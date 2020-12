Souběžná premiéra v kině i na internetu nemusí nemusí být napořád, naznačuje Warner Bros.

Společnost WarnerMedia začátkem měsíce překvapila veřejnost tím, že má v plánu všechny filmy pro rok 2021 uvést současně v kinech i na internetu prostřednictvím streamovací služby HBO Max. Tento stav ale nemusí trvat věčně.

Česká i zahraniční média suverénně píšou, že od roku 2023 už zase budou mít přednost kina. Odvolávají se přitom na článek časopisu Variety, který ale nic takového nepotvrzuje. Je čistě spekulativní.

Studio Warner Bros. Pictures totiž oznámilo první tři filmy pro rok 2023 včetně přesného data americké kinopremiéry. O HBO Max ve zprávě není žádná zmínka, což ale nemusí nutně znamenat, že se tam snímky neobjeví také.

Na stříbrná plátna zamíří Furiosa (prequel Max Made z roku 2015), film se v kinech objeví 23. 6. 2023. Dále Warneři chystají animák Coyote vs. Acme (21. 7.) a muzikál The Color Purple (20. 12.).

HBO Max nadále funguje jen v USA a ještě půl roku se na tom nic měnit nebude. Do Evropy a Latinské Ameriky zamíří až ve druhé polovině roku 2021 a nahradí současné služby HBO Now či HBO Go. Díky tomu by i Česko a Slovensko mohly být v první vlně expanze.