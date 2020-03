Sony WI-1000XM2: hybridní bezdrátová špuntová sluchátka s potlačením hluku [test]

Sluchátka Sony WI-1000XM2 patří do třídy bezdrátových modelů s nákrčníkem, z kterého vedou krátké kablíky k špuntovým sluchátkům v uších. Druhá generace má vylepšené potlačení hluku a tradičně řešenou konstrukci. Po zvukové stránce bude vyhovovat těm, kdo mají rádi plné basy, čisťoučké, dokonale vyrovnané středy a jasné výšky.

Plusy Vynikající potlačení hluku

Velmi pohodlně a velmi stabilní

Čistý, detailní a vzdušný zvuk

Výborné basy a středy

Konektor jack 3,5 mm (pro někoho) Minusy Výdrž baterie

Nemají certifikaci odolnosti proti vodě

Jasnější a ostřejší výšky (pro někoho) 8 /10 Hodnocení

Sony přesvědčivě kraluje mezi bezdrátovými sluchátky s aktivním potlačením hluku. Sony WH-1000XM3 představují to nejlepší, co můžete mít v kategorii velký uzavřených modelů a kvalitou zvuku dokáže uspokojit i audiofily, druhý zástupce, True Wireless sluchátka Sony WF-1000XM3, zase patří na špici zcela bezdrátových (TW ) modelů.



Sony WI-1000XM2

Krok mezi tím představují sluchátka s aktivním potlačení hluku ANC Sony WI-1000XM2. V těchto sluchátkách vám nebude v létě vedro a vzhledem k tomu, že elektroniku a baterii máte kolem krku, jsou o něco komfortnější a příjemnější než TW model.

Vzhled a konstrukce

V druhé generaci Sony zvolilo jiný přístup, než v té první. První měla nákrčník ozdobený kovovým páskem, tudíž byl méně pružný a všechny ovládací prvky byly na nákrčníku. Druhá šla klasičtější cestou – nákrčník je z velmi pružné pryže a po obou stranách s kovovou výztuží je baterie a elektronika.

Většina ovládacích prvku se přestěhovala na ovládací modul na levém kabelu. Byla také přepracována ergonomie sluchátkových špuntů. Ve výsledku se zvýšil komfort, a tak o nákrčníku za chvilku vůbec nevíte. Druhá generace možná není hezčí, ale je určitě daleko praktičtější.

Na levé straně nákrčníku je tlačítko pro zapínání a párování sluchátek. A také konektor jack 3,5mm, v příslušenství najdete kabel pro připojení k sluchátkovém výstupu mobilu, což je v této třídě unikum.



Pro případ vybití baterie mají bezdrátová sluchátka Sony WI-1000XM2 konektor pro připojení kabelu na propojení se smartphonem.

Kabel k sluchátkům je kratší, než byl u první generace, což je reakce na kritiku, že se zachytával a občas překážel. Ovládací modul má čtyři tlačítka, tři pro ovládání přehrávání, hlasitosti a příjem hovorů. Čtvrté můžete nastavit – zda jím chcete volit režim aktivního potlačení hluku, nebo aktivovat hlasového asistenta (Alexa nebo Google Assistant).

Ovládání, výdrž a aplikace

Špunty do uši mají integrované magenty, takže je můžete v předu spojit. Ergonomie je celkově velmi dobrá, v uších drží parádně na výběr máte ze dvou variant redukcí – silikonové a pěnové, přičemž si vybíráte ze čtyř velikostí. Při výběru velikosti je třeba trochu udělat kompromis mezi naprostým pohodlím a potřebným utěsněním, aby ANC fungovalo.

Potěší fakt, se se sluchátky dá běhat, ač k tomu nejsou vyloženě určené. Nákrčník je stabilní, špunty perfektně drží – tak to má být. V příslušenství je pak i zmiňovaný sluchátkový kabel, redukce do letadla, USB-C kabel na nabíjení a krásné pouzdro, které první generace také neměla.

Sony WF-1000XM3: nejlepší True Wireless sluchátka s ANC, která můžete mít [test] Zájem o zcela bezdrátová (True Wireless) od jejich uvedení na trh raketově roste. Novinka Sony WF-1000XM3 míří na nejvyšší příčky a právem. Kombinuje výborný zvuk, skvělé potlačení hluku a příkladnou ergonomii. Zkrátka máme tu novou referenci pro ostatní a nejlepší True Wireless sluchátka na trhu.

