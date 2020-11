Sony WF-SP800N: odolná True Wireless sluchátka s ANC především pro sportovce

Jestli chcete sportovní odolná TWS sluchátka, která vás ve fitku nakopnou a se kterými si půjdete i zaběhat, WF-SP800N vám to splní. Jestli čekáte odolnou verzi skvělých WF-1000XM3, budete zklamáni.

Plusy Odolnost a vodotěsnost dle IP 55

Výdrž 9 hodin

Dynamický zvuk s možností úpravy

Podpora 360 Reality Audio

Kvalitní zpracování Minusy Jen základní ANC

Pro někoho moc basů

Vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Když loni Sony představila svá True Wireless sluchátka WF-1000XM3, jeden z prvních dotazů byl, zda jsou odolná proti vodě a potu. Samozřejmě nejsou, je to prémiový model pro běžné použití. Letos tedy Sony rozšířila svoji nabídku o model WF-SP800N.

Ten přidává odolnosti, na první pohled vypadá velmi podobně, seznam výbavy má téměř stejný, takže se mnoho lodí logicky bude tázat, zda Sony WF-SP800N nejsou lepší volbou. Předem tedy říkám, že nejsou. Proč?

Vzhled a konstrukce

Celkovým designem sluchátka připomínají sice model WF-1000XM3, ale tím podobnost končí. Mají stejnou formu, ale jsou o něco silnější, což odpovídá jak vyšší výdrži na jedno nabití, tak větší odolnosti, tu Sony udává IP55. Což v praxi znamená, že jsou částečně chráněny proti prachu a zvládnou tryskající vodu, v praxi se tak nemusíte bát deště, ani potu.

Sluchátka mají proti běžnému modelu pružný "zámeček", raménko, které se opírá o vnitřek boltce a uchycení stabilizuje. Nespoléhá se tak pouze na výběr správné redukce, aby dobře a pevně sedly. Ve výsledku tak sedí s jistotou, o které si u WF-1000XM3 můžete nechat jen zdát.

Proti "tisícovkám" si "osmistovky" může vzít nejen do posilovny, ale i na běhání a dynamičtější sporty. Osobně jsem měl sice pocit určité volnosti, nicméně při běhu mi sluchátka ani jednou nevypadly. Celkově jsou komfortní, příjemné a pohodlné, v uchu vůbec netlačí, vzhledem k jejich váza ale vědět o nich bude.

Sportovnější uchycení má ale také jeden negativní dopad, a to že sluchátko samotné o dost méně pasivně izoluje okolí. Což zabudované ANC už nedožene. Proti "tisícovkám" sportovní model o dost méně tlumí okolí, to poznáte zejména v hromadné dopravě.

Výdrž sluchátek je 9 hodin, krabička vám dává dalších devět hodin, dohromady máte 18 hodin. Což stačí na běžné aktivní sportování, kdy si dáte každý den pár hodin do těla, ale také na půldenní poslech při cestě přes půl republiky. Stav baterie sluchátka i pouzdra máte v aplikaci, sluchátka vám ohlásí i nízký stav, což doporučuji respektovat, moc velká rezerva pak už nezbývá. Dále doporučuji občas mrknout, kolik "šťávy" má pouzdro, abyste neskočili najednou s nulou.

Dobíjí se přes USB-C, pouzdro je poměrně velké, o dobíjení dává informaci červeným světýlkem, sluchátka mají indikaci připojení modrou, jak jsem se již zmínil, indikaci stavu baterie pouzdro nemá, to vám řekne aplikace po vložení sluchátka do ucha. Na sluchátka i pouzdro jsou použity kvalitní materiály, dílenské zpracování je výborné, sluchátka vypadají prémiově, stejně jako pouzdro.

Ovládání a aplikace

Pro připojení slouží Bluetooth 5.0, kodeky jsou zde AAC a SBC, bohužel NFC pro rychlé párování zde není. Stabilita připojení byla dobrá, v zarušeném prostředí, kde i jiná TWS sluchátka vypadávají, mne pár výpadků také potkalo – v testu jsem měl nastavenou v aplikaci prioritu na "kvalitní zvuk", nikoliv na "stabilní spojení", z praxe můžu říct, že to má na stabilitu opravdu vliv. Sluchátka podporují 360 Reality Audio, v balení máte i kupon na otestování zdarma.

