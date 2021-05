Sony SRS-RA3000: všesměrový bezdrátový zvuk v elegantním balení [test]

Plusy hudební projev

inovace

design Minusy uživatelské rozhraní aplikace

dotykové ovládání bez podsvícení či vibrace

diskutabilní přínos všesměrového zvuku 8 /10 Hodnocení

Novinka od Sony v podobě reproduktoru RA3000 je zajímavá zejména využitím inovativní technologie 360 Reality Audio, tu najdeme ještě u většího modelu SRS-RA5000.

Podstatou zmíněné technologie je simulace všesměrového prostorového zvuku, kdy by mělo reprodukční zařízení vytvořit dojem prostorového zvuku a zcela pohltit posluchače, jako kdyby byl přítomen na pódiu s hudebníky. O podobný efekt se více či méně snaží i některé Bluetooth reproduktory, které mají nejčastěji tvar válce stojícího vertikálně.

Cílem takových modelů je všesměrová reprodukce, které je obvykle přizpůsobena i konstrukce ozvučnice. Nejčastějším řešením je umístění dvojice menších měničů proti sobě a následné doplnění pasivním zářičem pro nízké kmitočty – takto je konstruována většina levnějších reproduktorů s potenciálem všesměrového zvuku.

Vyšší třída modelů pak využívá konstrukce, kdy je měnič otočen směrem dolů k základně reproduktoru a vyzařovaný zvuk se pak odráží do prostoru v 360° za pomoci „zvukové čočky“, což je de facto jakási malá parabola. Pod tímto měničem je pak opět pasivní zářič nebo druhý basový měnič.

Sony na to šlo v případě modelu RA3000 opět trošku jinou cestou, dva pasivní zářiče a širokopásmový měnič je zde doplněn dvojicí výškových měničů, které směřují nikoli kolmo k ozvučnici ale vzhůru pro lepší šíření zvuku v prostoru.

Konstrukce a ovládání

Vzhledem k ceně reproduktoru, která atakuje hranici 8 000 Kč, lze očekávat velmi dobré zpracování, což se potvrzuje hned při otevření krabice. Reproduktor je v ochranné folii a přesně padnoucích polystyrenových výliscích. Součástí balení je pak již jen návod k použití a standardní kabel pro připojení k elektrické síti.

Samotný reproduktor má plastovou horní stranu s dotykovými tlačítky a integrovanými informačními diodami, spodní stranu s pogumováním pro lepší stabilitu a tubus potažený odolnou umělou textilií s vizáží režného plátna v černé nebo bílé barvě. Vše ještě doplňuje dvojice výškových měničů pod kovovou mřížkou v barvě mědi a jeden vizuálně shodný panel bez měniče.

Na zadní straně najdete zásuvku pro připojení k elektrické síti, vstup pro externí zdroj zvuku (AUX IN) a informační diodu. Velikostně nepatří reproduktor k nejmenším – asi nejblíže je mu malý pětilitrový soudek piva. Sony deklaruje odolnost vůči vlhkosti, nemá však krytí IPX.

K ovládání je určeno celkem osm dotykových tlačítek – zapnutí/vypnutí, AUX IN, Wi-Fi, Bluetooth, zvukový režim, změna hlasitosti +/- a přehrávání/pauza. Každé tlačítko (mimo tří posledně jmenovaných) má svoji samostatnou stavovou diodu, která indikuje jednak aktivní zdroj zvuku a jednak svojí barvou i aktuální činnost.

Reakce na dotyk jsou okamžité a přesné, prakticky se nestane že by reproduktor na dotek nezareagoval. Mínusem je z mého pohledu jakákoli absence hmatové odezvy nebo vizuální navigace podsvícením tlačítka. Takto se musíte jejich pozici částečně naučit, protože v přítmí místnosti je budete špatně hledat. To stejné pak platí o absenci hmatového označení – při umístění na vyvýšené místo, kdy na horní stranu (ve výšce cca 25 cm od podložky) neuvidíte.

Další možností ovládání je obslužná aplikace Sony Music Center. S její pomocí můžete upravit nastavení reproduktoru – doladit zvuk, změnit některé možnosti, jako je automatické vypínání, automatická kalibrace zvuku, aktualizace firmwaru apod.

Současně je také možné propojit aplikaci s některými službami, nabízejícími nahrávky v režimu 360 Reality Audio. Konkrétně by to měla být služba deezer, nugs.net a Tidal. V rámci aplikace však zatím jde přidat pouze služba Tidal, k níž najdete v balení voucher na 30 denní vyzkoušení.

Funkce a osazení

Jak již bylo zmíněno výše osazení měniči je poměrně netradiční – po stranách je umístěny dvojice výškových reproduktorů o průměru 17 mm, uvnitř ozvučnice pak hraje jeden širokopásmový měnič průměru 80 mm a vše doplňují ve vertikální poloze dva pasivní zářiče velikosti 103 × 37 mm.

Samotný reproduktor se pak chlubí celou řadou funkcí, které by měly zpříjemnit váš sluchový zážitek. Tedy vedle Bluetooth a Aux-in připojení je to vestavěná funkce chromecast s podporou Spotify Connect.

Připojení reproduktoru do stávajícího systému Google Home je poměrně snadné. Jakmile tak učiníte, tak se u podporovaných aplikací zobrazí ikona pro přehrávání zvuku na reproduktoru. Pokud máte reproduktorů více a jsou připojeny v rámci Google Home, pak by neměl být problém s jejich vzájemným propojením.

