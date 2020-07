Sony WI-SP510: kvalitní bezdrátová sluchátka pro sport i každodenní poslech [test]

Letošní novinka, bezdrátová sluchátka Sony WI-SP510, jsou sice prezentována jako sportovní model, ale ve skutečnosti jde o skvělá univerzální sluchátka, která lze jen doporučit.

Kategorizování produktů ulehčuje práci výrobcům, prodejcům i nám redaktorům. Jakmile máte "univerzální" produkt, tak často máte pocit, že by tam mělo být všechno a můžete zkritizovat naprosto vše, protože "specialisté" budou ve specifické oblasti lepší. Podobně je to ale v životě – vždy najdete někoho, kdo vás předčí, stačí si vybrat ze spousty vašich slabin a ignorovat vaše silné stránky.

Nová sluchátka Sony WI-SP510 jsou prezentována jako "bezdrátová sportovní sluchátka s funkcí Extra Bass". Ano, do této kategorie sice spadají svojí odolností a konstrukcí, ale zvukem a pohodlím ji bez problémů přesahují. Ve své cenové kategorii jde o jeden z nejlepších modelů na trhu.

Základní vlastnosti jsou: výdrž 15 hodin, voděodolnost dle IPX5 (tj. ochrana proti tekoucí vodě ze všech stran), pro připojení slouží Bluetooth 5.0 a kodeky AAC/SBC.

Vzhled a konstrukce

Sony dělá sluchátka dlouhé roky a bezdrátových s nákrčníkem se průběžně mění řešení nákrčníku, materiály, délka kabelu, usazení v uchu. WI-SP510 už pro nákrčník nepoužívá pružný silikon (který trhal delší vlasy), ale středně tvrdý plast s drátovou výztuží, který drží tvar a polohu na krku. Elektronika a baterie jsou v rozšíření po pravé a levé straně.

Proti dřívějším modelům nákrčník o něco kratší a pevnější, což chválím. Drží perfektně, přitom ho téměř nevnímáte, přední těžší části zaručují, že nákrčník nespadne při sebevětších skopičinách – při běhu, v posilovně když ležíte, o běžné chůzi na ulici nemluvím. V rámci modelů s nákrčníkem, co mi prošly rukama, tak tento model se mi líbil nejvíc. K tomu totiž přidávám pochvalu co se ovládání týče, délky kabelů i uložení v uchu.

Ovládání můžete bývá občas na kabelu, který vede k uchu. To znamená lepší polohu mikrofonu, ale také fakt, že při neopatrném ovládání si budete vytahovat sluchátko z ucha. Což například při běhu se děje. Zde jsou tři hmatová tlačítka na levé straně - nahoru, dolů a prostřední. To je vše.

Horní a spodní slouží pro nastavení hlasitosti (krátký stisk) a posun skladby (dlouhý stisk), prostření pro pauzu a přehrávání (krátký stisk), hlasového asistenta (dva stisky) a zapínání/vypínání/párování (dlouhý stisk). Výrazná hmatová tlačítka i stisk vítám, zejména v porovnání s dotekovým TW sluchátky, kde se přehmaty s počtem stisků dějí poměrně pravidelně. Ovládání je super až na jednu maličkost – musíte si zvyknout, že když tlačítko subjektivně "dole" zesiluje, tlačítko "nahoru" zeslabuje. Příště bych poprosil prohodit.

Integrovaný mikrofon a možnost vyřizování hovorů nechybí, kvalita srozumitelnosti vašeho hlasu ale není rozhodně příkladná, velmi záleží na ruchu kolem vás.

Pro nabíjení je zde USB-C, nabíjí se 2 hodiny, výdrž 15 hodin je velmi dobrá, informaci o stavu baterie v procentech máte nejen přímo na telefonu, ale také akustickou po zapnutí hlasem v AJ.

Komfort a izolace

Sluchátka samotná jsou na odolném krátkém kabelu, dřívější modely ho měly zbytečně dlouhý, zde Sony také vyslyšelo přání uživatelů. Délka je ideální – nezavazí, ale ani netahá. Sluchátka mají magnet, takže si je na krku můžete spojit, automatická pauza se ale nekoná, sluchátka hrají dál.

