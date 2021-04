Sonos Roam: otestovali jsme nejchytřejší Bluetooth reproduktor

Sonos Roam propojuje svět malých Bluetooth reproduktorů se světem chytrých Wi-Fi reproduktorů. Kapesní zvuk dokáže přenést do domácího systému nebo venku poskytnout

Plusy Automatická kalibrace zvuku

Odolný

Bluetooth i Wi-Fi

Bezdrátové dobíjení

Google Assistant nebo Alexa Minusy Chybí poutko či pouzdro

Jiné chování po držení Play

Firmware by zasloužil aktualizaci 8 /10 Hodnocení

Novinka v rodině reproduktorů Sonos, malinký Bluetooth ( a Wi-Fi) reproduktor Roam, přichází do extrémně nahuštěné kategorie. V ní je nabídka rozkročená v širokém cenovém rozmezí v různých variantách provedení.



Sonos Roam počítá s provozem na ležato nebo na výšku

Hned na začátku tedy musím říct: pokud hledáte malý odolný Bluetooth reproduktor, v pohodě seženete výrazně levnější značkové kousky. Stejně tak seženete levněji kousky s lepším zvukem, byť třeba bez odolnosti vůči vodě.

Sonos Roam se u nás bude prodávat za necelých pět tisíc korun, což je běžná cena za kvalitní značkový Bluetooth reproduktor. Roam ale dokáže mnohem víc, než jen přehrávat hudbu přes Bluetooth.

Hlavní cílovou skupinou pro Sonos Roam budou nejspíš majitelé reproduktorů Sonos, kteří chtějí využít něco snadno přenosného a ocení propojení zvuku z Bluetooth do dalších domácích reproduktorů Sonosu.

Venku něco vydrží, doma hraje jak ostatní Sonos

Nový Sonos Roam svým tvarem a velikostí míří na menší, cestovní a outdoorové reproduktory. Nebojí se ponoření do vody a nějakého toho pádu, na vnějším jemném designu to ale moc nepoznáte. Působí jako elegantní menší domácí reproduktor. Tuto nenápadnost lze vnímat jako výhodu, ale v podobné kategorii jsou dnes zcela běžná poutka nebo popruhy přímo na reproduktoru, Sonos vám nenabídne ani cestovní pouzdro s upevněním na batoh.



Rozměry jde o nejmenší Sonos reproduktor.

Ovládání na horní straně odpovídá standardům Sonosu

Protože jde o Sonos, reproduktor podporuje kromě Bluetooth také Wi-Fi a umí se domluvit s domácím multiroom systémem. Navíc díky Wi-Fi a vestavěným mikrofonům podporuje hlasové asistenty.

Zvukově je to prostě Sonos – pokud jej pustíte současně s jinými reproduktory Sonosu, Roam svou charakteristikou zcela splyne s ostatními. Samozřejmě kvůli rozměrům a napájení nedokáže tak sebejistě zahrát hlasité basy, ale při poslechu na střední a stále použitelnou hlasitost nepřijdete o příjemný nezkreslený zvuk, kterému nic zásadně nechybí.



Vedle loga Sonos svítí bílá dioda při připojení na WiFi nebo modrá u zvuku přes Bluetooth. Na zadní straně je jen USB-C a hlavní vypínač

Na nejvyšší hlasitost reproduktor ustoupí z basů, aby nedocházelo k nepřirozeným zvukovým deformacím, a soustředí se hlavně na vyšší středy. To je standardní vlastnost všech podobných reproduktorů. Není to kritika Sonosu, spíše poukázání na běžnou vlastnost i těch nejlepších, se kterou musíte počítat.

Tady máte záznam reprodukce na maximální a poloviční hlasitost. Výslednou hlasitost záznamu jsem srovnal, aby u vás zněly stejně hlasitě a jen vynikly rozdíly v podání zvuku:

Uvnitř reproduktoru jsou dva zesilovače třídy H, o basy a dolní středy se stará oválný mid-woofer a vyšší frekvence má na starosti tweeter. Měniče kryje snadno udržovatelná perforovaná mřížka jako na jiných reproduktorech Sonosu a uzavřená konstrukce bez basreflexu je nutná pro odolnost proti vodě a prachu (splňuje IP67).

Když ještě doma Sonos nemáte

Protože je Roam nejlevnějším reproduktorem značky Sonos (když nepočítáme kompatibilní Ikea Symfonisk), bude pro mnohé i prvním reproduktorem Sonos. Musí tedy obstát i bez opory v dalších reproduktorech.

Z pohledu klasických Bluetooth reproduktorů vás asi nejvíc zarazí pouze konektor USB-C pro nabíjení, není tu žádný linkový vstup. Popravdě ale dnes ani telefony nemají konektor pro sluchátka, takže chybějící konektor na reproduktoru už tolik nebolí.

