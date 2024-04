Sony letos sází především na jasné MiniLED televizory. Dvě nové řady Bravia doplní jeden OLED

Japonská Sony představila nové modely pro rok 2024. Zásadní novinkou je next-gen řada MiniLED televizorů nesoucí název Bravia 9, která nabídne radikálně vylepšené MiniLED podsvícení s vyšším jasem, více zónami a podsvícení řízeným AI. Dále následuje nová OLED řada Bravia 8, která bude osazena WOLED panely od LG. Poslední novinkou je řada Bravia 7, která taktéž bude využívat MiniLED podsvícení.



Nové miniLED mají nabídnout jak vysoký jas celého obrazu, tak v HDR špičkách

V rámci uvedení novinek Sony sjednocuje řadu BRAVIA – tu ponesou všechny produkty určené ke sledování filmů. To doprovází i nový slogan „Cinema is Coming Home“, tedy „Kino přichází domů“. Jednotnější jsou i funkce a vzhled, přičemž soundbary a systémy domácího kina nesou název BRAVIA Theatre. Dle Sony to má přinést zájemci snadnější orientaci v nabídce a zjednodušit výběr vhodné kombinace.

Důležité je, že letos nebude nový QD OLED, loňský špičkový model Sony A95L dál zůstává v nabídce, stejně tak dále pokračují řady A90K, X90L, X85L, X80L a základní X75WL.



Tyto modelové řady pokračují i v roce 2024

Vzhledem k tomu, že loňské modely byly proti roku 2022 podstatně vylepšené jak po stránce obrazové, tak systémové, tak by jejich nahrazení nedávalo žádný smysl. Naopak tři nové prémiové řady nabízející citelně vyšší jas a lepší zpracování obrazu zvedají pomyslnou laťku zejména vůči konkurenčním produktům.

Zaměření novinek na domácí kino přinese i další obrazové režimy pro náročné, jmenovitě to mají být tyto:

Režim Netflix Adaptive Calibrated

Režim SONY PICTURES CORE Calibrated (dříve BRAVIA CORE Calibrated Mode)

(dříve BRAVIA CORE Calibrated Mode) Režim Prime Video Calibrated

Televizory i domácí kina jsou samozřejmě kompatibilní také s IMAX Enhanced. Dle Sony mají nové režimy poskytnout divákovi nejen maximální zážitek při zachování věrnosti, ale také obrazovou kvalitu optimalizovat dle konkrétních podmínek, ve kterých sleduje film, seriál či sportovní přenos.

Přepracování se dočkal také dálkový ovladač, který u kterého se z 80 % využívá recyklovaný plast. Je přehlednější a nově bude má vestavěnou baterii s výdrží 4 měsíce a dobíjením přes USB-C. Dále všechny nové TV Bravia umožnují nastavit „nožičky“ do čtyř pozic, dvě přitom zvednou televizor nad stoleček tak, abyste mohli bez problémů položit před TV soundbar.

Jaké další novinky nás čekají u jednotlivých řad?

Bravia 9 – MiniLED

Nová letošní řada ponese název Bravia 9 a jak jde samozřejmě o MiniLED televizor. V Evropě bude dostupný ve velikostech 75" a 85". Televizor je osazen 120Hz Quantum Dot VA panelem, ale především MiniLED podsvícením nové generace, které zajišťuje o 50 % vyšší jas proti předchůdci. Televizor má mít o 325 % více nezávisle řízených zón, než měla minulá generace, v číslech to odhadem vychází, že 75" model má mít přibližně 2 000 zón, 85" pak 2800 zón. Vše řídí nový 22-bitový XR Backlight Master Drive. Nové MiniLED podsvícení bude ale zároveň ekologičtější, proti předchůdci má být spotřeba o 10 až 30 % nižší (dle obrazového režimu).

Zpracování obrazu zajišťuje vylepšený XR Processor s AI algoritmy. Nejvyšší model využívá také technologie X-Anti Reflection a X-Wide Angle, které se starají o minimalizaci nežádoucích odrazů a široké pozorovací úhly.



Bravia 9 bude mít v rámu několik reproduktorů

Znatelného vylepšení se dočká také zvuk, který bude v konfiguraci 2.2.2 s výkonem 70 W. Nové televizory BRAVIA 9 jsou vybaveny funkcí Acoustic Multi-Audio+ a jako první na světě mají výškový reproduktor Beam Tweeter v horní části a výškovým reproduktorem Frame Tweeter po stranách. Výsledkem má být prostorový zvuk jako v kině. Dále zde bude technologie Voice Zoom 3 – ta rozpoznává dialogy pomocí AI algoritmů, poté upravuje jejich hlasitosti, aby i méně výrazné dialogy zněly hlasitě a zřetelně.

Prototyp spolu s ukázkami jsme už měli možnost vidět naživo, včetně srovnání s prémiovou konkurencí a posun v kvalitě a přesnosti MiniLED podsvícení byl velký.

Bravia 8 – OLED

Tato řada má nahradit předchůdce (OLED A80L) a bude opět osazena panely WOLED od LG. Proti minulé generaci má být jas o 10 % vyšší. TV se má prodávat ve velikostech 55", 65" a 77". I tento televizor má mít zdvojený digitální tuner, čtyři HMDI konektory, z toho dva HDMI 2.1 s podporou 4K120P Dolby Vision a VRR funkce. Podporovány budou HDR formáty Dolby Vision, HDR10 a HLG.

Zvuk opět bude vyzařovat přímo obrazovka, o to se stará osvědčená technologie Acoustic Surface Audio+. TV tak nabídne 2.1 kanálový zvuk s výkonem 50 W a podporou Dolby Atmos. Systém stejně jako u dalších modelů bude Google TV 12.

Bravia 7 – MiniLED

Tato řada dostane také MiniLED podsvícení s lokálním řízením jasu, kvalitou má odpovídat loňské nejvyšší řadě X95L. Televizor Bravia 7 bude osazen 120Hz Quantum Dot VA panelem a vyrábět se bude ve velikostech 55", 65", 75" a 85". O podsvícení má postarat firemní technologie XR Backlight Master Drive.

MiniLED má mít zdvojený digitální tuner, čtyři HMDI konektory, z toho dva HDMI 2.1 s podporou 4K120P Dolby Vision a VRR funkce. Podporovány budou HDR formáty Dolby Vision, HDR10 a HLG. Zvuk má být 2.0 kanálový a opět bude vyzařován pomocí rámu, Acoustic Multi-Audio, výkon je uváděn 40 W.

MiniLED lepší než OLED?

Pokud máte pocit, že Sony dává stranou OLED a nejvyšším modelem má být MiniLED, tak to dle Sony tak úplně není. Dle vyjádření vývojového technika Sony spíše chce nabídnout co nejlepší obraz, jaký daná technologie umožňuje dosáhnout. Záleží na zájemci, zda preferuje vysoký jas MiniLEDu, nebo dokonalou černou OLEDu. V každém případě ale fakt, že Sony u nového modelu nejvyšší řady využívá MiniLED a míří za vysokým jasem s cílem, dosahovat 4 000 nitů, napovídá, Sony přeci jen sází spíše na tuto technologii.