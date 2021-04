Sony spustila streamovací službu Bravia CORE s 4K filmy pro TV Bravia XR

Službu nabízející bezztrátové streamování videí s rozlišením 4K spustila oficiálně japonská Sony. Jmenuje se BRAVIA CORE. To je ta dobrá zpráva. Pokud se těšíte, že zde máme prémiovou on-line službu tak je třeba dodat, že je exkluzivně dostupná pouze pro televizory Sony a to řady Bravia XT.

Jde například o televizory MASTER Series A90J 4K HDR OLED nebo LED TV X90J 4K HDR Full Array. Celkem se to týká modelových řad Z9J, A90J, A80J, A83J, A84J, X95J, X90J, X92J, X93J a X94J, přesněji o které jsou osazeny novým kognitivním procesorem XR. Ten má využívat zcela novou metodu zpracování, jež předčí konvenční AI.

Co se kvality týče, tak je to první služba svého druhu, která využívá technologii Pure Stream a dosahuje téměř bezztrátové kvality ekvivalentní UHD BD se streamováním v kvalitě 30 Mbps až 80 Mbps. Zvuk bude v DTS. Takže kvalita má být srovnatelná (nebo vyšší), než nabízí Blu-ray disky a samozřejmě vyšší, než 4K kvalita, kterou nabízí běžné streamovací služby. Sony praví, že pro maximální kvalitu je nutná minimální rychlost internetu 115 Mb/s.

Majitelé televizorů BRAVIA XR si využitím kreditům BRAVIA CORE mohou vybírat filmy z nejméně 300 titulů, včetně filmů Venom, Peter Rabbit, Krotitelé duchů, Blade Runner 2049 a Jumanji: The Next Level. K televizorům řady A90J a Z9J dostane kupující 10 filmových kreditů a přístup k obsahu předplatného Video-on-Demand na 24 měsíců. U ostatních modelů BRAVIA XR dostane majitel 5 filmových kreditů a 12 měsíců přístup. Díky aplikaci Studio Access, která je součástí balíčku BRAVIA CORE, mohou diváci získat přístup i k řadě záběrů ze zákulisí, rozhovorů a dalších.

Na výběr má divák z nejnovějších prémiových a klasických titulů z dílny SPE, ale také více než 50 titulů IMAX Enhanced. Obsah pořízený filmovými kamerami IMAX (například Spider-man: Far from Home), má rozšířený poměr stran, který byl navržen speciálně pro IMAX. Zaplní díky němu větší část obrazovky. Nabídka se týká i oceněných filmů (Little Women, A Beautiful Day in the Neighborhood), akčních trháků (Bad Boys For Life, Baby Driver) a zábavy pro celou rodinu (Hotel Transylvania, Šmoulové: Ztracená vesnice).

Bruce Markoe, vedoucí IMAX Post společnosti IMAX Corporation, prohlásil: „IMAX Enhanced představuje nejlepší možnost, jak si vychutnat filmové trháky jinde než v kině. Úzce jsme spolupracovali se společnostmi Sony Pictures a DTS na remasterování více než 50 titulů IMAX Enhanced, které mají na modelech Sony BRAVIA XR obraz a zvuk té nejvyšší kvality. Jsme rádi, že můžeme i nadále rozšiřovat kolekci IMAX Enhanced, kterou služba BRAVIA CORE nabízí. Nemůžeme se dočkat, až obohatíme nabídku o další obsah, který zákazníci IMAX milují, na nejlepších zařízeních pro streamování obsahu a zábavy ve své třídě.“

Zdroj: Sony, TS