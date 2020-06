Soundbar Sonos Arc na vlastní uši: rozmazlete se nejen díky Dolby Atmos

Sonosu se daří návrat mezi prémiové soundbary. Skvělý zvuk získáte u filmů i při běžném poslechu hudby. Kvůli chybějícímu DTS ale Sonos jednoznačně míří na streamování z Netflixu a dalších služeb.

Plusy Skvělý zvuk pro filmy i hudbu

Zřetelné dialogy a příjemné basy

Rozšiřitelnost pomocí reproduktorů Sonos

Různé způsoby ovládání Minusy Chybí podpora DTS a vícekanálového PCM

Pro plné využití potřebuje TV s HDMI-eARC 9 /10 Hodnocení

Nový soundbar Sonos Arc představuje zásadní (a opětovný) vstup Sonosu do královské třídy soundbarů. Už dlouho se Sonosu vytýkalo, že ignoruje moderní zvukové standardy a stále spoléhá na nejobyčejnější Dolby Digital 5.1. Předloni uvedený Sonos Beam přinesl konečně inteligenci v podobě propojení přes HDMI a hlasových asistentů. Co se týče podpory formátů, se ale zásadně nepředvedl a skončil na stále základním Dolby Digital 5.1. Jde především o ideální soundbar pro ty, co nechtějí řešit nic technického – díky kompaktním rozměrům a snadné instalaci nemusíte nic moc promýšlet dopředu, soundbar významně zlepší zvuk z televizoru a příjemný nekonfliktní zvuk oceníte i při poslechu hudby s vypnutým televizorem.



Příjemný neagresivní design zapadne do interiéru, nikde trvale nesvítí protivné diody, navíc jas jen občas rozsvícené diody se řídí čidlem okolního osvětlení

Teprve až nyní představený Arc si troufá mířit výš. Jde hlavně o nástupce zvukově skvělého soundbaru Sonos Playbar, který ale v dnešní době trpí především omezeným připojením k televizoru jen přes optický vstup. Končí tedy nepříjemná volba – chcete výborný zvuk (Playbar) nebo výborné funkce (Beam)? Nyní můžete získat ještě lepší zvuk i funkce v jednom provedení.

Sonos Arc – návrat Sonosu do nejvyšší třídy soundbarů Sonos se konečně může zařadit na špičku soundbarů s podporou Dolby Atmos. Potřebuje novější televizor, ale umí víc než konkurence.

Sonos Arc cílí především na náročné zákazníky bez vlastního systému domácího kina, nebo ty, kteří už mají systém Sonos a chtějí jej povýšit na výrazně lepší úroveň. Nejvíc jej využijete s moderním televizorem a prémiovým předplatným Netflixu, ale i když nebudete přehrávat filmový obsah v Dolby Atmos, stále oceníte špičkový zvuk i pro náročnější poslech běžné hudby nebo klasických filmů s obyčejným prostorovým zvukem.

11 dobře ukrytých reproduktorů

Design soundbaru Sonos Arc používá stejný jazyk, jako reproduktory Sonos One. Místo průzvučné látky reproduktory kryje pevná mřížka v barvě soundbaru a vše se tedy snadněji udržuje čisté. Na výběr bude černé nebo bílé provedení. Bílé oceníte při umístění na stěně, černé zase lépe zapadne na stolku s televizorem. Oválný tvar tu má praktický důvod. Kvůli Dolby Atmos tu reproduktory míří nejen dopředu a do stran, ale také šikmo vzhůru. Reproduktory jsou ale pečlivě schované, nezahlédnete je.

Samotný soundbar na šířku měří necelých 115 centimetrů, při instalaci ale musíte počítat s mnohem větším prostorem po stranách. Na bocích jsou totiž reproduktory mířící šikmo vpřed, které se starají o prostorový efekt. Když jim nedáte místo, smrskne se vnímaný prostor.

