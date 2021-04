Sony Bravia XR-55A80J: výborný 4K HDR OLED televizor se zvukem rovnou z obrazovky [test]

Když k OLED obrazovce s dokonalou černou a fascinujícím kontrastem přidáte špičkové zpracování obrazu, výborný SD i HDR obraz, tak bude jen velmi málo lidí, který se tento televizor nebude líbit.

Plusy Excelentní kvalita obrazu

Výborný upscaling i plynulost pohybu

Skvělý zvuk přímo z obrazovky

Rychlý systém s mnoha aplikacemi

Čistý design Minusy Cena

VRR až s updatem firmwaru 10 /10 Hodnocení Po excelentním loňském OLEDu řady A8 jsme se letos dočkali řady A80. Jaká jsou hlavní vylepšení dle Sony? Nové je především srdce, tedy procesor na zpracování obrazu – Cognitive Processor XR. Ten proti předchůdci má kromě zpracování a vylepšení všech aspektů obrazu má zohlednit, co je pro diváka to důležité, tj. provádí analýzu lidské perspektivy a dle toho má poznat, na to se zaměřit nejvíce. Novinka nabízí Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, Netflix Calibrated Mode a také IMAX Enhanced, samozřejmostí je automatická úprava jasu obrazu dle úrovně okolního světla. Nechybí automatické nastavení obrazu a zvuku dle sledovaného obsahu, navíc Sony přidává automatickou kalibraci zvuku při instalaci za pomoci mikrofonu. Sony tak vychází vstříc trendu, kdy se divák nestará vůbec o nic a TV za něj vše nastaví sama. Tradiční možnosti však samozřejmě zůstávají. Loňský OLED řady A8 byl výborný, jak je na tom nástupce? Vzhled a konstrukce Zde se Sony drží prémiového minimalistického designu, kdy tenký rámeček lemuje OLED panel, na dolní straně je o něco širší. A80 stojí na nožičkách, které mají tři polohy – můžete je umístit více po stranách (pro lepší stabilitu), mohou být blíže středu (pokud máte užší stolek), nebo lze celý televizor na stojanech zvednout, abyste bez problému umístili před televizor soundbar. Co se týče obrazovky, ta má velmi kvalitní antireflexní úpravu, popravdě – asi jednu z nejlepších, co jsem u OLEDu viděl. Kvalita konstrukce je příkladná, potěší čistý vzhled i zadní strany, kterou zdobí centrální čtverec s X(peria). Díky integraci zvuku přímo do obrazovky nepotřebuje Sony žádný prostor pro reproduktory, zadní strana působí čistě, bez problémů může stát v prostoru a ostudu neudělá. Možnost montáže samozřejmě nechybí. Televizor je osazen čtveřicí HDMI vstupů, jeden je na boku, trojice za zadní straně směrem dolů. Plné HDMI 2.1 jsou dva (tedy včetně ALLM, VRR a 4K120P režimu). Je nutno dodat, že VVR bude přidán formou update firmwaru. ARC a eARC je zde také (pošlou z TV ven zvuk Dolby Atmos, TrueHD, DTS:X, DTS-HD MA). USB vstupy jsou tři, jeden je určen pro připojení pevného disku (dává proud 900 mA). V minulých letech OLEDy Sony nabízely výkonový vstup pro využití zvuku z TV jako centrální reproduktor – to letos nabízí až A90, tento model má pro centrální kanál jen linkový vstup. Nechybí dva konektory pro připojení satelitu (TV zdvojené digitální tunery), CI slot je však jen jeden. ​ Pro někoho může být důležitý konektor dnes už mizející sluchátkového výstupu (po připojení sluchátek odpojí repro), moderní bezdrátová sluchátka přes Bluetooth připojíte samozřejmě také. Dálkové ovládání má Sony velmi dobré, potěší ty, kdo mají rádi klasiku s přímo dostupným tlačítky. Čtveřici tlačítek pro přímý přístup k streamovacím službám asi moc lidí nevyužije, na rozdíl o tlačítek pro nahrávání pořadů na disk. DO má vestavěný mikrofon pro hlasové vyhledávání a ovládání (ale také pro kalibraci zvuku). Ovladač je také dobře z pracovaný, z kvalitních plastů, pro komunikaci s TV samozřejmě využívá Bluetooth (nutné například pro přenos hlasových pokynů), takže už nemusíte vůbec mířit na televizor. Kovový a podsvícený má až vyšší A90. Systém a nastavení Co se systému týče, tak Sony zůstává věrné Androidu (zde ve verzi 10), jen se nově jmenuje Google TV a má přepracované rozhraní. K dispozici je ChromeCast pro přímé streamování, nahrávání na USB nechybí. Při instalaci máte možnost na výběr Google TV a standardní. Ve skutečnosti se moc neliší, přeskočí se především připojení k úču Google a službám. K základním aplikacím máte přístup vždy, s Google TV však máte plný výběr, včetně prémiových služeb.

