráci se společností Sonance, výškový reproduktor má zajistit přirozeně znějící vokály a lepší vysokofrekvenční rozptyl pro široké a rovnoměrné pokrytí celé místnosti. Zesilovač Sonos Amp dokáže napájet až tři páry repro Sonos, kromě korekce basů, středů a výšek podporuje také ladění a pomocí Trueplay. Kalibrace pak zohledňuje velikost, rozvržení a vybavení místnosti, ve které jsou reproduktory umístěny, a automaticky upravuje ekvalizér pro optimální zvuk.

Stejně jako všechny multiroom reproduktory i tyto ve spojení se zesilovačem Sonos podporují ovládání pomocí přehledné aplikace. Ta funguje se všemi oblíbenými streamovacími službami, podporuje ovládání přes Apple AirPlay 2, stahuje pravidelné aktualizace softwaru, samozřejmostí je možnost kombinace s dalšími reproduktory a komponenty Sonos.

Nové 8" stropní reproduktory Sonos se začnou prodávat na jaře 2024, oficiální cena je 26 990 Kč/pár.

Zdroj: www.sonos.com