USB-C konektoru bych tady hlavně vytkl chybějící krytku. Sonos na propagačních fotkách pokládá reproduktor do písku na pláži, ale ten pak dokáže v USB konektoru hodně potrápit. Já bych tedy před cestou na pláž raději přelepil USB-C izolepou.



Čtyři špuntíky na jednom boku tlumí vibrace při položení reproduktoru

Reproduktor počítá s postavením na výšku na měkkou gumovou základnu, účinně bránící přenosu rezonancí do stolu, nebo jej položíte na jeden ze tří boků, kdy zvuk bude mířit mírně vzhůru. Ovládací tlačítka na boku či horní straně slouží pro Play/pauzu (2× pro další, 3× pro předchozí skladbu), ovládání hlasitosti a vypínání vestavěného mikrofonu.

Mikrofon můžete použít pro Google Assistanta nebo Amazon Alexu, musíte pak ale reproduktor připojit k Wi-Fi. Celý asistent totiž běží přímo na reproduktoru a nepotřebuje připojený mobilní telefon.

Ukázka využití hlasového ovládání přes Google:

Navíc ale díky mikrofonům reproduktor stále poslouchá přehrávaný zvuk a dokáže upravit jeho podání podle prostředí. Když třeba hrající reproduktor zasunete do těsné poličky, po pár sekundách se zahuhlaný projev srovná a reproduktor bude znít, jako by byl volně položený na stole.



Při postavení na výšku stojí reproduktor na měkké vrstvě tlumící vibrace

V doprovodné aplikaci Sonosu můžete dále upravit basy a výšky, zapnout loudness pro zlepšení dynamiky na nižších hlasitostech a spustit přehrávání přes Wi-Fi, ke kterému pak nepotřebujete zapnutý telefon. Stejně tak můžete vypnout automatickou kalibraci přes mikrofony.

Při postavení reproduktoru na výšku ale umí Roam ještě jeden trik – umí se bezdrátově dobíjet z libovolné Qi nabíječky. Nemusíte jej tedy nikdy k ničemu připojit, stačí, aby odpočíval na bezdrátové nabíječce. Sonos vám rád prodá i vlastní bezdrátovou nabíječku, která navíc magneticky drží u reproduktoru, bezdrátové nabíjení ale funguje i s normálními Qi nabíječkami.

Právě bezdrátové nabíjení a funkce hlasového asistenta pro mne znamená jistotu využitelnosti v budoucnu. I kdybyste časem zjistili, že Bluetooth reproduktor vlastně tolik nevyužijete, Sonos Roam dokáže dál doma sloužit jako chytrý reproduktor, který na povel přehraje požadovaný playlist nebo rozsvítí žárovku.

Když už máte doma Sonos

Roam není první reproduktor Sonos s podporou Bluetooth (to byl Sonos Move), ale jako první umí současně hrát přes Bluetooth a posílat zvuk do dalších Wi-Fi reproduktorů.

Na jiném reproduktoru stačí podržet tlačítko Play a začne hrát to, co se hraje na Roamu. Roam se tedy chová jako most mezi Bluetooth a Wi-Fi. Zatímco Sonos už dlouho podporuje AirPlay 2 pro Apple, z telefonů s Androidem jste zatím nemohli přes Bluetooth dostat zvuk z běžných aplikací do domácího systému Sonos. Při přehrávání z YouTube nebo Netflixu se zvukem přes Bluetooth si nevšimnete zpoždění mezi obrazem a zvukem a to platí i pro případné poslání přes Wi-Fi do dalších reproduktorů. Můžete tedy na mobilu přehrávat video a poslat si zvuk přes Bluetooth skrze Roam třeba do soundbaru s připojenými zadními reproduktory. V případě her a jiných aplikací, které nezvládnou zpozdit obraz za zvukem, ale pochopitelně dostanete běžné zpoždění přes Bluetooth (zhruba 350 ms).

Roam můžete spojovat do skupin s jinými Sonos reproduktory, stejně tak můžete propojit přes Wi-Fi dva Sonos Roam do stereo páru. Podržení tlačítka Play, které běžně u Sonosu přidává reproduktor do skupiny, se ale na Roam chová jinak.

Pokud přehráváte na jiných reproduktorech Sonos hudbu přes Wi-Fi, podržením tlačítka Play si Roam poslechne mikrofonem okolí a z hrajících reproduktorů převezme zvuk. Nepřidá se do skupiny, ale ukradne si zvuk pro sebe. Například si v místnosti takto chytnete Roamem hudbu do ruky a odnesete si ji jinam. Funguje to i obráceně. Když s přes Wi-Fi hrajícím Roamem přijdete do místnosti, podržením tlačítka přesunete zvuk z Roamu do nejbližších reproduktorů v místnosti.