Google TV a standardní plocha Co se týče stability, nabídky, ale také kvality překladu a provázání s podrobným nastavením vlastností televizoru, tak Sony je v tom již několik let nejlepší a už tradičně Sony chválím a zase chválím. Tak to má vypadat. Ovládání je přehledné, intuitivní, reakce jsou příkladně rychlé, nemám nejmenší výtku. Ve videu výše se můžete podívat na kompletní menu a jeho možnosti. K samotnému Google TV malá poznámka – rozhraní je například v USA trochu jiné, zejména kanály k některým službám. Obecně platí, že výrobci aktualizují průběžně menu, nabídku aplikací a občas také grafický vzhled – může se tedy stát, že vaše verze už bude vypadat trochu jinak, neboť zejména v prvních měsících se vše dolaďuje. Google TV (Android) si můžete částečně přizpůsobit.

Sony nyní nabízí i ambientní režim K TV systémům obecně mám ještě poznámku – Smart TV systémy (nejen Android/Google TV) musí skloubit uživatelskou přívětivost a velké množství funkcí. To se v posledních letech stále více řeší automatikou pro obraz a zvuk pro laiky, ovšem také podrobnými funkcemi pro náročné uživatele. K tomu přidejte stoupající množství streamovacích služeb, které se hlásí o své místo na obrazovce (a ovladači). Z tohoto pohledu si kupující TV koupí, nastaví si ji dle chuti a už to neřeší. Naproti tomu recenzenti systémy můžou porovnat a zde velmi do hry vstupují osobní sympatie či antipatie (někdy značně silné) – autor má pak bohužel tendence zákazníkovi podsouvat svůj vkus. Osobně tak vyhraněný nejsem. Pokrok nezastavíš a nemůžu se zkrátka zlobit na výrobce, že se snaží nabídnout maximum co nejširšímu spektru zájemců. Základní pravidlo říká – jestli to chci využít, hurá, tady to je, jestli to nepotřebuji, hurá, o starost méně.

