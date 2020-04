Sony: nové 4K HDR LCD televizory XH81, XH80 a X70 přicházejí

Do českých obchodů zamířily nižší modely 4K LCD LED televizorů Sony. Tradičně jde o modely, které se snaží bodovat především poměrem cena/výkon, a tak jsou nabízeny v širokém spektru velikostí od 43” do 85”.

V lednu představilo Sony své televizory oficiálně na CESu 2020. Do střední třídy modelů patří nové řady XH81, XH80 a X70. Tomu odpovídá výběr funkcí, které u nich Sony nabízí. Pokud se ptáte, kdy je skutečně třeba jít do vyšších modelů, tak kromě lepšího zpracování obrazu tak jedině model XH 90 dostane plnou výbavu dle specifikace HDMI 2.1 (4K120, VVR, ALLM, eARC) – tedy to, co využijete pro novou herní konzoli PS5. Ostatní 4K řady mají eARC, což (pokud pomineme náročné hráče) je opravdu to, co běžný smrtelník využije.

Ale zpět k nižším řadám. Dle Sony slibují 4K HDR LCD televizory XH81, XH80 a X70 "obrazovou i zvukovou kvalitu a mimořádný divácký zážitek", a nutno říci, že si televizory tohoto japonského výrobce (po menším propadu těsně po krizi v roce 2012) trvale udržují vysoký standard. Letošní modely jsou další evolucí, co se obrazu týče, tak je poznat, že Sony má filmové studio a umí nastavit obraz tak, aby byl spokojen jak náročnější filmový fanoušek, tak milovník přepálených a přesaturovaných barev (samozřejmě po volbě vhodného režimu).

Sony XH81 a XH80

Ve zkratce lze říci, že že modely XH81 a XH80 patří do střední třídy, hlavní rozdíl je v designu, cenový rozdíl v praxi je také malý. HX81 bude mít štíhlý kovový stojan, broušený rám a prémiové hliníkové dálkové ovládání, HX80 má už "obyčejné".



Sony XH81 a XH80

Obě série, XH81 i XH80, se pyšní obrazovým 4K HDR procesorem X1, který využívá pokročilé algoritmy omezující šum a zvýrazňující detailů. Nemá chybět obrazový režim Custom Mode, společně s dalšími kalibrovanými režimy obrazu.

Podsvícení se liší dle uhlopříčky, menší 43" a 49" modely mají EDGE (stranové), větší obrazovky 55" a větší pak mají Direct LED (tedy přímé zadní). Rozdíl je také v reproduktorech, u TV 55" a větších se o zvuk stará nově vyvinutý reproduktor X-Balanced Speaker (u modelů 55” a větších). Nechybí podpora Dolby Atmos, zvuk má být "prostorový a realistický".

​

Sony XH81 a XH80

Modely XH81 a XH80 podporují HDR formáty Dolby Vision, HDR10 a HLG. Řada XH81 se prodává ve velikostech 65”, 55”, 49” a 43”, řada XH80 nabídne velikosti 85”, 75”, 65”, 55”, 49” a 43” – zde si zkrátka můžete vybrat z nejvíce variant.



Sony XH81 a XH80

XH81 a XH80 jsou vybaveny systémem Android TV, ten je u Sony velmi stabilní a vyladěný. Nechybí aplikace Google Assistant1, podpora Google Play Store a oblíbený a praktický Chromecast. Menu Androidu bylo upraveno, uživatelské rozhraní spolu s hlasovým ovládáním byly rovněž přepracovány.



Sony XH80

U zařízení podporujících Google Assistant2 a Amazon Alexa3 můžete pouštět a ovládat videa z YouTube pomocí Google Home nebo přepínat programy či měnit hlasitost u zařízení podporujících Amazon Alexa. Uživatelé Apple AirPlay 2 mohou streamovat filmy, hudbu, hry i fotografie na televizi přímo z iPhonu, iPadu nebo Macu. Nechybí ani podpora Apple HomeKit.

Sony X70



Sony X70

Základní a nejdostupnější řada X70 má stále 4K HDR obrazovku, podporuje HDR formáty HLG a HDR10. Jedná se stále o Smart TV, nicméně zde už nebude Android, ale firemní rozhraní postavené na Linuxu s integrovaným internetovým prohlížečem a přístupem k aplikacím YouTube a Netflix. Tři USB konektory a tři HDMI vstupy zajistí dostatek přípojných míst.

Prodávat se má ve velikostech 65”, 55”, 49” a 43”. Obrazový procesor bude 4K X-Reality Pro, podsvícení u od velikosti 55" opět přímé zadní, panel potěší 10 bitovou hloubkou barev a stále jde o Triluminos displej. Ani u tohoto modelu nechybí režim Custom Mode, společně s dalšími kalibrovanými režimy obrazu.