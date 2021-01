Sonus Faber Lumina I: zábavné malé italské Hi-Fi reprosoustavy [test]

Lumina I jsou krásně zábavné malé reprosoustavy se špetkou italského šmrncu a špetkou skutečné hi-fi disciplíny, čímž v konečném součtu skutečně drží příjemně vysoko nastavenou laťku „hi-fi pro každého“.

Plusy Designově zajímavě moderní řešení

Dobrá cena

Na tak malou ozvučnici překvapivě „basují“

Energický a „mladistvý“ zvuk Minusy Musíte hledat pozici, aby nebylo výšek moc 8 /10 Hodnocení Severoitalský Sonus faber prošel dramatickými proměnami, od trochu spartánského dítka vizionáře luxusu Franco Serblina doplul za bezmála čtyřicet let existence až pod křídla McIntosh Group a přestože zachoval ono soustřední na eleganci a „italskost“, přidal k tomu celkově prémiovou kvalitu materiálů a zpracování – a s tím i šťavnaté cenovky. Přestože firma měla v podobě řad Chameleon a Principia už dříve snahu nabídnout svůj styl i v dostupnějších sférách, úspěch to příliš nemělo – to se nyní snaží změnit zcel nová série Lumina. Tou míří v Sonus faber zejména na mladší publikum, na ty, kterým je klasické hi-fi poněkud vzdálené, ale stejně chtějí mít doma dobrý zvuk v elegantním balení a kteří už „přerostli“ stádium přenosných repráčků. Vzhled a konstrukce Základem série je velice kompaktní regálový model Lumina I. Výrobce ho popisuje jako „ochutnávku jednoduchosti“ a nelze s tím než souhlasit. Na poměry Sonus faber je ozvučnice velmi konvenční – čistě pravoúhlá, s veškerými prvky elegance soustředěnými na přední panel s tím, že naopak všechny ostatní strany jsou až nenápadné. Čeho si všimnete nejdříve, to je vskutku maličký rozměr, skříně mají výšku 28 cm, šířku 14,8 cm a hloubku 21,3 cm, přičemž váha dosahuje jen na 4,4 kg, takže Lumina I mohou bezpečně trůnit i na zavěšených poličkách. Tomu napomáhá i dopředu vyvedený bassreflex, jehož slot je integrovaný do nenápadného podstavce. Konstrukce skříně je rozdělena na dva nosné prvky – na samotnou skříň z MDF profilů, pokrytých z boků a na horní straně kůží (zadní stěna je v nenápadné matné černi) a na mírně oddělenou čelní desku z překližky s tradičně pěknou povrchovou úpravou v přední části. Vepředu jsou krom bassreflexu také oba použité měniče a to v aranžmá, které už na první pohled evokuje rukopis designérů Sonus faber. Osazený tweeter je identický s tím z řady Sonetto. Jde o měkkou hedvábnou membránu s průměrem 2,9 cm, která pochází z prestižního katalogu německých Dr. Müller, je impregnovaná a klene se nad ní vertikální můstek s centrálním trnem, který tlumí chování membrány v bodě nejvyšší výchylky, což by prý mělo být ku prospěchu jemnosti a čistoty. Měnič je dále lehce zanořen do miniaturního zvukovodu. Středobasový měnič překvapí tím, jak je maličký – membrána má pouhých 12 cm a je z papíru. Proporčně k ní se zdá vlnkový závěs být až obrovský, stejně jako mocná klenutá centrální prachovka. Jde o měnič vyvinutý přímo pro řadu Lumina. Tak jako výškáč má i středobas klasický feritový magnet bez nějakých výraznějších technologických originalit. Je až překvapivé, že v dané ceně najdete ve vaničce na zadní straně dva páry niklovaných reproterminálů. Jsou sice docela malé, ale v příjemném rozestupu, takže instalace kabelů je bezbolestná a pokud budete chtít, můžete sáhnout po bi-ampingovém zapojení. Na obrázku na webových stránkách výrobce vypadá plošný spoj s frekvenční výhybkou mimořádně jednoduše, je ale osazen zakázkovými kondenzátory Sonus faber. Přechodová frekvence je nastavená na úroveň 2 000 Hz. Výrobce udává u modelu Lumina I frekvenční rozsah 65 – 24 000 Hz (bez definované tolerance), jmenovitou impedanci 4 ohmy a dosti nízkou charakteristickou citlivost 84 dB / 2,83 V / m.

Měříme Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 35 metrů čtverečních, se zakázkovou akustikou a panely Vicoustic.

Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.

Frekvenční odezva – středobasová část (červená) a výšková část (černá) Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Frekvenční odezva na poslechovém místě - levý kanál (červená) a pravý kanál (černá) Na frekvenční odpovědi v přímé ose je vidět extrémní nárůst energie vysokotónového reproduktoru od hranice 4 kHz, pod úhlem je ale naopak chování překvapivě lineární. Je tedy jasně vidět, že Lumina I jsou navrženy tak, aby stály kolmo k zadní stěně a nikoliv „audiofilsky“ natočené na posluchače. Od 600 do 6 000 Hz je pak jejich frekvenční odezva (opět hlavně ve zjevně zamýšleném nastavení „pod úhlem“) velmi slušně vyrovnaná, u nižších tónů pod cca 300 Hz je vidět, že návrháři trochu tlačí na energii a pásmo je tu celkově zdůrazněné (propad na 180 Hz je charakteristický mód místnosti).

Impedance (červená) a elektrická fáze (černá) Plné energie se od Lumina I dočkáte od cca 60 Hz, což je s ohledem na jejich velikost působivý výsledek, hlavně ale v podstatě odpovídá slibu výrobce. Peak na basech kolem této frekvence je způsobený laděním reflexu na tuto úroveň. Celkově je nicméně jasný příklon k lifestylovému efektu.

Waterfall Úvodní sedlo mezi dost vysokými impedančními peaky naznačuje ladění bassreflexu kolem 62 Hz, celkově se impedance drží relativně vysoko (na tak malou reprosoustavu), jakkoliv to stále znamená cca 4 ohmy v nejnižším bodě. Na úrovni 180 Hz je vidět drobné zvlnění křivky, naznačující přítomnost nějaké rezonance. Jde nicméně o drobnost, která by neměla být schopna zabarvit dále reprodukci.

CSD z výstupu akcelerometru ACH-01 v polovině výšky bočního panelu při SPL 90 dB @ 10 cm Elektrická fáze na několika místech trochu vybočuje z optima (zejména v záporných hodnotách kolem 120 Hz), je to nicméně alespoň ve většině do kladných hodnot, tam kde se tak děje do záporných jsou vysoké impedanční peaky a tak jako u impedance, ani tady není vidět žádný přehnaně prudký přechod nebo zlom. Je ale fakt, že Lumina I si zaslouží spojit s kvalitním a stabilním zesilovačem.