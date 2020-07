Sony WH-CH710N – skvělý zvuk a potlačení hluku v levném plastu [test]

Plusy výdrž

univerzální projev

komfort při delším používání

ambient sound Minusy dojem levného plastu

méně efektivní ANC

není obal ani pouzdro 8 /10 Hodnocení

Ačkoli nepatří společnost Sony zrovna mezi průkopníky v oblasti aktivního potlačení hluku, používaná technologie a nastavení algoritmu pro potlačení hluku patří u bezdrátových sluchátek Sony k tomu nejlepšímu na trhu. Ne náhodou se těší špičkový model WH-1000XM3 velké popularitě.

V nabídce firmy je samozřejmě i několik dalších modelů s nižší cenovkou, zejména pak v řadě CH9xx, CH8xx a CH7xx. Právě z té poslední se nám dostal do rukou model CH710N, který navazuje na starší CH700n – design je zde čistší, měniče menší a cena velmi podobná.

Konstrukce a zpracování

Sluchátka jsou koncipována jako uzavřená circumaurální, tedy nejčastější konstrukce pro bezdrátová sluchátka s potlačením hluku. Mušle svojí velikostí nijak výrazně nevybočují ze zaběhnutého standardu a drží se osvědčeného a univerzálního elipsovitého tvaru, který mají i vyšší modely sluchátek stejné značky.

Pro výrobu byl použitý matný plast v kombinaci s kovem a koženkou, Vnější opláštění mušlí je mírně zdrsněné, na dotek příjemné, počítejte však s rychlým znečištěním u světlé varianty (zejména na hranách), stejné vlastnosti /chování předpokládám i u jiných barevných variant – k dispozici je vedle bílé, také černá a modrá barva.

Mušle mají pohodlné náušníky z měkké pěny, která je potaženy koženkou, stejný materiál je i uprostřed hlavového mostu. Ten je sám o sobě dostatečně pevný, avšak nevytváří příliš velký tlak, takže delší poslech není nepříjemný. Vyzkoušení sluchátek před koupí doporučuji zejména zájemcům s menším obvodem hlavy – při mých 54 cm mám hlavový most téměř stažený do minimální velikosti. Při menším obvodu hlavy je zde riziko padání sluchátek.

Mušle jsou otočné v rozsahu cca 120° a při otočení do transportní polohy směřují měniče dolů, takže rozměrné mušle nepřekážejí kolem krku. Bohužel zde ale chybí další kloub pro složení do menšího balíčku, což by samozřejmě zjednodušilo transport. V balení najdete pouze napájecí a signálový kabel, pytlík nebo pevný obal chybí.

Zpracování je bezproblémové, výtku však mám k hloubce mušlí, respektive síle polstrování náušníků, v obou případech se jedná spíše průměr či podprůměr, takže uživatelé s většíma ušima, mohou pociťovat horší komfort z důvodu dotyku boltce a měniče uvnitř mušle – nutno vyzkoušet.

Vzhledem k ceně a celkovému projevu a zaměření směřuje druhá výtka k použitým materiálům, konkrétně k plastu, který působí velmi laciným dojmem, což se bohužel projevuje i při dotyku tvrdším předmětem (nehet, zip apod.) kdy plast vydává nepřeslechnutelný zvuk.

Komfort a ovládání

Vzhledem k menší hloubce mušlí zabere pohodlné usazení chvíli cviku, nicméně po prvním nastavení pozice na hlavě už budete vědět jak na to. Při váze 223 gramů nejsou sluchátka nijak těžká a neobtěžují vás tlakem ani při delším poslechu – váha je zde dobře rozložena.

Ovládání je u sluchátek prakticky stejné, jako u většiny Bluetooth zařízení a je soustředěno na spodní okraj pravé mušle, kde najdete trojici tlačítek +/-/multifunkční a samostatné tlačítko pro aktivaci potlačení hluku nebo režimu ambient sound.

