Sony XR-55A90J: špičkový 4K HDR OLED televizor, který prostě musíte mít [test]

K testu jsme dnes zvolili špičkový model ze stáje Sony – OLED televizor Sony XR-55A90J s desátou verzí operačního systému Android TV s přídomkem a logem Google TV.

Plusy Excelentní kvalita obrazu, výkon HDR a mimořádná kvalita upscalingu

Precizní vyjádření pohybu a vynikající, nepřepálená statická ostrost

Famózní virtuální prostor (HD/UHD)

Kvalita zvuku

Výborné výsledky hlasového vyhledávání přes mikrofon (v ovladači s podporou češtiny)

Stabilita operačního systému a rychlost prostředí

Vzhled se dvěma možnostmi umístění podstavce

Luxusní ovladač s podsvícením Minusy

Obtěžující hláška při obrazových korekcích

Pouze jeden CI+ slot pro modul s kartou

Mikrofon na TV neumí česky

Chyba u deaktivace titulků pro TV vysílání 10 /10 Hodnocení Samotné Sony u námi představovaného výrobku, kromě jiného, vyzdvihuje nově nasazenou technologii kognitivní inteligence. Díky procesoru Cognitive Processor XR povznáší televizor BRAVIA XR obraz a zvuk na novou úroveň. Údajně ví, jak lidé vidí a slyší, proto poskytne nový zážitek, který vás vtáhne do každé scény. Implementována byla sada „XR“ technologií – XR Picture pro čistou černou, neuvěřitelný jas a optimalizaci statisíců prvků s dosažením realisticky působící hloubky. XR Contrast/XR OLED Contrast Pro upravuje jas, zachovává detaily, využívá analýzu lidské perspektivy. XR Triluminos Pro – reprodukce barev pro nádherný vjem, vylepšený rozsah odstínů a sytosti. XR Colour s sebou přináší přirozené barvy s velkým rozsahem odstínů a sytosti, XR Clarity zajistí zábavu v rozlišení blízkém 4K i u děl s nižším rozlišením (pokročilý upscaling). Cognitive Processor XR umí chytře nahradit textury a detaily z obrazové databáze. XR Motion (a XR Motion Clarity) inteligentně zpracuje pohyb pro rychlé scény bez rozmazání. 4K XR Super Resolution a 4K XR Smoothing vylepšují jednotlivé objekty v obraze, obohacují detaily a vytváří plynulý přirozený obraz – vše pro 4K rozlišení. Hudební partie se nechce nechat zahanbit. Přichází XR Sound Position se zvukovou reprodukcí sladěnou s akcí na panelu. XR Surround buduje prostorový zvuk, který k dosažení 3D zvuku nepotřebuje reproduktory instalované ve stropu, či směřované nahoru. Technologie Voice Zoom™ 2 posílí zřetelnost dialogů, bez navýšení hlasitosti. Vše s reproduktory kategorie Acoustic Surface Audio+. OLED Sony zpracuje HDR10, HLG a Dolby Vision, přehraje Dolby Atmos, ale i stále žádaný zvuk formátu DTS. Softwarová výbava nezanedbala nic zásadního a podstatného. Posuďte sami – podpora Apple Airplay, Apple Homekit, Chromecast built-in, plná tunerová výbava DVB-T/T2/C/S/S2, samozřejmá Wi-Fi (+ Wi-Fi Direct) až do třídy ac a Bluetooth. U HDMI vstupů upotřebíte 4K120/eARC a hráče potěší VRR/ALLM. Objevíte hlasové vyhledávání, nahrávání a mnohé další funkce. Design, základní popis Moderní, čistý, takřka bezrámečkový design podporuje dvojice plochých „ležících nožek“. Jednoduchou změnou jejich montáže zajistíte pozvednutí výrazně lesklého panelu tak, aby „pod něj“ bylo možno přisunout soundbar. Letmým pohledem vnímáte vlastně jen obraz. Nic víc. Krytkami začištěná záda televizoru nazveme skoro pohledovými. Kromě jejich poměrně jednolitého výrazu, přispějí k umravnění kabeláže. K její „neviditelnosti“ vypomůže výše naznačený mimořádně těsný postoj těla televizoru vůči podložce. Kabelová směska za telkou není vidět. Uprostřed spodní linie občasně problikne stavový indikátor. Kdo začne zkoumat levobok (čelní pohled) zřejmě nepřehlédne ruční „šoupátko“ pro aktivaci mikrofonu integrovaného do těla. Druhý najdete na podsvíceném dálkovém ovladači. Spodní tenká lišta nese v levém kraji drobný nápis SONY. Detail drobného nápisu na spodní lince a nohy televizoru,