Sluchátka jsou osazena firemním HD procesorem QN1. Aktivní potlačení hluku Sony umí, funguje výborně, jak si na něj jednou zvyknete, tak nebudete chtít jinak. Zejména v městské dopravě a na cestách si můžete dopřát tišší a komfortnější poslech, než bez ANC. Samozřejmě fyziku zcela ošálit nemůžete, protože část zvuku se přenáší i kostmi okolo ucha, což "utěsní" jen velké, uzavřené modely.

Pokud mají tato sluchátka slabinu, je to výdrž. 10 hodin na jedno nabití s ANC není žádný zázrak, když ANC vypnete, dostanete se na 15 hodin. Pro běžné použití a cesty do práce to bohatě stačí, ale přeci jen větší rezerva by byla praktická, na týden vám to rozhodně nevydrží. Informaci o stavu baterie máte telefonu v aplikaci.



Aplikaci Heaphones od Sony

Aplikaci Heaphones od Sony využívají všechna Bluetooth sluchátka firmy, můžete zde například nastavit adaptivní potlačení hluku, kdy se podle způsobu použití mění množství propouštěného okolního zvuku. Nechybí ale ani ekvalizér, možnost aktivace funkce DSEE HX (v podstatě vylepšení zvuku na Hi-Res kvalitu), volba doby, kdy se sluchátka automaticky vypnou, atd.

Sluchátka samotná mají Bluetooth 5.0, podporují kodeky AAC, LDAC a SBC. Nemáte zde aptX ani aptX HD, ale vzhledem k tomu, že smartphony v drtivé většině LDAC (či AAC) podporují, není to problém.

Jak to hraje

Sluchátka jsou osazena dvojicí měničů, tlakovým a 9mm dynamickým– jeden se stará o vyšší frekvence, druhý o ty nízké. Zvuk sluchátek jde ve stopách bratříčků rodiny X-1000. Zvuk je plný, bohatý a velmi detailní.

Basy jsou hezké, čisté rychlé a velmi konkrétní, nepřelévají se nižších středů. Střední pásmo samotné je ukázkově čisté, vokály nejsou zabarvené do temnějších tónů, ale ani příliš světlé. Výšky působí výrazněji, ostřeji, kovověji, což dáno právě tlakovým měničem. Působí čistěji a jasněji, ale mají občas až příliš výrazný charakter, což je slyšet na sykavkách.

Sony WH-1000XM3: nejlepší bezdrátová sluchátka s potlačením hluku [test] Už první generace sluchátek s aktivním potlačením hluku Sony se řadila mezi naprostou špičku. Po vylepšené druhé Sony přišla letos s třetí. Ta přináší nový analogový zesilovač a ukazuje konkurenci definitivně záda.

Srovnání s bratříčky série X-1000 je to následovné. Velký model nabídne větší zvuk a vyrovnanější výšky, naproti tomu u malých TW sluchátek občas slýchám výtku, že mají temnější zvuk a výšky u něčeho působí nevýrazně. Takže zatím co filmový soundtrack působí mají True Wirelessy podaný s fantastickou dynamikou, na metalu slyšíte, že ostré a rychlé kytary nemají šťávu. A právě tohle Sony WI-1000XM2 dávají lépe. Zvuk hybridního modelu má zkrátka více detailů, o něco lépe je také zvládnutý přechod mezi basy a nižšími středy, kdy TW model má sklon zvuk přibarvovat. Hezky, ale nikoliv věrně.

Verdikt

Sony WI-1000XM2 doplňují dva modely stejné řady, avšak s jinou konstrukcí. Tomu odpovídá i zvuk, který má stejný charakter, ale s malým rozdílem. Pokud pro vás dostupnější TW špunty WF-1000XM3 mají málo výšek a chcete detailnější, ostřejší zvuk, poslechněte si novinku. Problémem možná bude cena, tak je nyní dokonce o něco výše, než kolik zaplatíte famózní Sony WH-1000XM3. To jsou však velká sluchátka a je v nich v létě teplo.

Novinka je po konstrukční stránce je velmi dobrá, výbava a funkce jsou ukázkové. Škoda nižší výdrže. Zvuk je velmi dobrý, detailní a plný, ale možná až příliš klade důraz na výšky. Pokud chcete prémiová bezdrátová sluchátka klasické konstrukce s nákrčníkem, tak tento si určitě nechte ujít, patří mezi to nejlepší.

Sony WI-1000XM2

Cena: 7 990 Kč

Web výrobce: Sony