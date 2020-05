Sony WH-H910N: kvalitní stylová bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku [test]

Novinka Sony WH-H910N (nebo-li h.ear on 3) jsou skvělá sluchátka. Výborně hrají, mají kvalitní, lehkou konstrukci a stylově působí moderněji a svěžeji, než o než "seriózní" WH-1000XM3. Zvuk je čistý, dynamický, s nadhledem zvládá všechny žánry. 35 hodin výdrže, skládací konstrukce, ANC, dotekové ovládání, působivý zvuk – co víc si přát.

Plusy Působivý, skvělý zvuk

Velmi komfortní

Kvalitní konstrukce

Výbava,ovládání,aplikace

Výdrž baterie Minusy Obyčejné pouzdro

Cena? (záleží kde je koupíte, viz níže)

ANC nedosáhne na 1000XM3 9 /10 Hodnocení

Sluchátka Sony WH-H910N nebo-li také h.ear on 3 jsou letošní novinkou v nabídce této japonské firmy. Navazují na model WH-H900N a zároveň představují stylovějšího bratříčka k výbornému modelu Sony WH-1000XM3.

Bezdrátová sluchátka Sony WH-H910N mají aktivní potlačení hluku (ANC), výdrž 35 hodin, dotekové ovládání, Bluetooth 5.0 podporuje kodeky LDAC, AAC a SBC. Jaké jsou rozdíly ve srovnání s WH-1000XM3? Jak hrají?

Vzhled a konstrukce

Už na první pohled je vidět, že cílovým zákazníkem pro h.ear on 3 nebude seriozní manager, ale spíše posluchač hledající o něco stylovější model. Vybrat si může z pěti barev, od decentní černé a pískové, přes modrou, po divočejší oranžovou a červenou. Sluchátka působí v ruce i na hlavě velmi lehce, přitom odolně. Na první pohled vypadají menší, než WH-1000XM3, ve skutečnosti to není o mnoho, náušníky jsou dokonce o něco širší a nabídnou o něco více prostoru.

Hlavní rozdílem je o něco vyšší tlak na uši a pevnější náušníky, sluchátka nekloužou, pevně sedí i při rychlém pohybu. Můj první dojem, že to bude nepříjemné, se nepotvrdil, i když o sluchátkách víte nakonec dokonce působí o něco vzdušněji než vyšší bratříček 1000XM3. Hlavový most je vyztužený kovem, polstrování je měkké, sluchátka se dají i snadno složit.

Ve složeném stavu se dají uložit do dodávaného, měkčího transportního pytlíku. Opět je vidět, že Sony míří spíše na mladší, protože měkčí pytlík méně chrání, ale zabírá také méně místa. K 1000XM3 dostanete pevné a velmi solidní transportní pouzdro (což velmi oceňuji), ale musím přiznat, že v batohu zabírá daleko více místa, když tam v pytlíku "mrsknu" složené WH-H910N.

Pro nabíjení slouží USB-C konektor. Na jedno nabití (trvá 5 hodin), vydrží hrát 35 hodin s ANC, pokud ho vypnete, tak jste rovnou na 45 hodinách. A když sluchátka vybijete. Na stejném místě je také konektor jack 3,5mm, který poslouží pro připojení dodávaného kabelu (je ve stejné barvě, jako sluchátka).

Ovládání, potlačení hluku, aplikace

Sony i zde zvolilo svoje osvědčené dotekové ovládání, vše se ovládá na pravé mušli. Takže gesty posouváte skladby a zesilujete/zeslabujete zvuk. Klepnutím pak dáte pauzu, pustíte hudbu, přijmete hovor. A nechybí výborná funkce rychlého vypnutí ANC a poslechu okolí, který se zapne, když přiložíte na mušli dlaň.

Pak jsou zde jen dvě tlačítka, jedno pro zapínání/párování, druhé volitelně pro nastavení režimu potlačení hluku nebo pro aktivaci hlasového asistenta (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa). V aplikaci si vybíráte co chcete.

Aplikace Sony Headphones Connect slouží k nastavení zvuku a vylepšení zvuku HSEE HX, nastavení zvuku 360 Reality Audio, adaptivního potlačení hluku, automatické vypínání při nepoužívání, a dalších drobností.