která byla umístěna mimo šíři panelu Konektorová výbava Konektorové portály jsou rozhozeny do dvou odlišně mířících shluků. První směřuje vlevo (čelní pohled), druhý přímo dolů. Na levoboku do klasických pérových svorek osadíte výstupy dokoupeného zvukového systému a z televizoru vytvoříte centrální reproduktor. Do šachty zasunete CI modul s kartou placené TV, žlutá zdířka formátu jack kombinuje AV kompozitní vstup a vstup pro zvuk z vícekanálové sestavy. Televizor se stane podobně jako u zapojení přes pérové svorky centrálním reprákem. Sluchátkový výstup nechybí (zelený jack). Jeho osazením utlumíte integrované ozvučení. Boční portál ještě pojme dvojičku USB disků a jedno zařízení zapojené skrze HDMI. A úplně dole ručním „šoupátkem“ aktivujete/deaktivujete mikrofon na těle televizoru. Vstupy a výstupy. Na druhém snímku je zvýrazněn zcela zanedbatelný prostor mezi panelem a televizním stolkem Spodní shluk dodává USB port (v3.1), trojici HDMI (část s podporou 4K120/eARC/VRR/ALLM, tj. verze 2.1), optický digitální výstup, síťové rozhraní pro připojení k internetu (LAN). A přestože nacházíme dvě šroubovice k přidělání kabelu vedoucího od satelitní paraboly, tato pokročilost není podpořena dvěma CI sloty. Poslední přípojné místo vybízí k zasunutí anténního konektoru. Levý bok poskytl útočiště pro minimalistické tlačítko základního řízení.

Dálkový ovladač Luxusní vzhled stříbrného ovladače s kovovým horním krycím plátem, jehož povrch byl ještě překartáčován a slušně odolává otiskům rukou, potěší oko nového majitele. Spodek vyveden v matné černi ve velké části se zdrsněním, chrání vnitřnosti a dvojici vložených mikrotužkových článků. Matnému vzhledu se brání předek „nosu“. Hodně protažené tělo s sebou nese nutnost šplhu ruky. Ovladač není směrový, není nutno mířit. Kromě tlačítka zapnutí/vypnutí do pohotovostního režimu, probíhá komunikace prostřednictvím radiových vln. Noční život přátel filmu podpoří jemné podsvícení klaviatury. Jakýkoliv pohyb dálkou vyvolá aktivaci podsvícení. Odložení do klidu ho naopak samočinně utlumí.

