Sony končí s výrobou zapisovatelných Blu-ray disků. Důvodem jsou slabé prodeje

Společnost Sony plánuje snížit počet zaměstnanců ve své továrně Tagajo v japonské prefektuře Mijagi o téměř 40 %. V praxi se to má týkat přibližně 250 zaměstnanců ze současných 670. Důvodem má být snížení a později ukončení výroby zapisovatelných Blu-ray disků.

Továrna na výrobu optických disků v Tagajo je známá především díky výrobě čtyřvrstvých disků BDXL s kapacitou 128 GB, které patří k diskům s nejvyšší dostupnou kapacitou. Ukončení výroby ale čeká všechna zapisovatelné Blu-Ray disky, konkrétně 25 GB BD-RE, 50 GB BD-RE DL, 100 GB BD-RE XL, či zmiňované 128 GB BD-R XL. Konkrétní datum zatím není známé a jedná se o produkty pro koncové spotřebitele. Pro B2B sektor a komerční využití mají dodávky pokračovat.



Aktuální cena 128 GB BD-R XL disku Sony je zhruba 500 Kč

Důvodem konce zapisovatelných Blu-ray disků Sony mají být především klesající prodeje a malý zájem zákazníků. Společnost Sony také dala najevo, že tento strategický krok je veden právě celkovou ztrátovostí jejího podnikání v oblasti paměťových médií. V posledních letech se značně rozšířilo přímé streamování z on-line služeb a současně další digitálního možnosti ukládání dat na jsou cenově přijatelnější (například externí pevné disky a NAS), masivně se rozšiřují cloudové služby. Poptávka po fyzických médiích tak delší dobu výrazně klesá.

Obecně v posledních letech klesá počet zájem o fyzická média a distribuce filmů, seriálů, hudby ale i počítačových her se řeší on-line. Zároveň ale paradoxně stoupá tlak na poskytovatele „nelegálního pirátského“ sdílení filmů, seriálů a hudby.

Problém tak budou mít spíše filmoví a hudební fanoušci, kteří pro ukládání filmů a dat využívají fyzická média, neboť mají vyšší životnost a spolehlivost, než pevné disky. Na rozdíl od HDD a SSD jsou dobře skladovaná optická média bez problémů čitelná i po několika desetiletích.

V praxi to znamená, že by se ti, co zapisovatelné Blu-ray disky využívají, měli zásobit dříve, než se ceny půjdou nahoru. Očekává se, že ceny prázdných disků Blu-ray, zejména vysokokapacitních BDXL, po ukončení výroby prudce vzrostou. Pokud jste tedy dosud odkládali například uložení sbírky rodinných videí na Blu-ray disky, je možná čas začít.

Zdroj: Tomshardware.com