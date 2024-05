Sony chce koupit Paramount. Převzal by i jeho streamovací služby, ale možná narazí

Časy, kdy Hollywoodu vládlo pět velkých filmových studií, jsou nejspíš u konce. Jedno z nich, Paramount Global je na prodej a zájem projevil další člen tzv. „velké pětky” Sony Pictures. Společně s investičním fondem Apollo nabízí zhruba 26 miliard dolarů. Nejen streamovací služba Paramount+ by tak získala nového majitele.

O zamýšleném obchodu informovalo hned několik velkých amerických médií, mimo jiné The Wall Street Journal, The New York Times či agentura AP. Všechny odkazují na zdroje z vnitřku firem. Samotné společnosti vyjednávání nepotvrdily, nicméně že Paramount hledá kupce, je známo dlouho.

Paramount, který vlastní například televizní sítě CBS a MTV, studio DreamWorks nebo kanály Nickelodeon (Spongebob) a Comedy Central (South Park, Futurama) a také produkuje filmy s Tomem Cruisem (Mission Impossible, Top Gun: Maverick), totiž nezažívá jednoduché období.

Boje ve vedení a ztráty ze streamování

Mediální společnost se stejně jako její konkurenti snažila přetransformovat do pozice, kdy upřednostila streamování, ale zatím se jí to daří pomalu. Například streamovací služba Paramount+, ačkoliv láká právě na exkluzivity s Tomem Cruisem, kontinuálně zaznamenává ztrátu, poslední byla přes 280 milionů dolarů, byť meziročně se zmenšila.

V Česku a jinde v Evropě je obsah z Paramount+ dostupný na streamovací službě SkyShowtime, která rovněž je spoluvlastněná Paramount Global. O jejích výsledcích zatím není známo prakticky nic, mlčení ale většinou nevěstí nic dobrého.

Uvnitř firmy navíc dochází k mocenským bojům. Během týdne oznámil konec dlouholetý prezident Bob Bakish, podle agentury AP se kvůli způsobu prodeje rozhádal s jednou z hlavních akcionářek Shari Redstoneovou. Firma dosud o prodeji exkluzivně vyjednávala se Skydance Media, ale exkluzivita těchto rozhovorů právě končí.

Úřady jsou v pozoru

Proto se do fronty zájemců teď postavil Sony Pictures. Zatím nabídka není závazná, jednání teprve odstartují. Už teď je ale jasné, že pokud si společnosti plácnou, nebudou to mít jednoduché - sloučení budou muset posoudit americké antimonopolní úřady a reálně hrozí odmítnutí, jelikož Sony Pictures by pohlcením Paramountu narostly do monstrózní velikosti.

Problémem podle The New York Times také je, že americké regulace omezují zahraničí vlastnictví amerických zpravodajských kanálů. Sony, sídlící v Japonsku, proto podle serveru přemýšlí, že síť kanálů CBS přenechá fondu Apollo, se kterým chce nákup uskutečnit. Určitě si na druhou stranu nechá streamovací služby Paramountu, protože zatím žádnou velkou sám nemá.