Luxusní dálkový ovladač s podsvícením kláves Bezmála padesát gumových tlačítek v převážně černém provedení s bílým popisem má svoji logiku umístění. Znovu zmíním méně šťastně posazené „GUIDE“. Klávesa více vzdálená od středového směrového kříže mé ruce nesedí. Rozmístění tlačítek je velmi podobné, jakožto u dříve testovaných televizorů Sony, které jsou vybaveny obdobným typem luxusnějšího ovladače. V čelní pozici se uživatelstvu shodně hlásí jemně zakrytovaný mikrofon. Vnucující se čudlíky „NETFLIX“ a „Google Play“ jsou pozměněny. Zatímco první jmenovaný zůstává, druhý mizí. Ovšem byly osazeny další tři pro služby YouTube, Disney+ a Prime video. Tip pro Android TV: Jak snadno změnit tlačítka na dálkovém ovládání Podobná tlačítkománie se nedotýká výhradně televizorů stáje Sony. Nicméně musím položit alespoň řečnickou otázku… kam až toto půjde? Kolik tlačítek „sponzorovaných“ služeb bude muset uživatel strpět? A pozor, dosti často uživatel, který služby ani nemá a nebude mít předplaceny. Není jednodušší a přívětivější přidat čtyři klávesy, ovšem bez konkrétní popisky, zato se svobodou volného naprogramování? Domnívám se, že ano. Samozřejmě, znalci techniky doplní informaci o přeprogramování funkcí kontroleru za pomoci aplikace třetí strany. Ano, ale již se rozhodně nejedná o řešení s oficiálním „požehnáním“ výrobce televizoru. Oceňuji přítomnost přizpůsobitelného knoflíku „TV“, jemuž přisoudíte roli z dostupných voleb. Stiskem „TV“, se dle vlastního rozhodnutí rychle přesunete ke sledování satelitních stanic, pozemního digitálního vysílání, anebo preferovaného vstupu. Přiřaďte si na tlačítko „TV“ ovladače jakýkoliv tuner/vstup... . Špičkový OLED od Sony A90J řídíme přes aplikaci instalovanou do mobilního telefonu. Televizor „ovládnete“ částečně bez ovladače a zároveň za pomoci hlasového ovládání. Ovšem pouze při akceptaci některého cizího podporovaného prostředí a jazyka menu (typicky anglického). Následně odsouhlasíte naslouchání a vyslovením „OK Google“ s příslušným příkazem očekáváte odezvu. Seznam příkazů by měl být k nalezení v anglickém prostředí e-manuálu. e-Manuál. Počáteční nastavení a ladění Základní nastavení prochází více méně v zažité androidí linii, kdy na uvítací obrazovce s textovým průvodcem zvolíte jazyk prostředí a zemi určení. Očekával bych automatické nabídnutí ČR po volbě češtiny. Nestalo se a nezbylo než rolovat seznamem zemí. Ohlásí se Google TV a obsluhu vyzve k přijetí stejnojmenného prostředí. Buď přijmete Google TV se všemi pořady, nabídkou a rozvržením, či dál půjdete cestou obyčejnějšího prostředí s konzervativní nabídkou, živým televizním vysíláním a přepnutím na vstupy. Rozdíl spatříte nejviditelněji na domovské obrazovce. Nastavení řešíte ručně v televizoru/vzdáleně z aplikace Google Home (mobilního zařízení). Jako vždy dochází k nutnosti opakovaně odsouhlasit různorodé smluvní podmínky, včetně použití polohy zařízení a odesílání dat k vylepšení služeb Google TV. Některé podmínky nejsou povinné. Citlivým uživatelům doporučím veškeré texty důkladně nastudovat. Aktualizace a reset. Systém vyhodí text s výběrem předplatných, kde jen potvrdíme jím nabídnuté. Tři aplikace do systému vniknou tak jako tak. Youtube, ESPN a prime video. U dvou posledních se sice vybízí aktivita zatržení/nezatržení, avšak