Sony WF-XB700: pořádně nabasovaná True Wireless sluchátka s dlouhou výdrží

Plusy výdrž

stabilní usazení Minusy přemíra basů

ovládání a párování 7 /10 Hodnocení

Aktuálně nejlevnější true wireless sluchátka značky Sony nesou označení XB700, tím nám dává výrobce mimo jiné na srozuměnou, že se jedná o model zařazený do řady extra bass a tudíž zde nebude o nízké kmitočty nouze. Je to ale ta správná cesta?

Hned na první pohled vás sluchátka zaujmou také velmi nezvyklým tvarováním. Stějně, jako u jiných TWS modelů, i zde je samozřejmost nabíjecí pouzdro. Tentokrát poměrně kompaktní do kapsy.

Konstrukce a zpracování

Jak již bylo naznačeno výše, jsou sluchátka poměrně zajímavého designového provedení. Z hlediska konstrukce sluchátek se jedná o intraaurální uzavřený systém v podobě špuntů.

Sluchátka jsou tvarována tak, aby ergonomicky odpovídala tvaru ušního boltce, výrobce označuje provedení jako Tri-hold, tedy dotýkající se ucha na třech místech pro co nejlepší fixaci. Od toho se také odvíjí jejich nasazení do uší, nestačí totiž pouze vsunout silikonový špunt do zvukovodu, následně je ještě třeba celým sluchátkem pootočit směrem vzad, aby se sluchátko usadilo, jak výrobce zamýšlel.

Pro Sony je typické, že má relativně velká sluchátka (myšleno TWS modely) a zde to platí dvojnásob. Délka jednoho sluchátka od silikonového špuntu po kraj vnějšího krytu je téměř 3,5 cm. Část těla se sice ukryje v uchu, ale poměrně velká část vám z ucha bude vyčuhovat – nasadíte-li čepici nebo čelenku, počítejte s výrazným tlakem sluchátka na zvukovod.

Tovární zpracování je dobré, nenajdete zde vůli, otřepy nebo špatné slícování, kombinace použitých materiálů však působí lacině. Stejné je to i v případě nabíjecího pouzdra, ani v jednom případě to však nepovažuji za případné negativum.

Model XB700 je totiž určen zejména pro sportovce, kde se předpokládá možný pád nebo hrubší zacházení, tudíž tomu odpovídají i použité plasty a jejich povrchová úprava. Plusem je krytí IPX4, takže trocha potu nebo stříkající vody tyhle špunty nerozháže.

Napájení pouzdra je zajištěno pomocí USB-C rozhraní. Špunty se pak nabíjejí klasicky prostřednictvím magnetických kontaktů. Nabíjení pouzdra je indikováno LED diodou v jeho přední části – barevně je indikován průběh nabíjení.

Bohužel však nijak nezjistíte stav baterie pouzdra, to na vás zasvítí červeně až v okamžiku, kdy je vestavěná baterie téměř vybitá. Na každém sluchátku je jedna stavová LED, kterou doplňuje jedno tlačítko pro ovládání. V balení jsou celkem čtyři páry špuntů různé velikosti a také krátký nabíjecí kabel.

Komfort a ovládání

Na komfort při používání sluchátek je třeba nahlížet ze dvou úhlů. Už samotné usazení je trochu komplikované, nicméně po chvilce zkoušení zjistíte jak na to a poté je již nasazení na první dobrou (pokud tedy nemáte propíchané uši chirurgickou ocelí...).

Při správném usazení sluchátka drží jako přibitá a ani rychlým pohybem hlavou je z ucha nevytřepete – plný počet bodů z pohledu sportujících jedinců, kteří mají jistotu, že sluchátka neztratí.

Po delším poslechu (cca hodinu a více) již začínají sluchátka v uchu nepříjemně tlačit (míra tlaku se bude reálně odvíjet od tvaru boltce někoho budou tlačit dříve, někoho vůbec), což ze subjektivního pohledu není příliš dlouhá doba, a to ani ve srovnání s dříve testovanou konkurencí.

Zde tedy bude více než kde jinde platit okřídlené doporučení vyzkoušet si sluchátka před koupí, jejich unikátní tvarování s sebou totiž nese trošku jiný pocit sluchátek v uchu než u jiných modelů.