Sluchátka mají In-Ear konstrukci, zasouvají se do ucha. Nenechte se zmást opěrku do ucha pro zvýšení stability, kterou mají sluchátka, které nejdou hlouběji do ucha. Právě tato kombinace zajišťuje naprosto perfektní stabilitu a jistotu usazení v uchu. Zejména u při několikakilometrovém běhu tak sluchátka stále drží a ani se nepohnou, což se u jiné "sportovní" kombinace (in-ear + háček za ucho) říct nedá. Zde jsem neměl sebemenší problém, ani když jsem byl mokrý, jako by mne někdo polil. Co se ergonomie týče, tak pro sport mohu tyto Sonky jen doporučit.

Izolace okolních ruchů je dobrá až velmi dobrá, záleží na to, jakou velikost nástavce (koncovky) si zvolíte. Dodávané jsou čtyři, pak jsou zde tři opěrky (měkké polstrované oblouky). Má to samozřejmě i vliv na zvuk, o tom ale níže.

Jak to hraje

Po zvukové stránce se Sony drží svého standardu, dostanete jasný a čistý projev s poměrně hutnými basy. Jako vždy musím Sony pochválit, že funkce Extra Bass neznamená totální přebití dalších pásem na úkor basů, ale "pouze" prohloubení do spodních basů a mírné zvýraznění, kdy nedochází k temnému halení hlasů, jako se tomu děje u "basový" sluchátek jiných značek.

Tento model byť je osazen 12 mm měniči, nemá označení XB v názvu, takže jeho projev je opravdu univerzální a není určen jen pro taneční a klubovou hudbu. Basy jsou dobré, mohou vás "nakopnout", ale nepůsobí únavně. Filmová hudba zní dobře, dynamicky, hezky graduje. V porovnání s dražšími modely tento nemá ale takovou dynamickou rezervu, to hledejte v jiné cenové kategorii.

Co se středního pásma a výšek nemám výhradu, v dané kategorii musím jen chválit, vokály jsou čisté, hezky čitelné. U hudby budete spokojeni, stejně jako u podcastů, sykavky neční, nejsou rušivé a agresivní. U výšky jsou také hezké, možná by mohly být o chlup výraznější, nicméně záleží na jedné drobnosti, o které se musím zmínit.

Pokud u tohoto (ale nejen) modelu použijete větší koncovky, tak sluchátko tolik "nezajede" do ucha a sedí trochu jinak, než s menší koncovkou. S větší slyšíte nejen více okolí, ale také jsou méně výrazné basy a subjektivě jasnější zvukový projev. Přitom vzhledem k tomu, že dodávané koncovky jsou velmi měkké, tak rozdíl v komfortu je minimální. Můžete si tak "poladit" zvukový projev a izolaci okolí dle svého vkusu.

Pokud jde o stabilitu připojení, zde Sony není zrovna premiantem, zejména při využití AAC kodeku v zarušeném prostředí občas vypadl signál, při běžném použití problém nebyl. Další drobnou poznámku věnuji hráčům - pro hudbu, filmy a seriály jsou tyto Sonky v pohodě, zpoždění zvuku je neznatelné. Jakmile ale zkusíte on-line hru, vyžadující rychlou akustickou informaci o nepříteli (například FPS), tak jste v háji; kodek aptX LL zde není, zpoždění je znatelné, takže hráči nechť hledají jinde (nebo na hry jen vytáhněte normální drátové špunty, pak se bezdrátové zpoždění nekoná).

Verdikt

V ceně kolem 2 tisíc korun jsou Sony WI-SP510 jedny z nejlepších bezdrátových špuntů, které můžete mít. Pohodlné, odolné, s velmi dobrou výdrží, zkrátka bezproblémový model, po zvukové stránce s univerzálním projevem, zvládají cokoliv jim předhodíte.

Sedí výborně, což oceníte jak u sportování, tak při běžném cestování. Rozhodně bych je pro sport (ale i pro běžné použití) preferoval před True Wireless modely v podobné cenové relaci. Za mne jde o nejpohodlnější sportovní sluchátka, která mi prošla rukama, dokonce bych jim dal přednost před některými o poznání dražšími modely.