alespoň v našem případě žádná změna nenastala. Vyskakují další smluvní podmínky, nyní spojené s Bravia TV. Ochrana soukromí interaktivní aplikace se vztahuje k využití HbbTV. Odsouhlasujeme. Zadáváme rodičovský zámek – PIN. Obrázkovo – textový průvodce přináší ladící proces. Začínáme pozemním digitálem. Skenování proběhlo v automatickém režimu, bez možnosti okamžitě cokoliv dalšího nastavit, filtrovat. Samozřejmě podrobné volby jsou dostupné v útrobách menu, kde si je později najdete. Celé proladění pásem DVB-T2 tuneru zabralo něco mezi třemi až čtyřmi minutami. Systém nalezl 104 kanálů, které neseřadil dle národní zvyklosti (směska obsahuje kombinaci českých a cizích). Logicky navazuje editace se změnou pořadí, kterou učiníte prostou záměnou/přímým vložením na požadovanou pozici, včetně přesunů hromadných. Posuňte kurzor na seznam kanálů a stlačte žluté tlačítko ovladače. Filtrace dělí stanice na Všechny/TV/Rozhlasové/Další/Nekódované/Kódované. Doplníme… Sony nabízí editační nástroje v neběžném rozsahu. Kromě dostupné reorganizace v samotném stroji, využijete export do PC prostřednictvím flešky a po seřazení v prográmku Sony Channel Editor (jehož stažení uskutečníte přímo z webu sony.cz), tyto naládujete zpět. Další krok – ladění satelitních stanic potěší všechny. Sony nejen že implementovalo zrychlené vyhledání satelitních kanálů u poskytovatele Skylink FastScan, ale navíc ještě zařazuje Auto DiSEqC systém pro automatické rozpoznání jednotlivých satelitů. Začínající lovci nemusí nic nastavovat a řešit. Označíte aktivní vstup s připojením k parabole. Máte dva. My použili hlavní, vedlejší není zapojen. Poté sledujete plně fungující automatiku, která proces dělí do dvou kroků. Nalezení satelitů a dohledání stanic. Ruční ladění s podrobnějším nastavením existuje, kdo má zájem přechází na tzv. Standardní satelit. Systém vše správně našel a námi používanou Astru 3 (23,5 °E) a Astru 1 (19,2°E) doplnil do korektního, pevného pořadí. Ostatní družice, které by v námi využitém satelitním řetězci šlo najít, přeskočí, platforma Skylink CZ tyto nevyužívá. Ladění končí. Automatické vyhledávání stanic nesnese kritiku. FastScan s Auto DiSEqC u satelitního tuneru funguje plně automaticky. Manuální režim existuje. Stanice umí vyvolat titulkové soubory. V testovaném satelitním tuneru OLEDu se vyskytuje chybička. Při příjmu platformy Skylink, konkrétně programu ČT1 jsme ho dovybavili titulky. Vše se správně rozjelo a text skákal na obrazovku. Problém nastal ve chvíli, kdy jsme titulky vypnuli. Text sice zmizel, ale po přepnutí na jiný program a návrat na ČT1, byl zpět. Z běžných nastavení nepomohlo nic. Pořádkumilovné osloví čtyři seznamy oblíbených stanic s individuálním pojmenováním. Průvodce vypíše připojená externí zařízení na HDMI vstupech s případným konfigurovatelným názvem. Volíme polohu v rámci domácnosti – stojan/zavěšení na zeď. Sonyho OLED kalibruje zvuk. Využívá integrovaný mikrofon v ovladači a během pár sekund za pomoci pár vyslaných signálů z reproduktorů televizoru, zvukové pole optimalizuje. Jdeme dál. Čteme informaci o podpoře Apple AirPlay a Home Kit, aktivujeme Samba TV pro interaktivní TV obsah. Službu nemusíte přijmout. Závěrečný krok se dotkne hlavně prodejen s elektronikou, prodavač zavolá režim pro obchod.

