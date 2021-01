Sony: 4K OLED TV pro rok 2021 přidávají HDMI 2.1 a kognitivní procesor XR

Japonská Sony představila své novinky v kategorii televizorů pro rok 2021: podívejme se nejdříve na OLED televizory. V nabídce Sony budou dvě řady 4K OLED televizorů, A90J a A80J. Do prémiové řady MASTER Series se řadí A90J, model A80J bude cenově dostupnější.

Nový procesor

Hlavní novinkou je kognitivním procesor XR (Cognitive Processor XR), který bude mozkem nových modelů BRAVIA XR. Ten má využívat novou metodu zpracování, která předčí "běžnou" umělou inteligenci a je navržena tak, aby napodobovala způsoby, jak lidé vidí a slyší a na co člověk soustředí svoji pozornost.

Kognitivní procesor XR pracuje tak, že rozděluje obrazovku na mnoho zón a detekuje, kde je „ohnisko“ obrazu. Běžně používaná umělá inteligence dokáže detekovat a analyzovat pouze jednotlivé obrazové prvky (barva, kontrast a detaily). Nový procesor XR od Sony provádí křížovou analýzu řady prvků najednou a upravovat je ve vzájemné korelaci, stejně jako to dělá lidský mozek. Díky má být výsledek lepší, scéna celkově synchronní a působit realisticky – čehož dle Sony běžná umělá inteligence nemůže dosáhnout.

Kognitivní procesor XR pracuje kromě obrazu i se zvukem – dokáže analyzovat polohu zvuku v signálu, sladí polohu, odkud zvuk vychází, s obrazem na obrazovce a převádí jakýkoli zvuk na 3D prostorový zvuk tak, aby poskytl co nejreálnější zvukovou scénou. Systém Sony nazývá Sound-from-Picture Reality.

HDMI 2.1 a Google TV

OLED televizory dostanou plnohodnotné HDMI 2.1, tedy včetně VRR, 4K/120P, ALLM a samozřejmě eARC. Podporují HDR formáty HDR10, HLG a Dolby Vision. Nechybí obrazové režimy Netflix Calibrated Mode a podpora technologie IMAX Enhanced. OELD jsou také Calman Ready, tj. nabízí pokročilou funkce kalibrace a možnost jemného vyladění, které běžného nastavení obrazu neumožní.

Systém je stejný, jen název z Android TV se v nové verzi mění na Google TV. Součástí toho bezdotykové hlasové ovládání je Google Assistant, nechybí ale ani kompatibilita s Amazon Alexa.

​ Jak jsme řekli, tak společným znakem je kognitivní procesor XR, a také systém XR Triluminos Pro, který nabízí širší paletu barev. O vylepšení SD a HD obsahu se stará XR 4K Upscaling. O ostrost obrazu se stará technologie XR Motion Clarity, nechybí technologie Ambient Optimization, která optimalizuje kvalitu obrazu a zvuku v jakémkoli prostředí

Co se zvuku týče, tak jak u Sony je zvykem, tak zvuk vyzařuje přímo obrazovka. O to se stará vylepšená technologie Acoustic Multi-Audio přináší prostorový filmový zvuk, systém podporuje Dolby Atmos. Jaký je má být hlavní rozdíl proti předchůdci? Zatím co dosud čelní panel vyzařoval pouze středy + výšky a o basy se staral basový měnič na zadní straně televizoru, letos Sony přidalo i basový měnič, který by měl zaručit jasný, ale zároveň plnější zvuk.

Sony MASTER Series A90J

Prodávat se má ve velikostech 83", 65" a 55". Proti nižšímu modelu dostane Sony A90J především špičkový jasnější panel, s firemním názvem XR OLED Contrast Pro.



XR OLED Contrast Pro

A samozřejmě bude mít i jiný, minimalistický kompaktní design. Dvoupolohový stojan mají velikosti 65" a 55", největší 83" dostane třípolohový stojan. Ten nabídne různé možnosti instalace stojanu – oblíbené a velmi čisté usazení až k podkladu, druhá varianta TV zvedne a vytvoří místo pro sound bar.

Nejvyšší OLED model má také prémiový dálkový ovladač – je z hliníku a bude podsvícený.

Sony Series A80J

Nižší řada A80J se bud prodávat ve velikosti 77", 65" a 55". Bude mít už standardní 4K OLED panel, nese firemní název XR OLED Contrast, celkový i maximální jas má být o něco nižší, než u A90J. Má jiný stojan, zde všechny varianty jej mají třípolohový.

I nižší OLED dostane ale všechny nové technologie, tedy kognitivní procesor XR, XR Triluminos Pro, XR 4K Upscaling a XR Motion Clarity.

Pro letošní rok Sony nachystalo Bravia Core streaming - k A90J dostanete poukaz 10 filmů k 4K HDR kvalitě, k A90J dostane kupující poukaz na 5 filmů v 4K HDR kvalitě.

Cena a dostupnost novinek zatím nejsou známé.