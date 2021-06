Sony WF-1000XM4: excelentní True Wireless sluchátka s aktivním potlačením hluku [test]

Plusy Excelentní potlačení hluku

Výborný a příjemný zvuk

Odolnost dle IPX4

Dlouhá výdrž + menší pouzdro

LDAC + stabilita připojení

Speak-to-Chat Minusy Nové koncovky nemusí sednout všem

Nemá multipoint (zatím/pro někoho) 10 /10 Hodnocení

Nová True Wireless sluchátka Sony WF-1000XM4 jsou malým bratříčkem velkých náhlavních sluchátek Sony WH-1000XM4, které představují etalon mezi prémiovými sluchátky s aktivním potlačením hluku. Novinka nahrazuje zhruba dva roky starý TWS model Sony WF-1000XM3 a předem mohu konstatovat, že prakticky ve všem ho překonávají. A z velkých XM4 přebírají většinu nových (a velmi užitečných) funkcí.

Vzhled a ergonomie

Výrobce zcela přepracovalo vzhled – z designu předchůdce nezůstalo nic, co se Sony povedlo, tak opět sluchátka mají unikátní vzhled, takže na první pohled sluchátka poznáte. Celek je o 10 % menší a je usazen pevně v uchu, riziko vypadnutí je naprosto nulové; tuto jistotu jste u předchůdce neměli. Stejně tak u XM naprosto přesně víte, jak do ucha patří – "kovové kolečko" dopředu, na něj zatlačíte a sluchátko je pevně v uchu. Vnější rozměry o něco přesahují ucho, takže pokud si položíte hlavu (například ve vlaku), tak o sluchátku budete vědět.

Na opravdu velmi jistém usazení mají podíl také nové koncovky. Jsou vyrobeny z polyuretanového pěnového materiálu, který je měkký a pružný, což maximalizuje kontaktní plochu mezi koncovkou a zvukovodem. Tím se eliminují mezery. Koncovky izolují zvuk a snižují hluk, a také poskytují lepší přilnavost ke zvukovodu, takže sluchátka lépe drží.

Silikonové zůstalo jádro, takže na rozdíl od běžných pěnových koncovek jsou odolnější a je lze sundat ze sluchátek bez poškození. Větší přilnavost materiálu má za následek, že více chytá nečistoty ze zvukovodu – také dokonalé utěsnění pěnových koncovek nemusí být každému příjemné.

Zkrátka člověk si musí trochu zvykat. Bez problémů lze použít koncovky z XM3, krček sluchátek je téměř identický, tuto možnost však nemá každý. Osobně bych nejraději viděl, kdyby kupující dostal i trojici běžných silikonových koncovek a majitel měl tak na výběr, co mu více sedne.

Stabilita sluchátek je však díky novým koncovkám excelentní, se sluchátky se dá běhat a cvičit, plní IPX4, jsou tedy odolné proti dešti a potu – to vše je výrazné vylepšení proti předchůdci.



Sony WF-1000XM3 a WF-1000XM4 a pouzdra

Dobíjecí pouzdro je o 40 % menší a kromě USB-C má také bezdrátové dobíjení (Qi). Sluchátka místo 6 hodinové výdrže rovnou vydrží 8 hodin na jedno nabití a přes daleko menší rozměry pouzdra vydrží v součtu hrát 24 hodin, tedy stejně dlouho, jako daleko větší předchůdce. A bez zapnutého ANC jste rovnou na 36 hodinách (předchůdce 32 hodin).

Osobně se mi u XM4 líbí přehlednější LED indikace stavu baterie pouzdra. Sluchátka mají také přesnou indikaci rovnou na telefonu ve stavové liště, což XM3 nemají (v aplikaci Sony máte info u obou).

Sony WF-1000XM3 a WF-1000XM4

Pochválit ještě musím parádně malé ekologické balení, ve kterém sluchátka jsou. Je prakticky celé z recyklovaných materiálů, ostatně Sony je dle žebříčků na první místě z firem, co se ekologických řešení výroby a balení týče.

Připojení a konstrukce

Sluchátka mají nově Bluetooth 5.2, připojení je velmi stabilní a i když máte v aplikaci na výběr mezi stabilním a kvalitním připojení, tak i to kvalitní drželo výborně. Kodeky jsou zde AAC, SBC a především LDAC.

Ten má daleko větší datový tok, a tak se Sony oprávněně chlubí podporou Hi-Res Audia (kvalita 96 KHz/24bit/990kbps). Podpora formátu Sony 360 Reality Audio nechybí také. Potěší nejen rychlé párování, ale také podpora funkce Google Find My Device, pro vyhledání, kdepak jste sluchátka měli naposledy. Co se zpoždění týče, tak jsem nezaznamenal žádný problém, filmy a Netflix jsou OK, hry jsou hratelné.

Co však může někdo postrádat, tak je multipoint. Ale při prezentaci od Sony padla věta "zatím funkce není podporována" a vzhledem k tomu, že velké XM4 multipoint mají, tak bychom se ho mohli snad dočkat. Pokud jste ale zvyklí při práci v kanceláři mít současně k sluchátkům připojený počítač i mobil, tak aktuálně to nejde.

Sluchátka jsou osazena novým procesorem V1, který integruje nejen Bluetooth modul, ale také 24bitový D/A převodník a stará se i o aktivní potlačení okolního hluku. Nesmí chybět ani analogový zesilovač.

Novinkou proti předchůdci je i "upscaling" zvuku DSEE Extreme, kdy u zvuk z komprimovaných souborů jsou dopočítány ztracené informace. Proti DSEE HX u předchůdce je efekt daleko slyšitelnější – zvuk je jasnější, vzdušnější.