Menu a nastavení Veškeré obsáhlé korekce člení softwarový specialista do několika samostatných menu z dílny Google (Android) a dílny tvůrců televizoru Sony. Základní a nejobsáhlejší pohlcuje, kromě jiného, nastavení účtu v televizoru. Rychlé nabízí skokové změny třebas obrazu a zvuku (po profilech), nicméně otevírá pomyslné dveře k základnímu menu. No, a nakonec vidíme alternativní prostředí, kde kousek vedle EPG naplníte čtyři favoritní seznamy programů. Pohyb v nabídkách není zkalen nadbytečným přemýšlením, ani opožděnou reakcí na vyslaný signál z ovladače. Dělení se, dle mého názoru, odehrává v logice, kterou po několikerém odzkoušení obsluha převezme za svoji. U rozsahu předvoleb není jednoduché tyto seskládat přijatelně pro každého. Softwarový „skladatel“ si v tomto směru ostudu neudělal. Tři typy menu. Šipka na prostřední fotce zvýrazňuje hlášku o možném navýšení spotřeby, která obtěžuje svoji hyperaktivitou. Nacházím dvě negativa. Nevyhovovalo mně vysouvání a zasouvání subnabídek při rolování v menu, které se rozvine u pravé svislice. O poznání více jsem popuzen hyperaktivním poučováním enormně snaživého chytrolína, který do systému vložil hlášku o možném navýšení spotřeby, která vyskakuje při celé řadě změn (typicky obrazových profilů, ale nejen u nich) a neštítí se přijít znovu a znovu. Paradoxně vyskočí a hyperkorektně vás otravuje, přestože přecházíte na energeticky úspornější profil/provádíte korekce vedoucí ke snížení svítivosti panelu. Dovolím si zcela arogantně napsat, že našinec není hlupák a stačí mu to napsat jednou. Hlášku nelze deaktivovat. Asi cítíte, jak autorství nelze přiřknout Sonyho dělníkům, ale vyvěrá z klávesnice „by Google“. Ne, podobnou hlášku nepotkáte jen u Sony! A zase hláška! Všeho moc škodí. Obrazovka Plochy byla rozdělena na horní nabídkové záložky a pod nimi sedící seznam vašich aplikací v rámci pořadí, které si přepracujete. Pod nimi následují doporučení, bohužel u živého televizního vysílání bez populárního náhledu. Jak sami zjistíte, více oken PiP/PaP/PaT Sony (Google) zavrhlo. V pravém horním rohu svítí piktogram o přihlášeném Google účtu. Po přejetí kurzoru se vynoří jakési rychlé přístupy… změny nastavení, počasí a čas, vstupy a pod tím vším se nachází informační prostor pro oznámení. Prubněte ambientní režim s prezentací fotek, obrázků atp. Plocha evidentně nedovolí individuální nastavení doporučení v dříve vídaném rozsahu předchozích verzí OS Android TV. Deaktivujete kompletně doporučení aplikací a ponecháte plochu s aplikacemi bez nich. Krok učiníte v Nastavení -> Účty-> Přihlašování. Další, poměrně komplikovanější cestu, skýtá odinstalace aplikací. Bohužel ne u všech odinstalace proběhne, respektive ji výrobce umožnil. Proto v takovém případě zasáhnete hlouběji do nastavení a aplikaci vypnete. V té chvíli se skutečně vypne a nezobrazují se její doporučení typicky na domácí obrazovce. Nastavení zůstává v platnosti i po odpojení televizoru od napájení. Alespoň v našem případě jednoznačně. Korekce obrazu uchovávají jednotlivé preference v několika profilech – Živé barvy, Standardní, Kino, IMAX Enhanced, Hra, Grafika, Fotografie, Personální, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, režim Netflix Calibrated. Některé z jmenovaných nejsou viditelné hned. Interaktivně se vynoří v případě detekce příslušného typu signálu/formátu. Pokročilejší kinofil zaznamenal nepřítomnost (v poslední době dosazovaného) profilu Dolby Vision IQ pro denní filmový zážitek. Částečně ho supluje osazené světelné čidlo. Hodně probíraný a jednoznačně pojmenovaný Filmmaker Mode není k dispozici. Ač přehráváte obsah s Dolby Vision, svítí piktogram HDR (první snímek). Kdo chybně zpřehází volby a vytvoří nechtěný výraz vizuální charakteristiky přehrávaného obsahu, sáhne rychle a jednoduše k resetu konkrétního profilu. Jsme rádi, že tuto vlastnost novější prostředí neopustilo. Filmový puritán rozčísne prostředky k ovlivnění barevné teploty (Studená/Neutrální/Teplá/Expert1/Expert2). S následným využitím skalpelu zastoupeným korekčními nástroji k preciznímu dopucování čistoty barevného projevu, totiž Pokročilé teploty barev (základní), Pokročilé teploty barev (vícebodové 10p) a Nastavení jednotlivých barev. Vyhrát si lze do aleluja. Obdobně se uživatelstvo vyřádí na zvuku, kde jednotlivé parametry nasází do šestice profilů s názvy… Standardní / Dialogový / Kino / Hudba / Sport / Dolby Audio. Ctěného fajnšmekra zaujmou nástroje s cílem posílení konkrétních frekvencí (sedm pásem ekvalizéru) a další k ovlivnění prostorového vjemu. Lépe než tisíc slov bude vše jednoduše vyzkoušet. Druhé foto prezentuje pozměnitelné chování po zapnutí. Oslavovanou funkcí se stane určení, kam se má Sony OLED probrat. Nastavte zda se po zapnutí objeví HOME obrazovka, tj. Plocha, anebo rovnou nastoupí konkrétní vstup. Rychlost startu se pohybuje od zhruba 4,5 do 5,8 sekundy u zapnutí z pohotovostního režimu. O poznání déle si počkáte při totálním odpojení od napájení. Čekání na úplné probuzení se protáhne na čas někde pod jednu minutu. U právě představovaného stroje se délka výrazně odlišuje dle toho, kam televizor startuje. Rozdíl zaznamenáte při probuzení na domovskou obrazovku, konkrétní aplikaci, nebo na živé televizní vysílání přijímané ze satelitního tuneru. U něho do časové prodlevy zasáhne taktéž typ využívaného dekódovacího modulu. Koho zajímá nové Google TV prostředí, přenese se kliknutím na tento odkaz k recenzi nižšího modelu Sony XR-55A80J, kde spustí videoprezentaci.

