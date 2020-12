Sony SRS-XB23 a SRS-XB33: oblíbené BT reproduktory v novém dvojím provedení [test]

Plusy odolnost IP67

Doba, kdy Sony začínalo s bezdrátovými reproduktory je již více než pět let za námi. V pravidelných intervalech výrobce představoval nové a inovované modely, aktuální generace přenosných modelů byla představena před prázdninami – XB43, XB33 a XB23.

Oproti předchozí generaci se reproduktory vizuálně značně změnily, ke změnám došlo i v osazení a konstrukci, kdy výrobce použil nový typ měničů s elipsovitou membránou a ke změně také došlo v usazení pasivních zářičů.

Bluetooth reproduktory Sony jsou dlouhodobě dobrou volbou při požadavcích na přenosné audio s dobrým a zábavným zvukem. V případě větších modelů se přidává možnost využití jako powerbanky a již druhou generaci jsou osazeny „party“ LED osvětlením.

Pokud se však podíváme na pořizovací cenu, tak jedna z prvních generací (XB3) byla vzhledem ke svému výkonu a zvuku velmi povedená. Nyní již mají známé značky jako je právě Sony nebo JBL poměrně silnou konkurenci v produktech levnějších nebo cenově srovnatelných, avšak s výrazně neutrálnějším muzikálním projevem.

Konstrukce a ovládání

Konstrukce je u obou reproduktorů podle Sony zcela nová a využívá i nové měniče a zavěšení pasivních zářičů pro lepší a čistší reprodukci. Inu to zcela neposoudíme, jelikož reproduktor je konstruován jako kompaktní celek bez možnosti demontování.

Menší model XB22 má tvar válce s otvory na krajích tubusu a dvěma pasivy na každí straně. provozní poloha tohoto modelu je na stojato anebo zavěšením za připojené poutko. Můžete jej i položit a zajistit proti pohybu podložením poutka – není to sice stoprocentně stabilní poloha, ale funguje.

Ovládací prvky jsou zde ve sloupci na zadní straně, pod nimi je pak gumová záslepka prostoru pro konektory. V případě XB22 je to USB-C pro napájení vestavěného akumulátoru. Reproduktor je osazen dvojicí měničů a dvěma pasivy, splňuje krytí IP67, tedy odolnost vůči vodě a prachu.

Ovládací lišta zahrnuje pět diod a osm samostatných tlačítek – hlavní vypínač, Bluetooth, přehrávání/pauza/hovor, plus, minus, režim baterie, aktivace režimu party a aktivace režimu stereopárování. Lišta samotná je gumová a stisk tlačítek jistý a přesný, pro zapnutí a vypnutí již není třeba dlouhého stisku, stačí běžný krátký stisk.

Druhý model s označením XB33 je násobně větším reproduktorem, který se tvarově navrací ke svým předchůdcům. Osazen je taktéž dvojicí měničů a dvěma pasivy. Jeho tvar jej předurčuje k používání především naležato, ovšem při postavení na bok je mírně zakloněn dozadu díky zkoseným stranám – tedy ideální pozice jako stolní reproduktor vedle monitoru.

Reproduktor XB33 se napájí také přes USB-C port, vedle něj však najdete ještě klasické USB-A pro využití jako powerbanky. Oba konektory jsou na zadní straně pod gumovou krytkou – vedle nich je ještě trojice tlačítek – stereopárování, party režim, stav baterie/aktivace světel.

Všechny ostatní ovládací prvky jsou pak na pogumované liště umístěné na horní straně – na opačné straně je pak dvojice gumových nožiček pro lepší stabilitu. Součástí ovládací lišty je šest tlačítek – hlavní vypínač, Bluetooth, přehrávání/pauza/hovor, minus, plus, Live režim/režim baterie a NFC tag. Při více funkcích u jednoho tlačítka jsou tyto přístupné pomocí dlouhého stisku.

Funkce

Oba dva reproduktory je možné spárovat s aplikací Sony Music Center, která nabídne jednak některé funkce dostupné přímo na reproduktorech a jednak umožňuje mírně upravit hudební projev reproduktoru. Větší model XB33 nabídne více možností také díky osazení LED světly a v nabídce najdete i DJ efekty.

