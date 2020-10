Kompletně celá klaviatura se oděla do černého hábitu s jedinou výjimkou, kteroužto naleznete u horní hrany. Zelené vybarvení obdržel čudlík zapnutí/vypnutí do pohotovostního režimu. Vedle vhodně a logicky nahmatáte INPUT (volbu vstupů). Pro rychlejší práci se systémem výrobce přiřadil každému zvukovému režimu a efektu zvuku samostatnou klávesu. Šestice Auto Sound/Standard/Cinema/Music/Voice/Night poslouží dobře i Vám. Uživatelstvo nemusí vstupovat do menu a hledat jednotlivé volby. Jednoznačně plus!

Menší, ale ne malý černý dálkový ovladač výrazně hranatého tvaru dobře padne do ruky i z důvodu zaoblení bočních hran. Matně se tvářící povrch slušně odolává ulpívání otisků rukou. Dvaadvacet gumových tlačítek (kolébkovou regulaci hlasitosti počítáme za dvě) chce přispět ke komfortnímu ovládání. Skoro všechny jsou řazeny ve dvojstupu. Někdy nezáleží jen na nich. Důležitou součástí komplexního řízení bude návaznost na potřebnou zpětnou odezvu od displeje, a to hlavně při nastavování v hlubších oblastech menu.

Subwoofer je větší hranáček s dopředu mířícím „výfukem“. Právě on na sobě nese displej s jemným studeně bíle svítícím písmem, jehož svit dokážete skokově regulovat. Rozsah šesti znaků však nedává možnosti „klidného počtení“. Kousek vedle něj může svítit, či poblikávat modrá LED. Svícení značí navázání spojení, pomalé blikání, že probíhá pokus o připojení. Pohotovostní režim párování bude sdělen dvojím bliknutím LED. Horní partie nese doteková ovládací tlačítka pro základní řízení bez ovladače. Nezapomínejte také na přítomnost přijímače signálu z ovladače. Mířit sice nemusíte, ale pamatujte na snímač dálkového ovládání přítomný na wooferu.

Z balíku tvaru brankářské hokejky vyjmete soundbar, subwoofer, dvojici efektových reproduktorů, ovladač a návody v různých jazykových mutacích s šablonou pro montáž na zeď. Kromě toho ještě baterie do ovladače a dvoumetrový optický kabel. Jestliže si uvědomím, že optiku musím dostat od televizoru do subwooferu, nikoliv soundbaru, jedná se o hraniční délku kabelu. O poznání lépe jsou na tom zadní bedýnky, jejichž útlý „ocásek“ se velikostně pohybuje kolem hranice osmi metrů. Kabely jsou k efekťákům připevněny natvrdo. Obdobně šestižilní, plochou komunikační linku mezi soundbarem a subwooferem odejmete jen ze subwooferu. Zvuková lišta ji nese pevně zabudovanou.

Instalace a nastavení

Instalační proces nebyl zatížen jakoukoliv anomálií a dumáním. Zadní bedničky a zvukovou lištu napojíte kabelem dle barvy konektoru do shodnou barvou ozvláštněné zdířky na hlubokotónovém repráku. Následně stačí jen doplnit kabel k elektrice. Subwoofer signál a „šťávu“ dodává do zbytku systému. Přes horní dotekové tlačítko anebo dálkový ovladač systém domácího kina zapnete. Doplňte zdroj signálu, navolte vstup a užívejte si. Párování s mobilními telefony proběhlo ve všech případech naprosto korektně bez jakékoliv nepřesnosti.

Jestliže televizor uvážete k domácímu kinu HDMI (ARC) kabelem, zkuste ho přepnout na příslušný HDMI vstup. Zde systém dokáže taktéž orientačně komunikovat. Práce s nastavením v menu je trochu zdlouhavější kvůli sníženému počtu znaků na displeji. Nicméně až si kupující všechno lépe ochytá, dostaví se více klidu. Strukturou se menu rozkládá v devíti položkách, mezi kterými rolujete směrovými šipkami nahoru/dolů. Po potvrzení vybrané stisknete Enter. Do vyšší úrovně se vrátíte skrze knoflík Back. Druhým stlačením stejnojmenného tlačítka, menu zavřete.

Z alternativ, které si dokážete poštelovat, zcela jistě nesmíme opomenout zmínit nastavení vzdálenosti a úrovně zvuku zadních prostorových beden (Surround Distance/Surround Level). Pro lepší vyvážení nechybí tzv. růžový šum (testovací zvuk). A co dál? Řídíte dynamický rozsah (DRC), aktivujete automatickou hlasitost (Auto Volume), spuštění systému z pohotovostního režimu spárovaným Bluetooth zařízením, volíte režim opakování pro přehrávání z USB portu, zapnete automatické vypnutí do pohotovostního režimu, resetujete systém do přepravního nastavení a aktualizujete ho (USB).

Hledejte další možnosti v nastavení, projděte jednoduchý návod. V případě nouze nemusíte pro obnovu nastavení vstupovat do nabídek, ale zvládnete ji provést současným přidržením tlačítka vypnutí a zeslabení hlasitosti na subwooferu, a to na déle než pět sekund.

Veškerá aktuální nastavení naleznete v rámci přehledu první záložky menu.

A teď už pár slov o zvuku

Jistota je jistota, a tak jsme raději nechali pár chvil systém rozehrát. Jak jsem psal minule. Nevěřím na magii, ale už se stalo, že vlivem drobnosti uvnitř se tvářil projev zvukového zařízení po zapojení hůře než za pár desítek minut. Tedy po rozehrání. Rozdíl byl slyšitelný.

Systém umí zahrát přesně ty kanály, které do něho pouštíte (jejich počet), nebo typicky pro stereo doplní simulaci zadním bednám. V tomto konkrétním případě mně vyhovoval více, a to výrazně více, simulovaný prostorový zážitek. Zkoušeli jsme přehrávat takříkajíc kde co. V různé kvalitě. Přepínali zvukové režimy a efekty.

Závěr je takový, že systém domácího kina Sony HT-S20R má několik režimů, které nejsem schopen vždy dle názvu přiřadit k adekvátnímu stylu/typu právě přehrávaného obsahu. Marně jsem hledal ekvalizér a něco k rozsáhlejšímu odstupu předního levého od předního pravého kanálu u klasického sterea. Občas jsem měl pocit přílišné svázanosti (vystředěnosti). Rád bych hudbě dopřál ještě více pravo-levého rozletu, pocitu většího odstupu reproduktorů. Ne vždy, někdy, ale ano.

Ekvalizérem bych zařídil posílení rozmachu středních a vyšších tónů. Byť nejsem příznivcem jiskrnosti, zde bych si ji trochu více dopřál. Vzít sifonovou bombičku a napumpovat tam pár bublinek ke štiplavosti. Ne té agresivní, ale té průzračné. Samozřejmě jsme v testu prubli aktivovat Voice efekt k posílení zřetelnosti mluveného slova. Změna přichází, nelze napsat, že ne.

Systém se drží cenovky a dramaticky ji v hudebním projevu nepřekonává. Dobře poslouží u nenásilného poslechu popíku, či poslechu kulisnímu. Jakožto doplněk k méně kvalitnímu zvuku televizorů u filmových akcí – dobrý. Pakliže jste náročnější a chcete se zvukem kochat, chcete více rozmanitosti, jasu, jiskřivosti pohleďte do nabídky zvukových aparátů stejné značky – vyberete si. Jen asi utratíte víc.