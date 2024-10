Sonos uvádí do praxe novou revoluční konstrukci basových reproduktorů. Nabídnou větší objem zvuku v menších rozměrech

Nový soundbar Sonos Arc Ultra je prvním, ale určitě ne posledním produktem, obsahujícím nový typ basového měniče nazvaný Sound Motion. Jde o výsledek akvizice nizozemské firmy Mayht z roku 2022, která na CESu ukázala svůj nový prototyp a hledala cestu k licencování této technologie. Sonos za 100 miliónů dolarů celou firmu koupil a její tým zapojil do vývoje vlastních reproduktorů. Prvním prodávaným modelem je tak Sonos Arc Ultra.

Poznámka: ač se běžně používá označení reproduktor pro celý finální produkt obsahující jeden či více reproduktorů (měničů), tady v textu budeme pod pojmem reproduktor myslet jen samotný měnič určený pro generování zvuku. Reprosoustava pak označuje finální produkt obsahující reproduktory v akustické skříni.

Lety ověřená konstrukce

I když existuje na trhu obří množství různých variant reprosoustav, základní konstrukce jejich reproduktorů je velmi podobná. Navíc je podstatně méně výrobců reproduktorů než výrobců reprosoustav, takže často výrobce při vývoji nové konstrukce reprosoustavy musí vycházet z toho, co je v nabídce katalogů použitelných reproduktorů.

Tradiční reproduktor funguje vždy na principu membrány(8), kterou rozkmitává cívka (5) upevněná s magnetem (4) uprostřed zadní strany membrány. Tato lety prověřená konstrukce se dá škálovat od velkých měničů pro dunivé basy po titěrné výškové měniče s rychlým kmitáním pro přehrávání vysokých frekvencí. Prostorové nároky pro basové měniče ale často vedly designéry k jejich vynechání. Do malého Bluetooth repráčku prostě velký basový měnič nedáte, takže to zkusíte obejít středovým a pak poladíte pasivní konstrukci pro náznak lepších basů.

První velká změna po desítkách let

Bratři Timothy a Mattias Scheekovi se ale před lety rozhodli, že to změní. Jádrem jejich vynálezu je posunutí budících cívek mimo osu reproduktoru. Reproduktor tvoří dvě protiběžné membrány. Každá membrána má vlastní hliníkovou vzpěru, která je v rozích upevněná k budícím cívkám, resp. lineárním motorům, dvěma pro každou membránu. Pohyb cívek je dále tlumený pomocí polymerových vzpěr (světle žluté), které zajišťují stabilitu.

Jednotka Sound Motion v aktuálním soundbaru Sonos Arc Ultra:

Tento reproduktor používá dva samostatné digitální zesilovače, každý pro jednu membránu. Dvojici lineárních motorů pro jednu membránu tak řídí jeden zesilovač. Každý lineární motor má potom zdvojené magnety pro silnější zvuk.

Můžete si všimnout i žebrování na vnější straně membrány pro vyšší pevnost a přesnější reprodukci požadovaných frekvencí.

Díky této netradiční konstrukci může být stejně hrající reproduktor třikrát menší jak tradiční konstrukce. V případě soundbaru Sonos Arc Ultra je díky němu o 6dB hlasitější zvuk na 50 Hz než u Sonosu Arc, který basy hrál středovými měniči a raději doufal v připojení subwooferu.



První prototypy Mayht z roku 2022 ukazují možná využití nové konstrukce reproduktorů

Tento typ reproduktoru vyvinula už jejich původní firma Mayht pod názvem Heartmotion. Jejich prototyp ale byl stále příliš velký pro zabudování do soundbaru, takže aktuální tenké provedení pod označením Sound Motion, které dovoluje soundbaru nižší výšku při větším objemu basů, je výsledkem vývoje už v rámci Sonosu.

Protože je konstrukce reproduktorů Sound Motion aktuálně vlastnictvím Sonosu, který své technologie nelicencuje ostatním (snad jen s výjimkou řady IKEA Symfonisk, kterou ale vyvíjí společně s Ikeou), tyto reproduktory nejspíš v jiných značkách neuvidíme.



Jeden z prototypů Mayht vedle aktuálního Sonos Five. Mayht tvrdil, že jeho malinký model nabídne stejný objem a kvalitu zvuku jako velký reproduktor Sonosu

Čeká na nás více produktů

Zcela určitě ale neskončí jen jednom v soundbaru. Sound motion není jenom basovým měničem (byť v rámci Arc Ultra hraje jen frekvence pod 180 Hz), své uplatnění najde díky nižší spotřebě energie a rozměrech i v menších reprosoustavách včetně těch přenosných. Hlavně dovoluje při návrhu reprosoustavy méně kompromisů ve zvuku a pokrytí prostoru, kdy nemusí rozměry drobné, spíše středové a vyšší měniče suplovat roli těch basových.

V rámci Sonosu Arc Ultra ústí jeho basy uprostřed soundbaru přímo na posluchače a použité středové měniče pro střední, levý a pravý kanál mohou mít lépe tvarovanou ozvučnici, která sice bude generovat méně basů, ale odmění se přesností, čistotou a lepším definováním zvukového prostoru. Jednotka Sound Motion zajistí zvukový objem na takové úrovni, že Sonos pro horní a boční kanály mohl použít jen výškové měniče s mnohem přesnější lokalizací zvuku. Starší Sonos Arc pro to používal středové měniče, které sice nabídly pocit zvukového prostoru, ale s kompromisem mezi přesností a objemem. Při testu Arc Ultra se na toto rozhodně zaměříme.

Sonos zatím neoznámil žádný další produkt s technologií Sound Motion. Nový subwoofer Sonos Sub 4 používá stále stejnou klasickou konstrukci protiběžných reproduktorů. Kde je k dispozici místo, klasické reproduktory prostě stačí. Spíše bych čekal Sound Motion v nástupci větších reproduktorů Sonos Five (nabízí se zatím neexistující označení Era 500), případně nové generaci aktuální Era 300. Přenosný Sonos Move sice nedávno dostal druhou generaci, ale za pár let, až se zase podaří upravit rozměry reproduktoru Sound Motion by jeho třetí generaci podobný basový reproduktor určitě slušel.