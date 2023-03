Sonos zahajuje novou éru zajímavými reproduktory Era 100 a Era 300. Nabídnou více prostoru a možností připojení

Reproduktor Sonos Play:1, později lehce upravený a přejmenovaný na Sonos One, je po deset let pilířem nabídky Sonosu. Nabídl bezdrátový zvuk a spojování reproduktorů v domácnosti dávno před tím, než do toho nastoupily další firmy.

Konkurence se ale časem na Sonos citelně dotáhla a dokázala jej ve funkční i zvukové výbavě překonat. To donutilo Sonos k reakci, a proto můžeme nyní přivítat dva nové reproduktory Sonos Era 100 a Era 300.

Sonos One končí, nahradí jej Era 100

Z hlediska portfolia Sonosu je největším zásahem do nabídky ukončení Sonosu One, jehož pozici zaujme nový bezdrátový reproduktor Era 100. Na velmi podobném půdorysu, ale s vyšší výškou nyní dostanete vylepšený reproduktor s větším středobasovým měničem a hlavně dvěma šikmo do stran mířícími výškovými měniči pro lepší pokrytí prostoru vyššími frekvencemi a nepatrný náznak prostoru při použití jen jednoho reproduktoru.

Především ale Era 100 přidává konečně podporu Bluetooth a přímého linkového analogového vstupu audia, buď ten jen přes dodatečnou redukci z 3,5mm na USB-C. Toto USB-C poslouží případně i pro drátovou LAN, také přes adaptér. Vzhledem k podpoře rychlejších Wi-Fi standardů se ostatně nedivíme opuštění samostatného LAN konektoru.



1. dva tweetery do stran 2. o čtvrtinu větší woofer 3. zvukovod pro širší prostor

4. výkonnější procesor pro lepší výkon a přípravu na budoucnost

Era 100 dále upraví dotykové ovládání na horní straně, kde najdete zřetelnější pruh pro ovládání hlasitosti a jednoznačněji popsané dotykové plošky. Ovládání Sonosu je snadné už nyní, ale přece jen na první dotek nepůsobí zcela intuitivně. To by se mělo změnit.

Další velkou změnu představuje vestavěný Trueplay, který nově spustíte i na Androidu. Trueplay pomocí mikrofonů dokáže rozeznat zvukový charakter místnosti a přizpůsobit tomu nastavení zvuku na reproduktoru. Ladění zvuku pomocí mikrofonu na mobilním telefonu nadále zůstane doménou jen zařízení Apple, ale nově budete moci spustit Trueplay přímo na reproduktorech i z aplikace pro Android.

Vylepšené mikrofony na Era 100 dokáží lépe analyzovat zvuk z místnosti a upravit podání zvuku. Podobný automatický Trueplay nabízejí už přenosné reproduktory Sonos Move a Sonos Roam a opravdu poznáte rozdíl, když reproduktor schováte třeba do poličky a ten po chvíli vykompenzuje nevhodnou akustiku stísněného prostoru.

Cenově Era 100 bude velmi blízko Sonosu One, respektive mírně nad ním, protože Sonos One se bude nyní doprodávat. Stejně tak časem zmizí nejlevnější Sonos One SL bez hlasových asistentů, který se často využívá pro zadní reproduktory u soundbarů a přijde levnější „Era 100 SL“. Tady ale zatím netušíme, kdy by se to mělo stát.

Sonos Era 100 jsme si mohli před uvedením krátce poslechnout a byť hraje lépe jak Sonos One, nemyslíme si, že stávající majitelé Sonosu One nutně musí upgradovat. Zvlášť to platí při používání Sonosu One ve stereo páru a v roli zadních efektových reproduktorů pro soundbar. Pro nové zájemce ale přidává tolik potřebné funkce, které dnes u bezdrátového síťového reproduktoru už tak nějak očekáváte.

Sonos Era 100 bude k dispozici od 28. března 2023 za 6 990 Kč.

Era 300 nabídne Atmos zážitek i samostatně

Zatímco Era 100 je duchovním nástupcem Sonosu Play:1, Era 300 navazuje na dnes již zapomenutý Sonos Play:3 – střední „tak trochu lepší“ reproduktor. Proto v nabídce Sonosu obsadí prostor mezi dnešními Sonos One a Sonos Five.

Podobně jako Era 100 podporuje i Era 300 přes USB-C konektor linkový vstup zvuku nebo LAN konektor, umí se sám naladit přes Trueplay a upravené dotykové ovládání působí přehledněji.

Především ale nabízí podstatně více vnitřních měničů, které se postarají nejen o lepší náznak stereo zvuku, ale díky šikmo vzhůru mířícím měničům si troufá i na prostorový zvuk z horní strany, který nabízí Dolby Atmos (potřebujete předplatné třeba Amazon Music s hudbou ve formátu Dolby Atmos).



