Sony WH-1000XM4 dostanou několik nových funkcí, nechybí DSSE Extreme

Nástupce skvělých sluchátek Sony WH-1000XM3 je už za rohem, bude mít označení Sony WH-1000XM4 (samozřejmě). Oficiální představení sluchátek se čekalo na CESu 2020, nebo během letošního jara, nicméně Sony zjevně změnila plány a s největší pravděpodobností

Photos and the manual of the Sony WH-1000XM4, the successor to Sony's excellent XM3 Bluetooth wireless headphones, just went up on Brazil's Anatel (equivalent to the FCC). h/t @evefavretto pic.twitter.com/sjXb4XaCN9

V průběhu minulých měsíců se už objevily první fotografie, takže už je jasné, že design bude prakticky stejný – což se dalo očekávat, neboť větší změna proběhla už mezi druhou a třetí generaci. Po stránce kodeků se očekává, že dostanou Bluetooth 5.0 a adaptivní aptX.

Nedávno Sony vydalo update své aplikace Headphone Connect a na Twitteru uživatel justplayinghard uveřejni nové informace o WH-1000XM4, které zní vytáhl.

Předně by sluchátka měla dostat možnost připojit dvě zařízení zároveň, což některým u XM3 chybí. Bohužel dle dostupných informací nebude možnost při multi-point připojení využít nejkvalitnější zvukový kodek LDAC. Dále by XM4 měly dostat tři barvy – černou, stříbrnou a bílou.

Sony WH-1000XM4 Info from Headphone Connect 7.0.1



Looks identical to the XM3.

It'll be able to change some (if not all) headphone settings based on your location (set locations or your own) and uses Google Maps API for it.



New DSSE Extreme (also on X1ii), probably AI Upscaling pic.twitter.com/7hpGMIE7Bb