Obraz Vážení přátelé, již po prvním spuštění bylo jasné, jak se věci mají. Brilantní obraz se špičkovým podáním pohybu, kde se i při nasazených dopočtech dočkáte případných artefaktů ojediněle ve velmi specifických situacích, a ještě u méně vhodné kombinace nastavení. Jako puritán jsem se sem tam nemohl srovnat s přesností barevného podání (v adekvátních „filmových“ profilech s dosazenou barevnou teplotou) a pocitově lehoučce zářivějšími fragmenty barevného spektra. U špičkového OLEDu bych čekal nekompromisní nastavení rovnou z fabriky. Takto se barevnost, přehnaně napsáno, přibližuje lačnému davu, davu toužícímu po efektnějším zobrazení. Stav mé oko chytá zřetelněji u běžného vysílání, u staršího typu barevného prostoru. Na 4K HDR, kde automatika doplní rozsáhlejší barevný prostor v rámci Rec.2020/DCI P3 se vizuální vjem hodnocený očima přeci jen pocitově srovnává. Patříte-li mezi hnidopichy využijete podporu kalibrace sondou (Calman).

Pokročilé nastavení barev. Pro detailisty, věčně nespokojené a kalibrátory. Černá jest nekompromisní, fascinující a úplná. Pleťová s mírně hutnějším nádechem, avšak detailním prokreslením a jemnocitem. Červená sjíždí do zářivější. Bílá působí čistě, bez příměsi. Šedá není zahalena viditelným nesouladem. Sony 55A90J si dokáže neskutečně dobře poradit s horší kvalitou signálu (upscaling). Kdo si srovná stejně nekvalitní dílo u 55A90J a porovná s konkurencí, bude velmi těžko hledat stejně nevyumělkovaný, nerozpitý obraz s působivou dávkou virtuálního prostoru a nevnucovanou ostrostí. Byl jsem až zaskočen, jak televizor řeší hraniční konfliktní stavy, a to ještě ve chvíli, kdy chybí aktivace adekvátních korekcí. Sony XR-55A90J přistupuje k pročištění obrazu špičkově, uvážlivě a bez degradace. Ba co víc. Pohltí nekvalitu, přepracuje ji, dočistí a vyplivne v dramaticky vyšší kvalitativní třídě. Majitel se v žádném případě nemusí obávat do hry zavolat korekční automatiku na redukci případného šumu a MPEG artefaktů. Kvalitnější video ve standardním rozlišení, či dokonce rozlišení vysokém vypadá famózně, nebojím se napsat... nečekaně. Film dostává neskutečný prostor (HD/UHD), čistotu a ostrost s přirozeným bodovým ruchem. Ten, jak známo z minulosti, OLED Sony mistrně využívá, spíše, než by ho negoval. Ona preciznost vyžaduje skutečnou ruku mistra. Jinak by se z ní stal nesmiřitelný, obtížný boj bodů. UHD/4K HDR umí méně obeznámenému kupujícímu způsobit šok při prezentaci jakosti. Padnoucí brada nejednoho diváka byla jasným indikátorem kvality. V testu máme 55“ model, tj. přepočteno na centimetry, panel s úhlopříčkou kolem 140 cm. Při mnou využívaném testovacím prostoru a pozorovacích vzdálenostech musím přiznat, že bych u takto mimořádně kvalitního produktu bral větší, tj. 65“ (164 cm). A musím podotknout, nestává se to moc často! Výrobce dodává ještě rozměrnější s úhlopříčkou 83“ (zhruba 210 cm). Byť máme v testu menšího bratříčka, stejně dokáže dofouknout virtuální prostor v málo vídaném rozsahu. Videa v ultravysokém rozlišení doplněná o vysoký dynamický rozsah nesnesou kritiku. Parádní ostrost, parádní dynamika a čistota rychle se pohybujících objektů, výrazně štiplavá svítivost. Jednoduše napsáno – parádní zážitek pro filmového fajnšmekra. Užil jsem si ho do sytosti. Á propos… některé zdroje uvádí, že Sony v tomto modelu sáhlo po rozsáhlém systému kovového chladiče panelu. Což mu dovoluje navýšit světelný výkon bez jeho případného poškození.