1. středový měnič 2. dva měniče pro pokrytí prostoru 3. dva woofery pro vyrovnané basy 4. tweeter pro horní odražený zvuk. 5 vyladěné zvukovody pro širší zvukový prostor

Z jediného kompaktního reproduktoru tak dokážete zvukem vyplnit prostor lépe jak z mnohých základních soundbarů. Slyšeli jsme Era 300 samostatně i v zadním páru se Sonos Arc a zvuk byl bezesporu lepší jak Sonos One ve stejné roli.

Era 300 ale nemá nahradit soundbar. Nenajdete tu HDMI vstup a i ten linkový analogový trpí výrazným zpožděním zvuku, které jsme kritizovali už u Sonosu Five resp. Play:5. Reproduktory Era 100 nebo Era 300 tak nepřipojujte analogově k televizoru nebo počítači, zvuk je oproti obrazu nepoužitelně a neopravitelně posunutý.

Stejně jako jiné reproduktory Sonosu ale můžete Era 300 zapojit do páru s dalším stejným reproduktorem pro rozšířenější prostor a stejně tak můžete Era 300 využít v páru jako zadní efektové reproduktory.

Ve spolupráci se soundbary Sonos Arc a Sonos Beam Gen 2 dostanete mnohem lepší prostorový zážitek z Dolby Atmos. V případě Beamu, který nemá vzhůru mířící měniče, konečně něco uslyšíte „ze shora“. V případě Arcu, který dokáže hrát odrazem o strop, se výrazně zpřesní lokalizace zvuku v prostoru. Už to nebude jen „prší shora“, ale rozeznáte, kde na horní straně je vlastně onen zdroj zvuku.

Kvůli tomu, že Sonos Play:3 zmizel z nabídky už před lety, nenahrazuje Era 300 v rámci cenové struktury Sonosu nějaký konkrétní produkt. Cenově ale obsadí střed nabídky, kde se dnes pohybuje Sonos Beam nebo Sonos Sub Mini. Pokud tedy budete chtít ze svého soundbaru Sonos Arc vymáčknout výrazně intenzivnější prostorový zvuk, vyjde vás dvojice Era 300 pro zadní efekty prakticky na cenu dalšího Sonosu Arc. Když k tomu přidáte ještě subwoofer Sonos Sub, který vám dále Sonos dovolí připojit i ve dvojici pro zvlášť hutné basy, celkové náklady na domácí kino od Sonosu se dokážou vyšplhat pořádně vysoko.

Reproduktor Era 300 bychom doporučili jako skvěle hrající vstup do světa Sonosu. I samotný jeden reproduktor dokáže poskytnout příjemnější zvukový zážitek jak dvojice základních levnějších reproduktorů ve stereo páru. Možná ne tak zřetelný stereoprostor, ale charakter zvuku působí rozhodně sebevědomějším dojmem.

Sonos Era 300 ale hlavně ocení nároční zákazníci, kteří hledají ten nejlepší prostorový zvuk pro filmy. Mnoho konkurentů už nabízí zadní efektové reproduktory se šikmo vzhůru mířícími měniči pro lepší zvuk v Dolby Atmos a tak ten, kdo chce prostě to nejlepší za jakoukoli cenu, konečně dokáže v nabídce Sonosu najít vhodnou sestavu.

Sonos Era 300 bude k dispozici od 28. března 2023 za 12 490 Kč.

Dvojice pro novou éru

Z dvojice nových reproduktorů tak Sonosu v nabídce nejvíce chyběl Era 300. Ten reálně posouvá Sonos do nové éry a otevře lepší zvukové zážitky. Oproti tomu Era 100 působí spíše jako povinný upgrade letitého Sonosu One. Konečně dostává Bluetooth a zní lépe, ale analogový audio vstup jen přes dodatečně prodávanou redukci (cca 500 Kč) a se značným zpožděním bohužel působí jak danajský dar. Pro připojení třeba ke gramofonu ale konečně budeme moci u Sonosu využít pár levnější reproduktorů a ne citelně drahý pár Sonos Five, který zatím jako jediný nabízel linkový vstup audia.



Nová rodina reproduktorů Sonos, už bez Sonos One, ale s novinkami Era 100 a Era 300

Oba reproduktory si samozřejmě podrobně vyzkoušíme na našem výběru skladeb a v našem prostředí. Zatím jsme je jen slyšeli v poslechových ukázkách na akci Sonosu, kde se pochopitelně Sonos snažil o intenzivní zážitek. Z tohoto krátkého poslechu tak víme, že je Era 100 výborným nástupcem základního Sonosu One a Era 300 dokáže reálně poskytnout nový zvukový zážitek. Podrobnější analýzu si ale necháme až do samostaných testů.