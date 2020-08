Sony WH-1000XM4: nejlepší bezdrátová sluchátka s ANC jsou ještě lepší [test]

Po představení sluchátek WH-1000XM4 padalo hodně dotazů, oč jsou nová sluchátka lepší, než stávající WH-1000XM3. Přece jen, třetí generace byl výborná. Musím však potvrdit, že čtvrtá je lepší - a to podstatně. Jestli stojí za příplatek? Domnívám se, že ano.

Plusy Vynikající dynamický a detailní zvuk

Famózní potlačení hluku

Výborný komfort

Funkce a skvělá výbava Minusy Pro někoho chybějící aptX 10 /10 Hodnocení

Když v před několika lety Sony představilo svoje první sluchátka s aktivním potlačením hluku MDR-1000X, byl jsem skeptický. I když Sony audio umí, přece jen konkurenční Bose v daném segmentu s přehledem válcovalo všechny a obecně málo kdy první produkt bývá „vychytaný“. Sony mne (a i všechny ostatní) ovšem přesvědčilo, že přestože šlo o první generaci, tak se dokázala okamžitě prosadit a vyšvihnout na špici.

Druhá generace přinesla některá příjemná vylepšení, ale třetí (tj. model Sony WH-1000XM3) byla téměř revoluční. Díky novému čipu pro potlačení hluku a analogovému zesilovači odskočila Sony konkurenci a s přehledem jsme sluchátka XM3 mohli používat jako referenci. Jenže roky běží a pár chybějících funkcí spolu s posilující konkurencí znamenali jedno – uvedení čtvrté generace.

Výsledek? Na první pohled sluchátka Sony WH-1000XM4 jsou prakticky stejná jako XM3. Ale I když působí tak, že Sony „jen“ přidalo drobná vylepšení, opak je pravdou. To však neznamená, že XM3 zastaraly. Ale postupně...

Vzhled a konstrukce

Design XM4 sice vypadá velmi podobně, jako XM3, ale ve skutečnosti je zde několik rozdílů. Samotný plast mušlí a sluchátek má jinou, o něco výraznější texturu – je sametovější a méně hladký, celkově působí luxusněji. Mušle jsou o chlup rozměrnější, Sony přepracovalo zejména náušníky, jsou větší o 10 %.

Máte zde více prostoru pro ucho, materiál více přiléhá k hlavě, tlak je rovnoměrnější a celkově působí náušníky něco měkčí. Jsou pohodlnější a lépe tlumí okolí. U třetí generace se může stát, že při pohybu úst (například při jídle) se poruší těsnost a hluk okolí občas pronikne dovnitř, podobně když jedete například vlakem a je náhlá změna tlaku – to se mi s XM4 už nestalo.

Drobnou změnou je menší mezera mezi mušlí a hlavovým mostem. Nápis WH-1000XM4 je nyní na matném plastu, není zde už mezera mezi M a X. Pokud má někdo cizí sluchátka na hlavě a chcete vědět, jaká verze to je, tak nejrychleji XM4 identifikujete podle černého, vtlačeného loga NFC na levé mušli – třetí generace má bílé logo NFC a je natištěné.

3,5 mm konektor Jack pro případné připojení kabelu nechybí, stejně tak USB-C konektor pro nabíjení. Počet tlačítek se u třetí generace smrskl na dvě, což se nezměnilo, jen se přejmenovalo tlačítko NC/Ambient na Custom, umístění je shodné.

Další rozdíl najdete v zevnitř v levé mušli. Zde je viditelný Proximity senzor, který detekuje, zda máte sluchátka nasazená, pomáhají mu dva další sensory na obou stranách. Po sejmutí z hlavy sluchátka automaticky pozastaví přehrávání hudby, když je vrátíte, tak se zase spustí. To mi u XM3 chybělo (a nejen mě) a Sony musím navíc velmi pochválit, protože na rozdíl od jiných značek jim to funguje bezchybně (dá se to ale vypnout).



Viditelný Proximity senzor

Hmotnost zůstává prakticky shodná (254 g/255 g). Zajímavé je, že Sony neuvádí žádnou certifikaci odolnosti proti prachu a vodě, nicméně u XM3 jsem se nikdy nesetkal s problémem, neočekávám ho ani zde. Navíc jde o prémiová sluchátka pro běžné použití, nikoliv pro sportovní vyžití, takže tohle bych Sony nevyčítal.

