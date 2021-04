Sony WH-1000XM4 Silent White: výroční limitovaná bílá edice prémiových BT sluchátek

V rámci připomenutí 75. výročí založení firmy japonská Sony uvede limitovanou edici svých špičkových Bluetooth sluchátek s aktivním potlačením hluku – ponesou označení Sony WH-1000XM4 Silent White. Sony bylo založeno 7. květně 1946, s tímto datem se má také krýt začátek prodeje těchto sluchátek.

Kromě bílé barvy mají mít mušle sluchátka také luxusní perleťovou úpravu povrchu, i zbytek sluchátek bude mít samozřejmě bílé provedení, zachovány jsou zlaté prvky. Kabely a příslušenství bude také v odpovídajícím bílém provedení.

Sluchátka Sony WH-1000XM4 představují aktuální špičku mezi prémiovými Bluetooth sluchátek s ANC, a to jak po stránce výborného zvuku, vynikajícího potlačení hluku, tak komfortu. Co se výbavy a vlastností týče, tak odpovídají aktuálnímu černému a světlému provedení – 30 hodin výdrž, detekce nasazení, funkce Speak to Chat a dalšího. Podrobně se ostatně o tom rozepisuji v naší recenzi.

Limitovaná edice Silent White bude stát samozřejmě více, než standardní verze sluchátek, oficiální cena této bělostné varianty je 459 Euro (což je aktuálně 11 900 Kč).