Sony pohyb umí. Řešení pohybu Sony vždy umělo a umí stále. Pohybující se objekty si zachovávají dostatek kresby, ostrosti a přirozenosti. Uživatelstvo má nástroje k posílení plynulosti. Tu nadávkujete od klokotající po telenovelovou. I u vyšší plynulosti se pohyb nechce oddat totálnímu telenovelovému blouznění, přičemž neztrácí nic z plynulosti. Stav nejde popsat, musí se vidět, zažít. Komplexní obrazový přednes dodává naprostý klid. Možná bych ale sem tam stáhl svítivost, a to hlavně u večerního sledování (při vypnutém osvětlení). Ač jsme měli aktivní světelnou automatiku, stejně jsem si krapet podsvícení stáhl. Ne všichni ovšem půjdou stejnou cestou. Každý má jiné oči. Moderní, a hlavně mladý pozorovatel, se chce nechat ozařovat nevyčpělou hrou fascinujících světel, stínů a barev. Co víc o obrazové radosti psát? Kdyby zde byla drobátko přesnější barevná linka, pak se tento model přihlásil o přívlastek referenční. Pomyslných 99 procent diváků telku přijme za svou, tak jak stojí, zbytek si zavolá specialistu na kalibrace. Snad ještě doplním… pozorovací úhly jsou OLEDově dokonalé. Ostrý pohled z boku nepřináší žádná viditelná negativa. Snad jen u jednolité bílé plochy vlivem filtrů dochází k neznatelnému narůžovělému nádechu velkých bílých ploch. Jednolitý, jednobarevný panel při hodnocení zrakem, nevyvolává dojem nesouladu. Nezaznamenáte žádné fleky, pruhy, negativa. Zvuk Zvuková kulisa nezaostává za obrazem. Podpoří ho více než důstojně. Parádní projev, kterému nechybí čisté výšky, srozumitelné středy a pevnější, avšak stále dostatečně efektově dunivé basy. Když jinde hovoříme o srozumitelnosti mluveného slova, u Sonyho devadesátky musíme psát o srozumitelném, krásně znějícím mluveném slovu se širokým, přirozeným a nepotlačeným rozptylem. Zvukový doprovod navíc ještě putuje po panelu přesně se zobrazovaným děním. Místnost zaplňuje v pravo-levém, ale i předo-zadním směru. V předo-zadním si více troufá. U pravo-levého zůstává v bujarosti skromnější. Prostor v příslušně vybaveném obsahu, typicky u Dolby Atmos, se zaplňuje citelněji s radikálnějším porcováním pozice. Nečekaný byl zážitek, kdy filmový sound A90 vykreslila nejen směrem k posluchači, ale do hloubky obrazu. Sony se nezalekne mluveného slova běžného sledování zpráv, efektů u filmových scén, ale rozhodně nezvučí ostudně ani u poslechu hudby. Ba naopak. Odvážně se dere k posluchači a ukazuje, že si zaslouží své stálé místo, bez nutnosti okamžité náhrady za pomoci externího řešení. Zvukové profily a kalibrace akustiky pro místnost s televizorem. Již jedenkrát zmíněný připojovací portál zařadí integrované repro do role centrálního reproduktoru v rámci alternativního osazení do vícekanálové sestavy. Jestliže se vydám cestou nutnosti precizního obrazu, ale kupříkladu z prostorových důvodů nemohu volit adekvátní externí prvky, rozhodně nezapláču nad osazenou Sonyho zvukařinou. Libůstka s autokalibrací zvuku, kterou zajistí několik vyslaných zvuků/signálů z televizoru ve spolupráci s mikrofonem dálkového ovladače, funguje. Zvuk dostává svoje lepší posazení na místo, které okupuje sedící divák.