Výdrž baterie s ANC je 30 hodin, při vypnutém ANC se dostanete na 38 hodin. Pokud máte zcela vybito, nechybí rychlé dobití, kdy za 10 minut dobijete energii na 5 hodin poslechu.

Ovládání a připojení

Dotekové ovládání na pravé mušli zůstává, pro aktivaci hlasových asistentů lze využít buď podržení dotekové plochy, nebo nadefinovat na Custom tlačítko, čímž ze usnadní aktivace hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa.

Dotekové ovládání můžete také zcela vypnout (podobně jako u TWS sluchátek Sony). Po spárování je dobré udělat optimalizaci, což je v podstatě auto-kalibrace pomocí testovacích tónů, kdy se doladí zvuk dle usazení sluchátek a ucha. Optimalizaci uděláte pomocí podržení tlačítka Custom, nebo přes aplikaci. Čeho jsem si všiml, tak celkově svižnějších reakcí a rychlejšího párování.

Novinkou u XM4 je Multipoint, tedy současné připojení k dvěma zařízením - například k PC a smartphonu zároveň. U XM3 (ta MP nemá) se ukázalo, že pro některé uživatele je tato funkce rozhodující a by to důvod hledat jinde. Multipoint není nativně zapnutý, musíte ho povolit v aplikaci.

Sluchátka mají nový Bluetooth Audio SoC (System on Chip), který dle Sony reaguje na změny 700 za sekundu. Procesor pro potlačení hluku QN1 zůstává stejný, jako v předchozí generaci, opět využívá dvojice mikrofonů pro potlačení okolního hluku, nový algoritmus by měl ale zajistit lepší aplikování aktivního potlačení zvuku v reálném čase.

Aktivní potlačení hluku má oficiálně mít novinka lepší o 15 % v basech a o 20 % na středech a výškách. Nízké frekvence jsou citelněji utlumené, hluk motorů, dopravních prostředků je nyní nepatrný, nicméně rozdíl je v řečovém pásmu vysloveně výrazný. Zejména výše položené hlasy byly u XM3 vcelku slyšet, u XM4 už lidé prakticky naprázdno otvírají pusu. Ticho je až ohlušující. Zajímavé je, že přitom jsem neměl nepříjemné pocity z rozdílu akustického tlaku, jako například u Bose. Pokud chcete sluchátka, které vám vypnou kolegy v práci, nebo děti doma, tak tady je máte. Po skvělé předchozí generaci jsem tak výrazný posun nečekal.



Rozdíl v aktivním potlačení hluku u XM3 a XM4

U XM3 jsem byl zvyklý nevyužívat funkci Adaptive Smart Control (XM3 ji dostaly přes update firmwaru). Funkce dokáže měnit nastavení ANC (tedy úroveň zvuku propouštěného zvenčí) dle toho, jak se pohybujete, ale také dle lokace, kde se zrovna pohybujete, přičemž si můžete aktivně nastavit, jak chcete, aby se ANC chovalo.

XM4 můžete tedy nastavit dle toho, co děláte, ale také dle mapy. Případně se sluchátka sama aktivně naučí, jak chcete mít ANC nastavené (právě podle vašeho nastavení v různých místech). U XM4 je potlačení okolního hluku tak velké, že je lepší nějaké zvuky nechat projít, aby vás něco nepřejelo. Nebo musíte být opatrnější, než u XM3. Také jsem si vyzkoušel, že už neuslyšíte „Pardon, dovolíte...“, když někomu budete v obchodě překážet u regálu – stačí tichý poslech hudby a degradujete okolí na „kapry“. Takže pozor...

Příjemné je, že nastavení aplikace lze zálohovat do cloudu.

Speak to Chat a kvalita hovoru

Už první generace měla možnost rychlého zapnutí příposlechu okolí bez nutnosti sundávat sluchátka - stačilo přikrýt rukou pravou mušli. Nyní Sony u XM4 přidala novinku – Speak to Chat. V podstatě stačí, když promluvíte, sluchátka sami zastaví přehrávání hudby a spustí příposlech okolí. Až skončíte, tak se automaticky zapne ANC a spustí hudba.

