Sonos Roam - nový malý Bluetooth+Wi-Fi reproduktor umí víc, než čekáte

Už před více jak rokem představil Sonos svůj první Bluetooth+Wi-Fi reproduktor Sonos Move. Čerstvě představená novinka Sonos Roam slibuje za poloviční cenu mnohem lepší přenosnost, odolnost, inteligenci a ladění zvuku.

Vypadá na pohled jako normální drobný Bluetooth reproduktor o velikosti půllitrové láhve, Slibuje ale několik zásadních inovací, které zatím jiný Bluetooth reproduktor nenabízí ani za vyšší cenu.

Je to Sonos, takže pochopitelně jej začleníte do své Sonos domácnosti a přes Wi-Fi a aplikaci Sonos nebo AirPlay 2 budete přehrávat, co vás napadne. Samozřejmě také můžete stejný zvuk hrát na více reproduktorech a také můžete spárovat dva stejné reproduktory do páru pro stereo zvuk.

Z Bluetooth vstupu do domácího systému Sonos

Současně je to ale také Bluetooth reproduktor, takže mimo dosah Wi-Fi nebo i doma se to může chovat jako běžný Bluetooth reproduktor. Předchozí Move má tlačítkem přepínaný režim Bluetooth nebo Wi-Fi a vzájemně to zrovna nespolupracuje. Sonos Roam to změní a můžete z něj hudbu dostat do svého domácího systému Sonos. Umí totiž zvuk přijímaný přes Bluetooth poslat přes Wi-Fi do dalších Sonos reproduktorů.

Podobně si můžete nastavit, co se stane, když s hrajícím reproduktorem přijdete domů, zda automaticky přepne hudbu do kvalitnějších domácích reproduktorů nebo bude dál hrát sám.

Navíc slibuje chytré přepnutí do nejbližšího Sonos reproduktoru. Když přijdete do místnosti s hrajícím Roamem, stačí podržet tlačítko a reproduktor sám zjistí, který z vašich domácích reproduktorů je zrovna nejblíž, a pustí zvuk do něj. žádné vybírání v aplikaci nebo párování.



Na výběr budou dvě barevné varianty: Lunar White a Shadow Black

Automatický Trueplay i přes Bluetooth

Sonos Roam také bude neustále mikrofony poslouchat přehrávaný zvuk a přizpůsobí ho aktuální místnosti nebo prostoru. Sonos Move to uměl ve Wi-Fi repžimu, Sonos Roam to zvládne i přes Bluetooth. Současní majitelé Sonos Move to dostanou později v aktualizaci firmwaru.

No a mikrofony jsou tam pochopitelně i pro hlasového asistenta, takže zase vás bude poslouchat Alexa nebo Google Assistant.

Bezdrátové nabíjení

Z konektorů tu je jen USB-C pro 15W nabíjení, ale používat nemusíte ani ten. Stačí totiž postavit reproduktor na výšku na libovolnou bezdrátovou Qi nabíječku nebo využít bezdrátovou od Sonosu (49 dolarů), která magneticky drží na spodní straně. Chybí také linkový vstup, ale popravdě dnes, kdy ani telefony nemají sluchátkové konektory, to už nepůsobí tak negativně.



V základním balení dostanete USB-C kabel, dokoupit můžete Qi nabíječku s magnetem

Sonos pro tento reproduktor slibuje až desetihodinovou výdrž přehrávání a desetidenní pohotovostní režim. Rpeoroduktor přitom nemusíte zapínat nebo vypínat. Když nic nepřehrává, automaticky se uspí a při požadavku se stihne probudit do plného režimu během jedné sekundy.

Zvládne i potopení

Reproduktor se chlubí certifikací IP67. To znamená, že si jej klidně můžete vzít na pláž, nevadí mu ani jemný písek a nečistoty stačí prostě opláchnout vodou. Zvládne i krátkodobé ponoření do metru po dobu půl hodiny, ale samozřejmě pod vodou z něj moc neuslyšíte.

Zvuk si ověříme již brzy

Reproduktor na jednom z trojúhelníkových boků tvoří výškový a středobasový měnič. Sonos samozřejmě slibuje úchvatný zvuk, ale toto hodnocení si schováme až na osobní setkání.

Naštěstí to nebude trvat dlouho. Sonos Roam se začne i na našem trhu prodávat od 20. dubna za doporučenou cenu 4 890 Kč (€179). To z něj dělá zatím nejlevnější reproduktor od Sonosu a ani mezi těmi lepšími Bluetooth reproduktory to není nějak extrémní cena, tady navíc dostanete ještě další nálož výbavy.

Technické specifikace