Multimediální funkce Nejnovější dostupný operační systém s prostředím Google TV vychází z Android TV a plynule navazuje na předchozí. Zástup našincem využitelných aplikací a her jistě odzkouší každý nový majitel. Hlasové vyhledávání funguje v naší mateřštině při využití dálkového ovladače. Chuť experimentovat s mikrofonem zabudovaným do těla televizoru, s sebou přináší povinnost přepnout rozhraní do jiné země určení s cizojazyčnou jazykovou mutací (např. anglickou). Připojíte-li gamepad – hrajete hry pohodlněji. Připojíte-li bezdrátovou klávesnici, povýšíte interní webový prohlížeč (Opera) do ještě akceptovatelnější, uživatelsky přívětivější podoby. Jeho osazení neznamená automaticky plnohodnotnou náhradu za prohlížeč v počítači, ovšem přibližuje se mu radikálně. HbbTV naskočí, přehraje zavolaná videa z archivu. K problémům v rámci testu nedocházelo. Přehráli jsme několik živých vysílání a odzkoušeli také pár příspěvků z archivu ČT. Centrálně aktivovaná funkce povolí individuální přiřazení hybridního teletextu u takto vybavených stanic. Komu překáží zobrazované piktogramy, po deaktivaci u nechtěných sáhne. Vyvolání GUIDE/EPG (elektronického programového průvodce) zmenší obraz do okénka v pravé horní pozici obrazovky. Zvuk běží dál. Přehledný programový průvodce aktivuje nahrávání a upozorní na očekávaný pořad. Funkce není omezena vypnutím do pohotovostního režimu. GUIDE (standardně pro TV Sony) při dostupnosti, předloží detailnější informace o filmu, hercích a tvůrcích. Záznam spustíme odsud, anebo letmým startem (tlačítkem dálkového ovladače). Pevný disk si vynucuje formátování. Android TV/Google TV schopně přehrává videa. Krom vnitřního přehrávače doinstalujete MX Player, VLC, Plex anebo populární Kodi. Komunikace s PC funguje, otestovali jsme spojení s DLNA servery třetích stran. DTS zvuk slyšíme. Velká skupina výrobců DTS opustila, Sony k radosti kupujících nikoliv. U titulků záleží na využitém přehrávači. Interní byl hodně skoupější. Formátování HDD se při chuti nahrávat nevyhnete. Z čekající hordy aplikací upozorníme na zvláště ty využitelné v naší domovině. Typicky aplikace pro stále oblíbenější IPTV. Odzkoušeli jsme konzervativnější starší verzi Kuki a druhou modernější Kuki 2:0 a Skylink Live TV. Od instalace, přes synchronizaci až po přehrávání a záznam pořadů – vše na výbornou. Kuki 2:0 obsahuje dříve oznámené profily pro rodinné osazenstvo a vícero alternativ zobrazení. V prostředí obou Kuki nemusíte strpět jen pořady televizních stanic, ale dokoupíte další tituly. Dostupné máte sledovanitv.cz a nejen je. Žádané HBO Go, FilmBox Live, VOYO, Spotify nalézáme. Stejně tak Netflix, YouTube, prime video, Disney Plus a spousty drobných i náročnějších her. YouTube aplikace pustí díla v UHD/4K HDR. Kuki v první verzi. Dostupné jsou obě. Druhý snímek zachytil prostředí Skylink Live TV a třetí NETFLIX. Sony přidává vynikající streamování filmů z dílny Sony Pictures a IMAX, totiž aplikaci Bravia Core. Členstvím si zajistíte množství filmů ve vynikající kvalitě, řadu z nich ve 4K/UHD HDR. Sony spustila streamovací službu Bravia CORE s 4K filmy pro TV Bravia XR Datový tok se pohybuje někde mezi 30 až 80 Mb/s. Bohužel u nemálo z nich chybí český dabing a české titulky. Pro nejvyšší technickou jakost obsahu musíte přejít z kabelového připojení k internetu na 5 GHz Wi-Fi, kde dosáhnete vyšší rychlosti downloadu s teoretickým zaručením objemnějšího datového toku. Streamování filmů od Sony. A pozor! V opravdu vysoké kvalitě, včetně UHD/4K HDR. Vyzkoušejte. Zde se neubráním myšlence, proč obecně výrobci televizorů stále tyto neosazují gigabitovou síťovou kartou. Standardem jest rychlost 100 Mbit/s. Přitom spojení přes kabel má daleko nižší sklony k zarušení a patří ke spolehlivějším. Nepochopitelné. Ale ať sledujete Bravia Core připojeni přes kabel, anebo Wi-Fi, vždy nastane výrazně pozitivní oslovení (minimálně) technickou kvalitou takto přehrávaného obsahu. Vlastníci A90 dostávají dvouleté předplatné na několik vybraných titulů zdarma. Aplikace, párovací obrazovka Kuki 2:0 a prime video. OLED Sony překvapivě sahá k ambientnímu režimu. Na panelu můžete nechat rolovat různé fotografie. Nejen své. Výrobce, jakoby chtěl podobně voleným krokem naznačit, že obavy z případného vypálení jsou u jím nabízeného produktu zbytečné. Ambientní režim Verdikt Dobře opracovaný diamant Sony XR-55A90J nabídne od ostrého obrazu s precizním zpracováním pohybu, čistotou a extrémním virtuálním prostorem, přes hudební doprovod vycházející přímo z panelu, po širokou nabídku multimediálních radovánek operačního systému Android TV/Google TV. K totální bezchybně excelentní podívané chybí puritánovi malilinko preciznější nastavení barevného nádechu z výroby, které by si takto postavený stroj rozhodně zasloužil, a to u všech typů signálů, tunerů, vstupů… Problematičtější místa jsou spíše drobnostmi, navíc povětšinou spadají na vrub operačního systému a vývojářů. Nadlimitní trpkost zažijete s obtěžujícími, přehnaně aktivními hláškami o spotřebě. Devadesátka přináleží bezesporu ke skutečné špičce. Obrazová pokročilost a pro citlivé oči hlavně mimořádný klid dodává rozměr, kterýžto nenabízí kde kdo. Majitel v zakoupené devadesátce obdrží špičkový obraz, doprovázený (v rámci kategorie integrovaných televizních reproduktorů) famózním zvukem a podpořený stabilním prostředím doplněným o instalaci obrovského množství aplikací, kdy řadu z nich využije český kupující. Sony mě potěšilo, výrazně chytlo za srdce a závěrečné balení a zaslání zpět bude bolestivé. Loučit se s krásou a dokonalostí není nikdy jednoduché. 4K/UHD HDR OLED televizor Sony XR-55A90J vřele doporučujeme Vaší pozornosti. Jestliže máte větší pozorovací vzdálenost, určitě se nebojte sáhnout po větší úhlopříčce. Sony XR-55A90J Doporučená cena: 68 299 Kč Webové stránky výrobku: www.sony.cz

Specifikace výrobku: Sony XR55A90J_specifikace

Uživatelské příručky, firmware: Sony XR-55A90J_podpora_firmware