Aplikace Sony Headphones Connect

Samotné aktivní potlačení hluku patří k nejúčinnějším na trhu a určitě je to také důvod, proč tato sluchátka koupit. Ve srovnání s WH-1000XM3 mi připadlo o chlup méně účinné, ale stále jde o velmi kvalitní výsledek, který předčí drtivou většinu konkurence. Prémiová adaptivní funkce, kdy sluchátka automaticky mění nastavení dle toho, zda sedíte, jdete, nebo také, kde se pohybujete, to vše zde máte a vše se dá upravit a nastavit. Co zde proti vyššímu modelu není, tak senzor tlaku a NC optimizer.

Co se podpory kodeků týče, tak 1000-XM3 má navíc podporu aptX, aptX HD. Což nevidím jako problém, protože drtivá většina mobilů stejně nyní využívá AAC a pokud chcete to nejlepší, tak stejně budete využívat LDAC od Sony. NFC pro rychlé párování nechybí.

Jak to hraje

Asi největším rozdílem mezi WH-1000XM3 a WH-H910N je měnič. Ten má zde průměr 25mm (proti 40 mm u 1000X). Sony uvádí, že frekvenční rozsah je 5 Hz až 40 000 Hz, což splňuje právo nést označení Hi-Res Audio. A ač to Sony neuvádí, dle zvuku bych tipl, že zde není analogový zesilovač jako u XM3, ale digitální zesilovač, podobně jako WH-1000XM2. Co se zvuku týče, tak nechybí funkce Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) HX, která se stará o vylepšení zvuku z komprimovaných audiosouborů.

Po zvukové stránce nesou tato sluchátka naprosto jasný podpis Sony. Zvuk je vyrovnaný, neutrální, s čistě podanými vokály a hlasy bez jakéhokoliv negativního halení. Příkladná je rychlost basů, nedočkáte se nepatřičného dunění. Basy jsou rychlé, energické, hutné a impresivní.

Celková charakteristika je o drobek jasnější, než u 1000XM3, subjektivně mi přišlo, že středy a výšky jsou zde lehce výraznější, takže některé nástroje (housle) působí světleji. Dynamika mají sluchátka velmi dobrou, užijete si metal, pop i rock. Subjektivně mi přišlo, že 1000X mají o něco plnější vyšší basy a dokážou dát hudbě o něco více energie, zejména u filmových soundtracků hudba více graduje a "dýchá".

Sluchátka h.ear on 3 jsou také po zvukové stránce o něco tolerantnější, než nejvyšší model, který nabídne o něco více detailů a prostoru. WH-H910N jsou sluchátka univerzálnější a "milosrdnější", dalo by se říci, že zvukově vychází více posluchači vstříc. Hudbu si užijete, nemusíte ji u méně kvalitních nahrávek a zdrojů "přežívat", což se vám s 1000XM3 občas stane.

Verdikt

Novinka Sony WH-H910N (nebo-li h.ear on 3) jsou skvělá sluchátka. Výborně hrají, mají kvalitní, lehkou konstrukci a stylově působí moderněji a svěžeji, než o než "seriózní" WH-1000XM3. Zvuk je parádní, impresivní, s nadhledem zvládá všechny žánry.

Novinka navíc působí lehčím dojmem a na hlavě pevněji sedí, takže při "tanečních" pohybech v rytmu hudby neztrácí stabilitu. Aktivní potlačení hluku je zde také účinné, i když ticho není tak "ohlušující", jako u nejvyššího modelu.

35 hodin výdrže, skládací konstrukce, ANC, dotekové ovládání, působivý zvuk – co víc si přát. Cenami ověnčený model WH-1000XM3 už z původních 10 000 Kč zlevnil a není o nyní o moc draží, než tato novinka, takže rozhodně stojí za hřích – velmi záleží totiž na tom, kde WH-H910N pořídíte, neboť ceny se totiž liší až o neuvěřitelných 2 800 Kč. Přesto si myslím, že zejména mladší generaci a aktivnějším jedincům se budou sluchátka h.ear on 3 líbit více. A nejen kvůli designu. Celkově jde o výborná sluchátka, která rozhodně doporučím.

Sony WH-H910N

Cena orientační: 6 000 Kč

Zapůjčil: Sony