V aplikaci spárujete více reproduktorů dohromady,

vyberete hudbu a nastavíte vlastnosti zvuku

Záměrně píšu „hudba přes Wi-Fi“, protože Roam neumí tlačítkem předat hudbu hrající přes Bluetooth, stejně tak nedokáže vcucnout ze soundbaru zvuk z připojeného televizoru. Jde to v aplikaci, kde Roam dáte do skupiny s požadovaným reproduktorem, ale ne tlačítky přímo na reproduktoru. Tedy můžete si třeba vzít zvuk z televizoru do kapesního reproduktoru a odejít s ním na zahradu, ale musíte k tomu použít aplikaci na mobilu.

Důvod je stejně jako u soundbaru v tom, že reproduktor nedokáže zpracovávat dva streamy současně – jeden jako vstup posílat do jiných reproduktorů a přitom přehrávat něco jiného. Pokud chcete přehrávat přes Bluetooth z Roamu do jiných reproduktorů a přitom mít Roam zticha, musíte na něm nebo v aplikaci ztlumit hlasitost.

Pokud máte více vlastních systémů Sonos, třeba jedny reproduktory doma a druhé na chalupě, Sonos Roam stejně jako dřívější Move umí být členem jen jednoho systému. Když tedy doma nastavený Sonos odvezete na na chalupu, v aplikaci uvidíte systém i reproduktor Sonos Roam, ten ale jen připojený přes Bluetooth. Pokud z něj budete chtít na chalupě dostat hudbu do jiných reproduktorů, musíte jej zresetovat a znovu přidat do systému.

První předprodejní problémy

Sonos průběžně a automaticky aktualizuje firmware reproduktorů, takže i Roam se určitě dočká několika vylepšení. Aktuálně na začátku dubna 2021 má hlavní problém s výdrží při napojení přes Wi-Fi.

Reproduktor můžete tlačítkem vedle USB konektoru uspat, kdy by měl vydržet v pohodě několik dnů, aktuálně se ale na Wi-Fi sám probouzí a spotřebovává energii. Aniž byste tedy na reproduktoru přehráli jedinou notu, sám od sebe se vybije za zhruba 16 hodin. Pokud reproduktor není připojený přes Wi-Fi k dalšímu systému Sonos, vše je v pohodě. Probouzí se okamžitě po stisku tlačítka, hned se připojí k telefonu a současně jeho energie sama výrazně neklesá.

Reproduktor můžete delším podržením tlačítka úplně vypnout, pak se pochopitelně nevybíjí ani na Wi-Fi, ale zapnutí zabere několik sekund.

Přidání hlasových asistentů také není úplně triviální, Google asistent přidáte jen s telefonem nastaveným na angličtinu a na Amazon Alexa se mi zrovna nějak rozbily všechny Sonos reproduktory, které se připojí, reagují na povely, ale při pokusu o přehrání hudby tvrdí, že jsou offline.

Párkrát se mi také stalo, že Roam zapomněl nastaveného asistenta a musel jsem jej znovu přidávat.

Uklidňuje mne, že se Sonos Roam začne oficiálně prodávat až 30. dubna. Do té doby tedy má Sonos ještě čas některé nedostatky opravit.

Roam překročí stín Bluetooth

Na Sonos Roam jsem se opravdu těšil, protože v kompaktním provedení přináší pořádnou nálož chytré výbavy. Automatická kalibrace zajistí příjemný zvuk bez ohledu na podmínky, při přehrávání na běžnou poslechovou hlasitost dostáváte sebejistý zvukový projev s příjemně dávkovanými basy, ale fyzikální zákony jsou neúprosné a z tak malého těla hlasité basy nezískáte. Ostatně proto Sonos dělá i velký Move, který je také přenosný, ale basy podá i na vyšší hlasitost.

Roam je ale rozhodně praktičtější jak nemotorný Move a na rozdíl od něj se umí současně připojit přes Bluetooth i Wi-Fi. Osobně raději dávám přednost sluchátkům než Bluetooth reproduktorům, ale Roam dokáže zaujmout i mne díky vestavěnému asistentu a využitelnosti pro přemostění z Bluetooth do Wi-Fi reproduktorů. Pokud by Sonos vyrobil jen nějakou krabičku pro převod z Bluetooth do Wi-Fi, popravdě by nebyla levná a tady je v ceně celkem normálně drahého reproduktoru.

Jasně, za tuto cenu dokážete najít lépe hrající Bluetooth reproduktory, ale Sonos Roam rozhodně není zvukový průšvih a širokou výbavou dokáže překročit stín kategorie Bluetooth reproduktorů.

Sonos Roam

Zapůjčil: Sonos

4 890 Kč / €179

Konektory: USB-C pro 15W napájení, bezdrátové dobíjení, Qi kompatibilní

Akumulátor: 18Wh (až 10 hodin přehrávání)

Konektivita: 802.11ac, Bluetooth 5.0

Další podpora: Apple Airplay 2, Amazon Alexa, Google Assistant (vypínatelný mikrofon)

Rozměry: 168 × 62 × 60 mm

Hmotnost: 0,43 kg

Odolnost: IP67 (až 30 minut v hloubce 0,5m), 5 – 35 °C

barevné provedení: černá nebo bílá