Obraz Nejdříve se vyjádřím běžným čtenářům. Obraz je výborný, detailní, čistý a Sony k mé radosti netlačí tolik na líbivé přeostřování, ve výsledku tak divák dostane maximální množství detailů a přitom není člověk přehlcený a oči unavené. Sony se chlubí, že nová technologie bere ohled na lidské vnímání obrazu. Výsledkem je také velmi plastický obraz. Zejména u HDR obsahu televizor vysloveně exceluje. Sony velmi chválím za upscaling. Kvalitně jsou na 4K převedeny jak SD, HD, tak Full HD zdroje. Potěšila mne kvalita vylepšení starších videí s nízkým rozlišením, kdy je vše vyhlazeno a doostřeno bez znatelných chyb. Jak je pro OLED typické, tak pozorovací úhly jsou výborné. Co se týče sportu a práce s pohybem, tak tam exceloval už loňský model, měl ale malinká zaváhání u filmů a komplikovanějších scén. Nyní bravurně televizor zvládá záběr členitého pozadí a zároveň objektu před ním, vše zároveň v protichůdném pohybu jak do stran, tak do výšky. Žádné artefakty, žádné chyby, naopak hezky čitelný obraz, spousta detailů. Paráda. Tak to má být. Interpolace v pohybu se dá nastavit dle vkusu, stejně tak nechybí možnost přidat vkládání černých mezisnímků (Black Frame Insertion - BFI) – obojí je bezchybné. Na výběr máte buď automatickou volbu obrazového režimu dle sledovaného obsahu, nebo to můžete udělat ručně. Na výběr máte režimy Živé barvy, Standardní, Kino, IMAX Enhanced, Hra, Grafika, Fotografie, Vlastní, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark a režim Netflix Calibrated. A zde mám asi největší výhradu k jedné hlášce v systému – za to však nemůže ani Google, ani Sony, ale ekologická lobby. Při přepínání obrazových režimů (například na Kino) vám vyskočí hláška, že v tomto režimu dochází k zvýšené spotřebě energie. Což při testování a častém přepínání režimů nebetyčně irituje, neboť jsem nenašel způsob, jak to vypnout. Ano, v praxi člověk přepne na jeden režim (já na Kino), nebo nechá automatiku a už to neřešíte a nepřepínáte, tam to asi už tak vadit nebude. Přesto bych se přimluvil za možnost tuto ekovychytávku vypnout. Jestli něco lidi hněte, tak když jim kecáte i do takových maličkostí. Jako – fajn, díky za jedno upozornění... a tím to má končit. Sony spustila streamovací službu Bravia CORE s 4K filmy pro TV Bravia XR Pokud si chcete Sony užít, tak nový majitel dostane zdarma přístup k 4K HDR filmům ve špičkové obrazové i zvukové kvalitě na službě Bravia Core. Měříme A nyní podrobněji. OLED má samozřejmě perfektní kontrast i nulové problémy s podsvícením, takže se podíváme i na zbytek. Základním rozdílem mezi A80 a A90 má být maximální jas panelu. Osobně jsem v HDR naměřil 948 cd/m2, což je pro OLEDy typická hodnota. Zahraniční recenze uvádějí u A90 naměřený bodový 2% HDR jas téměř 1 300 cd/m2. Z toho plyne, že maximalisti toužící po co nejjasnějším OLEDu mají reálný důvod připlatit si za A90, většina lidí však bude maximálně spokojená i s testovanou A80. Výhoda OLEDu je, že díky vysokému kontrastu i běžný SD signál vypadá parádně, černá je absolutní. Jas bílé byl 187 cd/m2 při celé bílé ploše, u 50 % pokrytí 244 cd/m2. Co se maximálního jasu v HDR týče, tak tam velmi záleží na zvoleném režimu (v Kino jsme naměřil 684 cd/m2), televizor totiž neklade důraz pouze na maximální jas, ale na celkové vyladění obrazu. Výborně TV zobrazuje jak velmi tmavé odstíny šedé, tak téměř bílou, kresba se neztrácí.



Nastavení obrazového režimu Kino Co se přednastavených režimů týče, tak Kino je nastavené o chlup líbivěji, naměřená dE byla 3,55, zejména žlutá jásá o něco více. U režimu Custom jsem pak naměřil dE 1,98. Subjektivně vypadá obraz výborně, ti nejnáročnější ale můžou využít bohaté možnosti kalibrace obraz a mohou se bez problému dostat daleko níže. U režimu IMAX pak se využívá větší barevný prostor. Pokud si chcete s obrazem pohrát a vidět rozdíly na první pohled, tak si přepněte v menu nastavení barevného prostoru. Kromě automatiky můžete zvolit rec.709, DCI/P3 a Rec2020 a okamžitě uvidíte rozdíly. Zkrátka pokud se nechcete spoléhat na automatiku. U Sony A80 si z obrazových režimů určitě vyberete, představení z továrny je dobré, velmi nároční pak nechť využijí možnost kalibrace.

Pokrytí barevného prostoru DCI/P3 a nastavení barev Co se využití pro hry týče, input lag jsme naměřil 17,5 ms (1080/60p), jde tedy velmi rychlý televizor vhodný pro hráče. Ocenit ještě musím výborné podání gradace barev a celkově jemných barevných odstínů a přechodů.