Ovládání není úplně dotažené, ačkoli je v režii dvojice tlačítek. Tlačítkem na pravém sluchátku je možné pozastavení/spuštění přehrávání a také příjem/ukončení hovoru, případně aktivace hlasového asistenta. Dvojitým stiskem se přesunete na následující skladbu, trojitým stiskem pak na předchozí skladbu.

Tlačítko na levém sluchátku je určeno k úpravě hlasitosti. Krátkými stisky budete hlasitost zvyšovat, delším podržením pak budete hlasitost snižovat. Ovšem, než se začne hlasitost při stisku snižovat, uplynou cca 2 sekundy, a to není málo.

Problematické je z mého pohledu také párování. Zcela první párování je velmi jednoduché, sluchátka jsou totiž po vyjmutí z pouzdra automaticky v párovacím režimu. Pokud ale chcete spárovat další zařízení, je třeba buďto vypnout Bluetooth na primárním zařízení a počkat cca minutu, než se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování (protože nenašla spárované zařízení).

Potom je zde ještě druhá možnost, podržet tlačítka na obou sluchátkách po dobu cca sedmi sekund, než se přepnou do párovacího režimu. Ačkoli můžete mít spárováno dvě a více zařízení, neznamená to, že byste mezi nimi mohli jednoduše přepínat – při změně zařízení je třeba na prvním sluchátka odpojit nebo vypnout BT a poté teprve připojit sluchátka z druhého zařízení.

Hudební projev

Velmi důležitým předpokladem pro plný hudební zážitek je u XB700 správné usazení v uchu, pokud totiž sluchátka nenasadíte správně, dočkáte se nevýrazného plochého zvuku – to platí pro špunty obecně, zde je však riziko o něco vyšší kvůli netypickému tvaru sluchátek.

Zvuk je zde naladěn zábavně, rozhodně nečekejte neutralitu nebo věrnost přednesu, zde je totiž vše podřízeno dominantní basové složce. Doplňují ji sice pěkné výšky s mírně syntetickým, ale stále povedeným přednesem a střední pásmo, které je vcelku čisté a nedělá mu problém ani rozsah mluveného slova nebo hlavní i doprovodné vokály.

Zastoupení pásem je dobré a jejich přednes poměrně čistý, jako celek jsou však sluchátka opravdu velmi nabasovaná – nízké frekvence převálcují značnou část spektra. Může to být poměrně praktické právě pro sportovce, kteří mohou podle výrazných basů snáze držet tempo a zároveň není třeba vysoké hlasitosti.

Pro běžný poslech však toto naladění podle mého názoru není vhodné. Ačkoli jsem sám příznivcem zejména rychlejší elektronické hudby (techno, psytrance, drum and bass) a pořádný basový kopanec je u těchto „four on the floor“ žánrů velmi důležitý, to co předvádí XB700 je pro mne neposlouchatelné, po chvíli mi totiž duní celá hlava.

Basy jsou sice hutné, ale jejich důraz je až otravný, zejména kvůli dlouhému dozvuku, který dělá z „přímočaré sypačky“ spíš unylý cajdáček. Nemluvě o tom, že poslech je v konečném důsledku poměrně únavný.

Verdikt

Pro koho budou Sony XB700 vhodným modelem je nasnadě. Spokojení zákazníci se zde budou rekrutovat zejména z řad sportovců, kteří ocení velmi dobrou fixaci v uchu, dlouhou výdrž a výraznou basovou složku.

Posluchači, jež mají v oblibě hutné basové spodky budou pravděpodobně jedinou skupinou majitelů, která bude spokojena. Pro uživatele, kteří i stále populární Koss Porta Pro hodnotí jako trochu více basová než by chtěli, pak budou sluchátka neposlouchatelná.

Přihlédneme-li k ceně sluchátek a jejich velikosti, nejedná se sice o nejvýhodnější koupi na trhu, ale svým velmi nabasovaným charakterem opravdu vyčnívají, a tak si Sony WF-XB700 své zákazníky pravděpodobně najdou.