Co se ovládání týče, tak je dotekové, citlivost je dobrá, osobně mne potěšilo, že při úpravě polohy v uchu se dá uchopit pro změnu sluchátko tak, že to doteková plocha neregistruje. Co u Sony velmi chválím, tak možnost nastavení funkcí, které dotekovou plochou ovládáte, můžete tedy přiřadit nastavení hlasitosti místo aktivace příposlechu atd., nebo ovládání zcela vypnout a řídit vše pře mobil. Celkově ovládání je bezproblémové, na citlivost doteků si asi budete muset trochu zvykat.

Aplikace Sony je přehledná, kromě nastavení funkcí a ovládání je zde ekvalizér. Tamtéž nastavíte ANC (aktivní potlačení hluku). To využívá adaptivní funkce, tj. dle místa pohybu na mapě, dle lokace a druhu činnosti automaticky mění nastavení, vše se dá doladit k maximální spokojenosti. Jak jsem již zmínit, tak ANC je zde znatelně méně účinné, než u "tísícovek", pro sportování bych ho klidně vypínal, baterie pak déle vydrží.

Jak to hraje

Protože mám model WF-1000XM3 naposlouchaný, čekal jsem co nabídnou WF-SP800N. Novinka má jiný charakter zvuku, otázkou může být, zda je tak cíleně naladěn, či zda je to důsledek utěsnění proti vodě, to na realitě ale nic nemění.

Celkově zvuku vévodí mohutné a hutné basy, které dávají hudbě daleko těžší základ. Střední pásmo a vokály jsou tak posunuty níže a působí lehce těžším dojmem, zejména u podcastů uslyšíte výraznější spodní frekvence. Vyšší středy a výšky pak jsou slušné a měkké, ale schází jim jasná a detailnější charakter, který nabízí 1000XM3.

Zvuk osmistovek je v základu naladěn aby sportujícího nakopl a povzbudil, vyloženě si užijete si taneční a rytmickou hudbu, ostatní žánry už padají do průměru a chybí jim jasnější výšky. To se dá napravit ekvalizérem, po ubrání basů se charaktere zjemnil a jsou pak poslouchatelné i náročnější žánry, jako jazz či opera. Upozorňuji, že sluchátka vytváří relativně úzký prostor, takže hudba hraje v hlavě, nikoliv kolem vás.

Po zvukové stránce sluchátka zklamou nebo nadchnou, záleží na vašich očekáváních a nárocích. Zejména pokud máte některý model z prémiové řady X1000, tak můžete být téměř rozčarováni. Naopak ti, co znají jen základní modely mohou být mohutností zvuku osmistovek doslova nadšeni. Jak jsem zmínil, záleží na očekávání, jaká od WF-SP800N máte.

Verdikt

Nová True Wireless sluchátka WF-SP800N nabízí Sony jako sportovní True Wireless model a přesně tam patří. Zcela bezdrátová konstrukce je v módě, a tak Sony vyšlo vstříc a nabídlo, co zákazník žádá. Tomu odpovídá i velmi dobrá výbava.

Pozor ale – pokud máte sluchátka řady X-1000, tak bych s výběrem byl opatrný, vzhledem k jinému charakteru zvuku, než na jaký jste zvyklí. To bych klidně oželel ANC a TWS konstrukci a pro běhání venku i na pásu, či pro likvidaci v posilovně bych doporučil spíše doplnit sadu o klasické, dostupnější, ale skvělé bezdráty Sony WI-SP510.

Jestli žádná drahá a prémiová sluchátka nemáte, pak naopak sluchátka Sony WF-SP800N mohou být přesně tím kompromisem, který hledáte. Zkrátka velmi odolný, lehký TWS model s dobrou výdrží a jistým uchycením, který zároveň dodá energii a nakopne vás k výkonu díky mohutnému a zábavnému zvuku.

Sony WF-SP800N

Cena oficiální: 5 490 Kč

Technické parametry