Sonos Sub: Nezvyklá konstrukce s mohutným zvukem [test]

Bezdrátový subwoofer Sonos Sub využijete jedině s reproduktory Sonos. Samostatně nedává smysl, ale jeho nevšední konstrukce dokáže bez vibrací skříně zaplnit místnost hutnými basy.

Plusy Konstrukce bez rezonancí

Nízká hloubka pro umístění u stěny

Příjemný zvuk Minusy Funguje jen s reproduktory Sonos

Cena 8 /10 Hodnocení

Co funguje, není třeba měnit. Popravdě nevím, zda jsem někdy recenzoval starší produkt než Sonos Sub, představený před sedmi lety. Ale Sonos si českého trhu všiml výrazněji až letos, takže Sub na testování dorazil se zpožděním. Kdybychom ale recenzovali Sub při jeho uvedení, nemohli bychom ho doplnit se soundbarem Sonos Beam nebo chytrými reproduktory Sonos One, které přišly na trh až o pár let později.

Umí jedinou věc, ale pořádně

Bezdrátový subwoofer Sonos Sub má jednoduchý úkol – zahrát basové frekvence od 25 do 90 Hz. Klasické reproduktory Sonosu ztratí sílu někde kolem 50 Hz, takže subwoofer pomůže jít zvuku výrazně níž. V případě subwooferu uslyšíte nezkreslené frekvence od 25Hz, nižší jsou zcela odstřihlé, aby nezněly parazitní vyšší harmonické frekvence.



Lesklá bílá nebo lesklá černá? Bílá se u stěny ztratí lépe a neuvidíte na ní tolik otisky a prach

Při pohledu na cenu subwooferu se ale možná vyděsíte. Dát 20 tisíc za hrombednu, která bude hrát jen omezený frekvenční rozsah, když zvukovému projevu reproduktorů Sonos nic zásadního nechybí?

Sonos Beam jsme navíc hodnotili jako vyvážený soundbar, který poskytne basový filmový zážitek i bez přídavného subwooferu. Tak proč připlácet dvojnásobek ceny chytrého soundbaru za jednoúčelový reproduktor?

Bohužel platí, že vyrobit dobrý subwoofer není jednoduché a levné. Musíte vyřešit pazvuky z rezonančních frekvencí, vymyslet kompromis mezi mohutnými basy velkého reproduktoru a rychlou razancí menšího reproduktoru a k tomu vymyslet design, aby se vešel do místnosti.

Nevšední konstrukce bez rezonancí skříně

Sonos pro svůj Sub zvolil unikátní konstrukci se středovým otvorem. Místo jednoho velkého reproduktoru používá dva menší mířící proti sobě, které tak vytvářejí dvojnásobný akustický tlak. Reproduktory navíc doplňují vývody bassreflexu ústící v horní a dolní části. Díky menším oválným reproduktorům může být subwoofer užší – měří jen 16 cm a můžete jej díky tomu postavit přímo ke zdi.

Oficiální video, jak se vyvíjel Sonos Sub:



Dva synchronizované reproduktory pak navíc zcela vyruší jakékoli vibrace samotného těla subwooferu. Ač je konstrukce pochopitelně těžká, váží 16 kg, ani při intenzivních basech, které pocítíte i v sedačce před televizí, se tělo subwooferu nechvěje a není tak zdrojem nějakých rezonancí.

Instalace stiskem tlačítka

Protože jde o systém Sonos, instalaci reproduktoru zvládne každý. Zapojíte do zásuvky, v aplikaci vyberete reproduktor, ke kterému chcete přidat subwoofer a stisknete tlačítko na subwooferu. Vše se domluví a správně nastaví. Při následném poslechové kalibraci stylem: „je lepší A nebo B?“ upravíte intenzitu subwooferu a fázi. Dělící frekvence se nastaví automaticky podle spárovaného reproduktoru.



Subwoofer se připojuje přes Wi-Fi nebo LAN kabelem,

najdete na něm jediné tlačítko pro párování

Můžete jej ale přidat jen k jiným reproduktorům Sonos, nemá žádný jiný vstup, nepřipojíte jej k běžnému AV receiveru, dává smysl jen a pouze s dalšími reproduktory z rodiny Sonos. A pouze se zesilovačem Connect:amp můžete změnit dělící frekvenci.

Správně umístěný subwoofer je věda

Nejnáročnější bude najít nejvhodnější umístění v místnosti. Tento subwoofer neduní reproduktorem do podlahy (což je pro korektní zvuk lepší), nejlépe mu tak bude u stěny, případně ho můžete položit na zem, aby basy ústily vzhůru. Každá místnost je ale jiná a podání basů se může měnit při malém natočení nebo posunutí subwooferu. Basy nejsou směrové, subwoofer tedy nemusí stát přímo uprostřed, ale o to víc možných umístění musíte vyzkoušet. Kvůli dlouhým vlnám nízkých kmitočtů také hrozí, že sedačka před televizí se zrovna trefí do nulové amplitudy a basy nebudou výrazné, nalezení správného místa tedy nepodceňujte.



