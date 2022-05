Současnému uvádění filmů v kinech a na streamovacích službách je konec. Zabili ho piráti

Během pandemie spolu s uzavřením kin přišla filmová studia o příjmy. To značně urychlilo spuštění a rozvoj dalších streamovacích služeb (Disney Plus, HBO MAX, Paramount+ atd.) , které začaly postupně šlapat na paty do té doby téměř bezkonkurenčnímu Netflixu.

V průběhu pandemie pak některá hollywoodská studia, včetně Warner Bros. a Disney, experimentovala ve snaze rozšířit své streamovací služby. Warner provedl malou revoluci a v roce 2021 několik desítek filmů (včetně filmů jako Duna, Wonder Woman 1984, Sebevražedný oddíl, Duna a Matrix 4,) pustil současně do kin i na HBO Max. Od roku 2022 studio však od této politiky upustilo a zavázalo se k 45dennímu oknu.

Původně sice studia uvažovala, že tento model zachovají, to se ale nelíbilo nejen provozovatelům kin, ale také tvůrcům, kteří jsou placení právě z tržeb v kinech. Jak to vypadá, tak pravý důvod zrušení je jiný. Piráti.



Film Wonder Woman 1984 byl prvním, který šel zároveň do kin a na streamovací službu. Tomu je konec

Právě John Fithian (prezident a výkonný ředitel Národní asociace majitelů kin) se při svém výročním projevu na CinemaConu v Las Vegas vyjádřil k tomu, proč je uvádění filmů v kinech a současně v domácnostech velmi špatný nápad. "S potěšením mohu oznámit, že simultánní uvádění filmů je jako seriózní obchodní model mrtvé a pirátství je to, co ho zabilo. Když se nedotčená kopie filmu dostane na internet a šíří se, má to velmi škodlivý dopad na náš průmysl."

Není žádným tajemstvím, že majitelé kin nemají rádi uvádění filmů ve stejný den. Mnozí tvrdí, že ve chvíli, kdy se na internetu objeví kvalitní pirátská kopie, tržby kin začnou klesat raketovou rychlostí.

"Při analýze jednotlivých titulů je zcela zřejmé, že k prudkému nárůstu pirátství dochází v okamžiku, kdy je film poprvé k dispozici ke zhlédnutí přímo doma. Nezáleží na tom, zda je k dispozici prostřednictvím prémiového videa na vyžádání nebo předplaceného videa na vyžádání." řekl Fithian.

Podobně mluvil generální ředitel Motion Picture Association Charles Rivkin – "Pirátství před uvedením filmu do kin vás může připravit v průměru až o 20 procent příjmů".

Fithian poukázal na ohromující úspěch filmu Spider-Man: Bez domova od Sony a Marvelu, který celosvětově vydělal 1,9 miliardy dolarů. Ale i další tituly už vydělaly stamiliony dolarů, například Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství.

V době před Covidem byla doba promítání v kinech 74 až 90 dní, než šly filmy na streamovací služby. Toto okno se nyní zkrátilo na 45 dní – to však majitelům kin nevadí. Ostatně filmová studia dlouho tvrdila, že filmy vydělávají většinu peněz během prvního měsíce.

Zdroj: WhatHifi, FlatspanelHD, The Hollywood Reporter