Sony WH-1000XM4: čtvrtá generace bezdrátových sluchátek s aktivním potlačením hluku je tu

Sony oficiálně představilo dlouho očekávaná sluchátka WH-1000XM4. Spekulace skončily, můžeme se tedy podívat, co je nového.

Nová sluchátka Sony WH-1000XM4 mají mít opět nejlepší aktivní potlačení hluku na trhu, přidávají několik vylepšení. Designové změny nejsou tak zjevné, jako mezi druhou a třetí generací, vylepšení se dočkalo ale i pohodlí, celkově se jedná spíše o evoluci, než revoluci. Na trh mají přijít koncem srpna, oficiální cena je 380 Euro (u nás předpokládáme 9 990 Kč).

Po vzhledové stránce jsou WH-1000XM4 téměř stejné, jako předchozí generace, opět budou v černé a stříbrné variantě. Vylepšení se dočkaly náušníky, které byly přepracovány (tvar a umístění švů), aby usazení bylo rovnoměrnější a komfortnější. To samozřejmě přináší také lepší potlačení hluku. Dle Sony se o něco zmenšil tlak, co by mělo opět prospět komfortu.



Ovládací prvky se nezměnily, přejmenováno je tlačítko NC/Ambient na Custom, novinkou je ovšem detekce nasazení na hlavě, kdy po sejmutí automaticky dojde z pozastavení přehrávání hudby, po nasazení se opět hudba začne přehrávat.

XM3 má také vylepšený DSEE Extreme engine. Jde o technologii vylepšení komprimované hudby na původní kvalitu, nový engine využívá Edge-AI pro upsacling v reálném čase, detekci nástrojů, žánru, charakteru a další vlastností hudby, ve výsledku by měly být vyšší frekvence daleko lépe "obnoveny" do původní kvality.



Měniče o průměru 40mm zůstaly stejné, jako v třetí generaci, novinka opět kombinuje DAC od Sony a analogový zesilovač, který se fantasticky osvědčil v XM3.

Sluchátka mají nový Bluetooth Audio SoC (System on Chip), který reaguje na změny 700 za sekundu. Procesor pro potlačení hluku QN1 zůstává stejný, jako v předchozí generaci, opět využívá dvojice mikrofonů pro potlačení okolního hluku, nový algoritmus by měl ale zajistit lepší aplikování aktivního potlačení zvuku v reálném čase. Funkce Adaptive Smart Control dokáže měnit nastavení ANC dle lokace, kde se zrovna posluchač pohybuje, přičemž si můžete aktivně nastavit, jak chcete, aby se ANC chovalo.

Novinkou je Multipoint, tedy současné připojení k dvěma zařízením,a niž by se muselo jedno odpojit – například k PC a smartphonu zároveň. Zvědaví jsme na novinku "Speak to Chat" – sluchátka by měla automaticky pozastavit přehrávání hudby, když na někoho začnete mluvit, například v obchodě, nebo na ulici. Po určitém čase (nastavitelném v aplikaci) se pak hudba zase spustí. Skvělý Quick Attention režim, kdy po přikrytí pravé mušle rukou se vypne ANC, zůstává.

O kvalitu telefonních rozhovorů se stará nová funkce Precise Voice Pickup, která snímá zvuk z pěti mikrofonů a optimalizuje zvuk, aby srozumitelnost hlasu a kvalita zvuku byla co největší. Největší změna se dotkla kodeků, sluchátka mají Bluetooth 5.0 a NFC pro rychlé párování, podporovány jsou nyní kodeky LDAC (Hi-Res kodek od Sony), AAC a SBC. Podporu kodeků aptX a aptX-HD tedy XM4 na rozdíl od XM3 už nemají, zde se potvrdily zvěsti z konce minulého roku. 3D zvuk 360 Reality Audio od Sony zde samozřejmě podporu má také. Konektor 3,5mm jack, pro připojení kabelu nechybí.

Podpora hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa samozřejmě nesmí chybět, aktivace se nyní spustit tlačítkem Custom. Výdrž baterie s ANC je 30 hodin, při vypnutém ANC se dostanete na 38 hodin.

První pohled na novinky u XM4 vede k jasným závěrům. Pokud chcete aptX kodek, tak si kupte třetí generaci Sony WH-1000XM3, která je nyní o hodně levnější, než kolik na konci tohoto měsíce zaplatíte za nová sluchátka WH-1000XM4, přičemž po zvukové stránce jde stále o vynikající model. Novinka posouvá současnou špičku především v komfortu, nových funkcích a vylepšuje už tak fantastické potlačení hluku.

Recenzi XM4 a přímé srovnání s třetí generací vám přinesme v nejbližší možné době.

Zdroj: Sony