Černé lesklé provedení možná vypadá elegantně, pro prach ale působí jak magnet

Tělo subwooferu v lesklém černém nebo bílém provedení dokáže v interiéru působit vždy elegantně, nemusíte jej tedy nutně schovávat mimo zrak.

Jak to tedy hraje?

Zatímco přidáním zadních reproduktorů se výrazně rozšíří vnímaný prostor, subwoofer především přidá zvuku emoce. Scéna s rozhovorem dvou postav, vyzní zcela jinak, když uslyšíte i zlověstný hluboký brum vytvářející napětí.

I na základní nastavení hlasitosti subwooferu zaplníte prostor místnosti energií výrazně rozšiřující zvukový zážitek. Na hlasitost +15 už začnou drnčet vitríny a nábytek. Pro příjemný poslech jsem často stáhl hlasitost subwooferu i pod základní nulu.



Nezvyklé reproduktory hrají dobře. Ve srovnání s běžným CD poznáte, že 16kg subwoofer není žádný drobeček

Především oceníte, že subwoofer je zcela propojený se zvukem z hlavních reproduktorů bez slyšitelných přechodů. Zvuk se nezmění, ale přibude mu výrazný basový základ. Neuslyšíte nějakou díru, kdy by hlavní reproduktory už nehrály a subwoofer se ještě nezapnul, nebo naopak nějaké místo, kde by se reproduktory se subwooferem praly o převahu. Při poslechu konkrétních osamocených frekvencí poznáte, že mezi 90 a 100 Hz přechází zvuk z reproduktorů do subwooferu. Díky vlastní konstrukci reproduktorů pak Sonos drží zvukový projev i při přechodu mezi reproduktory. Basy zahrané s přispěním subwooferu jsou stejně rychlé jako zahrané jedním reproduktorem. Jen se subwooferem můžete jít ještě níž a víc přidat na intenzitě.

V případě soundbaru Sonos Beam můžete zapnout noční režim zvuku, který sníží dynamiku hlasitých pasáží a pomůže zjasnit ty tiché. I v tomto případě ale nadále subwoofer hraje. Samozřejmě ne s takovou razancí, aby budil sousedy, ale dokáže přidat příjemný basový základ i tam, kde by menší univerzální reproduktory na nízkou hlasitost podobné basy nezahrály.

Kdy má Sub smysl?

Sonos Sub je už i jen kvůli své ceně prémiové příplatkové zařízení, které nezbytně nepotřebujete. Pokud chcete zlepšit zvuk u televizoru a přehrávat i běžnou hudbu, rozhodně doporučím soundbar Sonos Beam. Nabídne vyvážený zvukový projev, příjemné podání basů a díky zvýraznění dialogů nebo nočnímu režimu i užitečné funkce nad rámec běžných reproduktorů.

Sonos Beam: výborný kompaktní soundbar na filmy i streamovanou hudbu [test] Sonos je specialistou na hudební multiroom systémy. A tak Sonos Beam není typickým soundbarem, ale spíše síťovým hudebním systémem, který má navíc vzhled a funkce soundbaru. To vše s výborným zvukem.

Chcete-li dál vylepšit zvuk, určitě bych nejdřív volil zadní efektové reproduktory. I při přehrávání stereo hudby ji můžete poslat také do zadních reproduktorů a významně tak rozšířit zvukový prostor. Prostorový zvuk ve filmech pak výrazně zlepší celkový zážitek. Zadní reproduktory Sonos pak případně můžete od surround systému odpojit a používat samostatně.

Subwoofer je potom už jen ten finální bonus, který velmi dobrému zvuku přidá navíc hutný základ plný emocí. Nicméně v případě bytu pak emocemi naplníte i své sousedy. Subwoofer bez výčitek naplno využijete opravdu jen ve vlastní nemovitosti, kde nemusíte řešit, co na váš filmový večer řekne okolí.

10 tipů a triků pro reproduktory Sonos: odhalte, co opravdu umí Multiroom systém reproduktorů Sonos může na první pohled vypadat docela složitě. Poradíme, jak jej nejlépe využít, a na co si případně dát pozor.

Subwoofer může dávat smysl, i když nepotřebujete poslouchat filmový prostorový zvuk. Rozdíl v ceně mezi reproduktory Sonos Play:5 a Sonos One SL odpovídá polovině ceny subwooferu. Hlavní důvod pro Play:5 přitom představuje lepší podání basů. Přímo se tedy nabízí raději pořídit dva levnější reproduktory se subwooferem pro kvalitní stereo poslech. Později třeba dokoupíte soundbar Sonos Beam a levnější malé reproduktory přesunete dozadu jako efektové.