Na první pokus to funguje výborně. V aplikaci je však několik velmi užitečných nastavení. Předně: nativně je nastaveno ukončení příposlechu na 15 sekund. Což stačí, když něco rychle vyřizujete v obchodě. Pokud ale s někým déle vykládáte, a mluví on, nikoliv vy, tak sluchátka ignorují, že ten někdo ještě mluví a aktivují ANC a spustí hudbu stejně. Naštěstí automatické vypnutí můžete nastavit na 30 sekund, 1 minutu, nebo zrušit zcela. Další optimalizace je možná co se citlivosti týče, kromě automatiky můžete ručně nastavit vysokou, či nízkou. V tramvaji se mi například 2x Speak to Chat spustil, aniž bych něco říkal, jen si sluchátka špatně vyložila velký okolní hluk.



Nastavení Speak to Chat

V praxi se StC výborně kombinuje s automatickou pauzou při posunutí na krk. Pokud něco rychle vyřizujete, tak to necháte na automatice a StC, při delším "plkání" sluchátka posunete z uší dolů a opět nemusíte ručně zastavovat hudbu, jako tomu je u XM3. Celkově funkci Speak to Chat velmi chválím, je zajímavá, užitečná, zkrátka super.

O kvalitu telefonních rozhovorů se stará nová funkce Precise Voice Pickup, která snímá zvuk z pěti mikrofonů a optimalizuje zvuk, aby srozumitelnost hlasu a kvalita zvuku byla co největší. Jestli XM3 má slabinu, tak horší srozumitelnost při hovorech. To XM4 skutečně vylepšilo, váš hlas je jasnější, srozumitelnější, zejména v dobrých podmínkách. Opět bohužel musíme upozornit, že venku při foukajícím větru jde kvalita rapidně dolů a druhá strana vám bude hůře rozumět. Ve špatných podmínkách je konkurence pořád lepší.

Kodeky, vylepšení zvuku a ekvalizér

Největší změna se dotkla kodeků, sluchátka mají Bluetooth 5.0, podporovány jsou nyní kodeky LDAC (bezdrátový Hi-Res kodek od Sony), AAC a SBC. Podporu kodeků aptX a aptX-HD tedy XM4 na rozdíl od XM3 už nemají. 3D zvuk 360 Reality Audio od Sony samozřejmě nechybí.

Osobně zmizení aptX nepovažuji za nijak podstatné. Od Androidu 8 jsou nativně k dispozici DLAC a AAC kodeky. DLAC je kvalitnější, než aptX HD, takže co se kvality týče, tak smutní být nemusíte. Jediným problémem může být, pokud máte zařízení, které umí jedině aptX a SBC. Pak se dočkáte pouze základního SBC. Jestli tedy využíváte výhradně aptX, tak předchozí XM3 vám stále udělají lepší službu.

Padaly dotazy ohledně zpoždění zvuku u her, filmů a seriálů. Se zpožděním filmů a seriálů aplikace počítají, úpravu provedou automaticky, takže zde to neřešte. Problémem bývají online hry. U bezdrátových herních sluchátek pro PC výrobci používají vlastní řešení, univerzálnější je pak aptX LL. Ten však neměly ani XM3. Pokud jde o měřené zpoždění, tak XM4 jsou na tom o chlup lépe, než XM3, ale stále na propojení drátem nestačí. Pro mne je u XM4 zpoždění v hrách při využití Bluetooth "na hraně". Jako... je to použitelné a znám Bluetooth sluchátka s AAC/SBC kodekem, která jsou na tom hůře a jsou zkrátka nepoužitelná. Pokud jste zvyklí v hrách „sledovat“ nepřátele sluchem, tak XM4 vám to neusnadní, ale ani příliš nezkomplikují. S XM4 a BT připojením stačím reagovat, přes kabel je to ale lepší, zde mám malinkou rezervu i na chybu. Stačí? Když tak případě zodpovím na dotazy pod článkem...



XM4 přidaly možnost upravit zvuk ekvalizérem i při „kvalitním“ propojení a DLAC kodeku,

u XM3 musíte mít stabilní připojení a SBC kodek

A zvuk? XM3 má vylepšený DSEE Extreme engine. Jde o technologii vylepšení komprimované hudby na původní kvalitu, nový engine využívá Edge-AI pro upsacling v reálném čase, detekci nástrojů, žánru, charakteru a další vlastností hudby, ve výsledku by měly být vyšší frekvence daleko lépe "obnoveny" do původní kvality.

Co musím však chválit, tak přidaly XM4 možnost upravit zvuk ekvalizérem i při „kvalitním“ propojení, nikoliv pouze při „stabilním“ (což nastavujete v aplikaci). U XM4 tak využijete i LDAC kodek, u XM3 pouze SBC. Tím pádem se značně rozšiřují možnosti doladění zvuku podle chuti a vkusu, což u XM3 je trestáno nižší kvalitou bezdrátového přenosu. U XM4 nikoliv.

