Soukromý zvuk a neviditelná „sluchátka“ slibuje Noveto Soundbeamer

Zajímavý projekt na Kickstarteru nabízí Noveto. Jedná se o vysoce směrový reproduktor zvaný Noveto Soundbeamer 1.0, který firma sama označuje jako „neviditelná sluchátka“.

Reproduktor má vytvářet „paprsky“ zvuku namířené k uším posluchače a tomu tak nabídnout zvuk o stejné kvalitě, jako poskytují sluchátka. Technologie se jmenuje Noveto Smart Audio Beaming a slibuje pohlcující binaurální zvuk bez použití sluchátek.

A samozřejmě i stejné soukromí, kdy zvuk, který uslyší posluchač nebude rušit ostatní lidi v místnosti. Podle všeho by ostatní v místnosti měli slyšet jen šeptání, zatímco posluchač si má užívat prostorového 3D zvuku; Noveto slibuje až 90% (20 dB) redukci zvuku ze vzdálenosti 1 m od posluchače. Udávaná hlasitost zvuku má být až 85 dB.

To ale není všechno. Zařízení má být vybaveno rozpoznáváním obličeje pomocí pohybových senzorů a nemá chybět hlasové ovládání Alexa. Zároveň AI technologie by měla sledovat uši posluchače a zajistit, aby 3D zvuk byl slyšet, i když pohybujete hlavou. A právě díky kombinaci sledování obličeje na bázi AI a má být možné s Alexou komunikovat přirozeně (bez nutnosti neustále říkat "Hey Alexa"). Kamer by měla člověka rozpoznat, poté na základě osobních profilů nabídnout informace, například kolik nepřečtených e-mailů máte.

Generálním ředitelem společnosti Noveto ja Christophe Ramstein (dříve viceprezident společnosti Logitech). Ten se nechal slyšet, že Noveto Soundbeamer 1.0 je "něco, co jsme dosud neviděli, a má potenciál změnit způsob, jakým pracujeme a žijeme. Vracíme se k formě příjemné, intuitivní komunikace... "

Zařízení je připojuje přes Wi-Fi, podporuje Air-Play, Bluetooth, má USB-C i analogový jack 3,5 mm. Cena zařízení Soundbeamer měla být odhadem 590 USD.