Jednou z funkcí, které mají reproduktory Sony již dlouho, je možnost stereopárování, kdy z prostředí aplikace určíte hlavní reproduktor a poté k němu připojíte druhý. Ovšem v tomto směru lze propojit jen a pouze dva shodné modely, což je nesmyslné omezení už od začátku výroby přenosných reproduktorů.

Novinkou je režim party, kdy můžete propojit více reproduktorů mezi sebou a využít jejich celkový výkon, případně synchronizovat režim vestavěných světel. Opět toto je možné pouze mezi stejnými modely, což je škoda, respektive se mi dvojici testovaných reproduktorů mezi sebou nepodařilo propojit žádným z uvedených způsobů.

U většího modelu XB33 je k dispozici ještě funkce Live, která má zajistit reprodukci s prostorovým efektem. Její praktičnost a vliv na zvuk je diskutabilní, nelze však upřít širší podání prostoru.

Baterie poskytuje papírově velmi dobrou výdrž 12 h u XB23 a 24 h u XB33, vliv na její vybíjení má samozřejmě hlasitost, aktivované zvukové případně světelné efekty a také režim baterie. Reálně počítejte s výdrží o cca 20 % nižší – pracovní den s nimi ale bez problémů zvládnete, noční večírek vydrží už jen XB33.

Hudební projev

Zvukově jsou na tom oba modely velmi dobře a rozhodně neuděláte chybu, když sáhnete po jednom z nich. Počítat samozřejmě musíte se zábavněji naladěným zvukem, který má mírně véčkovou charakteristiku a oplývá silnou basovou složkou.

To platí zejména pro větší model XB33, který má basy opravdu hutné a na můj vkus až příliš silné, jelikož zbytečně strhávají pozornost posluchače, i když ostatní pásma jsou reprodukována čistě a s dostatečným zastoupením.

Menší XB23 nemá tak výrazné basy, ovšem je třeba posuzovat také v kontextu umístění reproduktoru – pouhý přesun do rohu basy značně zesílí. Na druhou stranu je zde zastoupení jednotlivých pásem lépe zkombinované a subjektivně hraje reproduktor i více nahlas, aniž by docházelo ke zkreslení nebo zadunění prostoru basovou „hlukoulí“.

Výše popsané byly mé zkušenosti při poslechu v rámci domu, zejména pak v pracovně u stolu, tedy v relativně malém prostoru s poslechem na krátkou vzdálenost. Při přemístění do větší místnosti s menším množstvím nábytku se pak reproduktory ukázaly v mírně odlišném světle – větší zněl lépe a menší již místnost neuhrál.

Dalo by se tedy zjednodušeně říct, že model XB33 bude lepší pro větší prostory případně pro venkovní reprodukci na terase apod., kdežto menší XB32 je vhodný do menších uzavřených prostor a pro blízký poslech, při venkovním provozu bude mírným zklamáním plošší zvuk a nízká hlasitost.

Verdikt

Obě novinky od Sony nabídnou přesně to, co slibují. Oproti předchozím generacím přinášejí reproduktory novou konstrukci i novější osazení což se projevilo v celkově lepší čistotě zvuku. Nadále se bohužel budete muset smířit s omezením v případě požadavku na spárování různých modelů, to stále není k dispozici.

Z hlediska výběru mezi oběma modely bude vhodné zvážit jejich používání, kdy je menší model ideální pro malé prostory a jako stolní reproduktor, kdežto větší se lépe projeví ve větších prostorách a exteriéru. Ještě větší model XB43 pak nabídne zřejmě hutnější a silnější zvuk, díky objemnější konstrukci.

Ať sáhnete po kterémkoli z nich, neuděláte chybu, pokud se bude jednat o váš první reproduktor, máte-li však něco naposloucháno najdete na trhu pravděpodobně zvukově neutrálnější reproduktory za lepší cenu.

Sony SRS-XB23

cena: od 2 399 Kč

frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 000 Hz

měniče: 2× měnič + 2× pasivní zářič

konektivita: Bluetooth 5.0

kompatibilní profily: A2DP, AVRCP, HFP, HSP/SPP

podporované kodeky: SBC, AAC, LDAC

rozhraní: USB–C (pro nabíjení)

výdrž baterie: až 12 hodin přehrávání hudby

rozměry: 76 × 218 mm

hmotnost: 580 g

Sony SRS-XB33

cena: 3 490 Kč až 4 649 Kč