Jak to hraje

Co se osazení týče, tak měniče o průměru 40mm zůstaly stejné, jako v třetí generaci, novinka opět kombinuje DAC od Sony a analogový zesilovač, který se fantasticky osvědčil v XM3. Hned však musím říct, že zvuk jinak naladěný. Předem upozorňuji, že jde v reálu jde o malé rozdíly, které se však snažím popisovat výrazněji – tak, aby to bylo jasné.

Poznáte to hlavně na hlasech, které jsou světlejší, o chlup vyrovnanější. Pokud posloucháte podcasty, tak to uslyšíte okamžitě. Sony vždy umělo zahrát mohutné basy a spodky, aniž by byly ovlivněny střední frekvence a výšky, hlasy jsou však u XM3 mírně temnější. To XM4 posouvá do větší neutrality.

Celkově jsou vylepšený středy a výšky, které občas v přímém srovnání s některou konkurencí bývá u XM3 kritizované. Nové XM4 mají jednoznačně čistější a jemnější podání středů a vyšších kmitočtů. To přineslo také širší a lepší podání prostoru. Rozdíl je slyšitelný zejména u strunných nástrojů a například klavíru, který zní přirozeněji.

Co se měnilo, tak basy. Ty jsou extrémně rychlé, čisté a parádní. Celkově však spodky mají o něco méně exergie, které pro některé XM3 mají až přehnaně moc. Nejslyšitelnější je to u filmových soudtracků, například u skladby Dark Knight, kde máte velké hudební těleso a dynamické změny. XM4 vše hraje s přehledem a energií, které je ale o chloupek méně, než u XM3. Také viola má menší, avšak realističtější "tělo". Ve výsledku XM4 tak posunují čistotu basů zase o chloupek dál, pokud vám vyhovuje až přehnaná "mohutnost" a energie XM3, tak musíte trochu sáhnout do ekvalizéru.

Spolu se středy a výškami potěší, že rockové skladby jsou jasnější a ostřejší, což fanouškům rockové hudby chybělo. XM4 nicméně stále patří mezi milosrdnější sluchátka, která sice skladby třídí a nekvalitní nahrávky poznáte, ale stále se snaží hrát hezky. Což je občas na škodu - například ve skladbách, kde jsou chyby záměrné, či nástroje cíleně chvilkami přebuzené a zkreslené, je Sony až příliš laskavé a chyby mizí. U běžné produkce to ale nemáte šanci poznat. Existují však analytičtější sluchátka s ostřejším a agresivnějším charakterem reprodukce.

Co se týče dynamiky, tak Sony jsou excelentní, přenášení vše plně, v kombinaci s famózním potlačením hluku jde o jedinečný zážitek, kdy vás ani na cestách nic neruší. Zahrají úžasně tiché pasáže, aby vám vzápětí v hlasitých pasážích zkusily ustřelit dekl z hlavy.

Zvuk je zkrátka zase o něco rychlejší, čistější a jasnější. Parádní basy, skvělá dynamika, čisté výšky. Analogový zesilovač stále boduje, za zvuk Sony musím opět pochválit.

Verdikt

Nová sluchátka Sony WH-1000XM4 ukázala, že japonský výrobce naslouchá přáním a výtkám zákazníků. Novinka přidala všechno, po čem volali a co nešlo přidat updatem firmwaru u XM3. Po zvukové stránce došlo k určitému vylepšení také. Jestli však máte XM3 a vyhovují vám zvukově, nepostrádáte některou z nových funkcí, tak si je klidně nechte. A pokud po nich pokukujete, tak po současné slevě na 6 990 Kč jde stále o špičková sluchátka, která válcují většinu současné prémiové ANC konkurence, ale za méně prémiovou cenu.

Ovšem sluchátka Sony WH-1000XM4 dokázala, že nejlepší může být ještě lepší. Nové funkce potvrzují prémiový statut tohoto modelu a i po zvukové stránce jde o upgrade. Sony vyrobilo další zkrátka benchmark. Jde o prémiový model pro náročné – má fantastické potlačení hluku, skvělou reprodukci hudby a naprosto všechny funkce, na které si vzpomenete. A proklatě rychle si na ně zvyknete.

Sony WH-1000XM4