Reproduktor také podporuje hlasového asistenta (Alexa), kterého je třeba nakonfigurovat v prostředí obslužné aplikace. Praktická je také možnost propojení s televizory Sony Bravia.

Z funkcí, které spíše nezaznamenáte, ale reproduktor je používá, stojí za zmínku automatická úprava hlasitosti, kdy software analýzou zjišťuje úroveň hlasitosti jednotlivých skladeb a snaží se ji sjednotit, aby nedocházelo k nevyžádané změně hlasitosti.

Další podobnou funkcí je automatická kalibrace zvuku, která se spouští na pozadí při přehrávání hudby a reproduktor o této činnosti dává vědět informační diodou.

Hudební projev

Sony RA3000 rozhodně patří mezi muzikální reproduktory s dobře naladěnými měniči a celkovým projevem. Zvuk si můžete podle potřeby ještě doladit pomocí ekvalizéru, nicméně při vhodném umístění v rámci místnosti to nebude ani příliš potřebné.

Všechna pásma jsou zastoupena dostatečně, projev má spíše zábavnější charakter, ale rozhodně nečekejte dunící basy, jako u levnějších modelů Bluetooth reproduktorů od Sony. Tady se jedná o kultivovaný projev, kde se jednotlivá pásma vhodně doplňují a nenajdete zde zásadní frekvenční propad, který by kazil dojem ze zvuku.

Tedy při vypnutí doplňkových funkcí je zvuk srovnatelný s podobnými modely konkurence, i když nutno dodat, že ovládání je poměrně spartánské a uživatelské rozhraní aplikace není z mého pohledu příliš intuitivní, srovnáme-li například se systémy Audio Pro.

Prostorový zvuk je samozřejmě věc, kvůli které si bude většina uživatelů tento reproduktor pořizovat. K dispozici jsou de facto dva režimy – pokud budete přehrávat skladby ve formátu 360 Reality Audio, bude zvuk všesměrový se snahou vás obklopit. V případě že takovou nahrávku nemáte k dispozici, tak můžete přehrávat hudbu ve standardním režimu nebo aktivovat funkci Immersive Audio Enhancement, která se snaží 360° zvuk softwarově simulovat.

A jak to tedy funguje? Inu z mého subjektivního pohledu nijak zázračně na to, abych si takovou funkci extra připlácel. Zkrátka a dobře, cílem je všesměrové šíření zvuku, který vás má obklopit, podobně jako je tomu v kavárně, kde je hudba jako zvuková kulisa – to uvádí přímo Sony ve svých materiálech – ve své podstatě jsou to ale dost odlišné situace.

Všesměrový zvuk vás má pohltit a obklopit, kdežto zvuková kulisa v kavárně či jiném prostoru má být spíše nevtíravá a měla by působit pocitem, že zvuk vychází ze všech stran – to samozřejmě nejsou stejné situace.

Zvuk je při aktivaci funkce Immersive Audio Enhancement více otevřený, lokalizace nástrojů v prostoru je lepší a mírně je upraveno zastoupení pásem, kdy je přidáno na důrazu ve vyšších středech a výškách.

Pokud budete přehrávat hudbu ve formátu 360 Reality Audio, tak je prostor ještě širší a o něco lépe čitelnější, ovšem projev samotný má spíše tendenci vytvářet mírně odlišné zvukové pole, a tak například trumpetu v jazzové skladbě slyšíte, jako kdyby na ni někdo hrál relativně daleko od vás ve srovnání se standardním režimem poslechu.

Pravdou je, že se zvuk šíří podobně, jako je tomu na schématech výrobce, takže opravdu tvoří spíše poslechovou kulisu. Mění se však celkové zabarvení hudby a do značné míry zde slyšitelnost efektu ovlivňuje také umístění reproduktoru vůči posluchači, zejména ve vertikálním směru.

Verdikt

Koupit či nekoupit? Hlavním tahákem Sony RA3000 je podpora všesměrového zvuku ve standardu 360 Reality Audio, který přímo Sony vymyslela a v současné době jej využívají i jiní výrobci (Amazon, McIntosh, Sennheiser).

Prostorového zvuku zde opravdu dosáhnete, ovšem je otázkou, nakolik s ním budete spokojeni, jedná se o poměrně specifický přednes, který nemusí vyhovovat každému. Zde záleží za zvyku a očekávání. Prostorový zvuk má jiný charakter, než "virtuálně nafouknuté" stereo, už z principu. V každém případě je to přidaná hodnota a něco nového.

Problematické je z mého pohledu poněkud nedotažené ovládání, tlačítka přímo na reproduktoru jsou pouze dotyková, takže chybí jejich hmatová lokalizace a bohužel i podsvícení pro snadnější orientaci. Obslužná aplikace pak nemá příliš povedené rozhraní a je poměrně strohá.

Chcete-li mít doma poslední výkřik techniky s dobrým zvukem, unikátní funkcí a také designově povedený, pak po Sony RA3000 sáhněte. Pokud hledáte jen standardní reproduktor s plným zvukem, intuitivním ovládáním a technologie 360 Reality Audio vás naprosto míjí, poohlédnul bych se asi jinde. Nabídka trhu v této cenové hladině rozhodně není malá.

Sony SRS-RA3000

Cena: od 7 990 Kč