Levá mušle je pak na stejném místě osazena hlavním vypínačem, který poslouží i pro aktivaci párování, konektorem USB-C pro napájení a konektorem pro připojení signálového kabelu. Vedle hlavního vypínače je stavová dioda, indikující stav napájení nebo připojení. Ve spodní části mušlí jsou umístěny také otvory pro mikrofony.

Tlačítka +/- je možné využít jen pro úpravu hlasitosti, posun mezi skladbami obstarává multifunkční tlačítko vpřed (trojstisk) nebo vzad (dvojstisk), které zároveň poslouží pro příjem či ukončené telefonního hovoru. Spárování je bezproblémové a pomoci s ním může i NFC tag, umístěný na levé mušli, kde je také do plastu vyražena patřičná značka.

Režim potlačení hluku je zde k dispozici ve třech variantách – buďto sluchátka propouštějí zvuk pouze pasivně, kdy není do zvuku přidáván signál zachycený mikrofony (Ambient Sound Control Off), nebo je do zvuku přidávána část složky zvuku, zachyceného vnějšími mikrofony (Ambient Sound) anebo je aktivní potlačení hluku (Noise Canceling).

Ke sluchátkům však bohužel není dostupná aplikace pro nastavení úrovně míchání okolního zvuku, takže se musíte spolehnout na výchozí nastavení, které je poměrně univerzální.

Při změně typu redukce hluku počítejte s hlášením informačního asistenta, kdy je přerušen reprodukovaný zvuk, i když přehrávání ve zdrojovém zařízení pokračuje.

Hudební projev

Jelikož sluchátka nepatří do série Extra Bass, můžete se těšit na celkem vyvážený hudební projev bez výrazné dominance basové složky, což je pozitivní informace. Celkově je přednes vyvážený a bezproblémový, pouze středy a výšky by si zasloužily více čistoty a otevřenosti, ovšem v dané kategorii to není nijak zásadní nedostatek, kterého si hned všimnete, spíše naopak.

Dynamika projevu je velmi dobrá, počítat je ale potřeba s horším podáním prostoru a celkovou menší vzdušností projevu. Vliv na to jistě má i zvolený kodek pro bezdrátový přenos, který je možné volit mezi SBC nebo AAC.

Potlačení hluku zde nedosahuje stejné kvality a úrovně, jako u nejvyššího modelu značky, spíše se jedná o potlačení šumu v hlučnějším prostředí. Nejlépe samozřejmě odfiltruje zejména nízké kmitočty, typické pro hromadnou dopravu – pokud ale požadujete odizolování na vyšší úrovni, budete se muset poohlédnout jinde.

Velkým benefitem je výdrž baterie, ačkoli si její nabíjení vezme podle výrobce celých 7 hodin (po 10 mi nabíjení je možný hodinový poslech), výdrž je opravdu enormní a uváděných 35 hodin poslechu není problém dosáhnout. Bohužel však chybí jakákoli detailnější indikace nabíjení – po celou dobu nabíjení svítí LED pouze červeně.

Verdikt

Jestliže se poohlížíte po uzavřených sluchátkách na cesty s občasným využitím potlačení hluku, bude pro vás model WH-CH710N jedním z ideálních zástupců, který navíc přidá velmi dobrou výdrž baterie a dobrý komfort.

Hudební projev je zde spíše průměrný a po prvním poslechu ve vás sluchátka nezanechají žádný wow efekt, ale ani vyloženě nezklamou – jedná se zkrátka o dobrý průměr s dlouhou výdrží a jednoduchým designem.

Ovšem přihlédneme-li k doporučené ceně těsně nad 4000 Kč, je na místě být kritický – určitě bychom zde rádi viděli ovládací aplikaci pro lepší personalizaci přednesu, účinnější potlačení hluku a v neposlední řadě také využití některého z pokročilých kodeků pro lepší přenos zvuku.

Sony WH-CH710N

Cena: od 4 149 Kč