Při instalaci soundbaru před televizor je podstatná i jeho výška, ta je tady konkrétně 8,7 cm a některé televizory by už s tím mohly mít problém. Soundbar jsem testoval s letošní OLED novinkou Sony A8H, která naštěstí nabízí chytře vyřešený stojan. Z nízkého provedení téměř u země jej lze přešroubovat na zvednutý s obrazem začínajícím na 9,3 cm. Můj starší televizor Philips 7303 má už v základu vyšší stojan, takž byl také v pohodě použitelný. Sonos Arc má ale v rukávu, tedy přesněji na zadní straně, ještě jednu vychytávku – opakovač infračerveného signálu. Pokud totiž postavíte soundbar před televizor, může mu zaclonit přijímač dálkového ovládání. Proto soundbar umí vše, co přijme z přední strany, poslat pomocí dvou diod i ze zadní strany.



Libovolné dálkové ovládání můžete naučit na ovládání hlasitosti soundbaru, IR přijímač nechybí. Vzadu jsou potom diody pro přeposílání pokynů z IR do televizoru, kdyby soundbar clonil přijímači na TV

Sonos má zkušenosti s mnoha reproduktory v jednom soundbaru. Sedm let starý Playbar jich obsahuje deset, nový Sonos Arc jich má ještě o jeden víc, tedy 11. Každý reproduktor má vlastní zesilovač a středobasové reproduktory zaberou díky svému oválnému tvaru méně místa na výšku při větší ploše reproduktoru. Největší důraz se tu klade na centrální kanál, ten má vyhrazené rovnou tři reproduktory, výškový a dva středobasové. Díky tomu je dialogový kanál perfektně zřetelný a i případné doplňkové zvýraznění příliš nedeformuje jeho zvuk. Soundbary v prvé řadě výrazně vylepšují zřetelnost dialogů a Sonos tady nenechal nic náhodě.



Rozložení reproduktorů u zakrytého soundbaru neodhalíte, jsou ale všude

Na přední straně soundbaru je také zdroj pro levý a pravý kanál v podobě vlastních výškových a středobasových reproduktorů, ty výškové mírně míří do stran pro lepší prostorový efekt. Na každém boku je pak základní středobasový reproduktor pro prostorový zvuk a na horní straně šikmo vzhůru míří dva podobné reproduktory pro horní zvuk Dolby Atmos.

Sonos ale chytře mění funkci těchto reproduktorů podle přehrávaného obsahu a dodatečně přidaných reproduktorů. Pokud nepřehráváte Dolby Atmos, dvojice šikmých reproduktorů na horní straně podpoří podání basů. Když k soundbaru připojíte zadní Sonos reproduktory pro prostorové efekty, přidají se ke zvýraznění basů také reproduktory na bocích soundbaru. Když potom případně připojíte subwoofer Sonos Sub, díky odsunutí basů do samostatné bedny se reproduktory v soundbaru více zaměří na podání středů a výšek.

Toto není standardní soundbar

Pro připojení externího zdroje zvuku tu je jediný HDMI konektor s podporou novějšího eARC nebo staršího ARC. Není tu žádný průchozí HDMI vstup, v krabici jen dostanete redukci mezi HDMI a optickým kabelem, kterým lze případně nahradit HDMI propojení s televizorem. Přijdete pak ale o všechny výhody přímého propojení přes HDMI.

Pokud tedy už máte Blu-ray přehrávač s podporou Dolby Atmos a televizor, který HDMI-eARC nepodporuje, toto není produkt pro vás.

Ostatní soundbary s podporou Dolby Atmos běžně podporují HDMI vstup i HDMI-eARC. Menší možnosti připojení ale nejsou jediným omezením Sonosu Arc. Ten především nepodporuje zvukové standardy DTS (to tolik nebolí) a vícekanálové PCM (to už bolí víc). V dnešní době se obsah především streamuje a tam dominují standardy Dolby. DTS zvuk se případně přehrává z médií nebo souborů na NASu a většinou jej na Blu-ray přehrávači nebo v aplikaci Kodi na HD přehrávači můžete překódovat do základního Dolby Digital 5.1. Pokud byste ale chtěli opravdu slyšet vyšší kvalitu DTS, běžně jej můžete převést do vícekanálového PCM a poslat do soundbaru přímo. Sonos Arc ale nepodporuje vícekanálové PCM, takže vaše zdroje v DTS nikdy v plné kvalitě neuslyšíte.

Stejně tak bez vícekanálového PCM přijdete o prostorový zvuk z počítačových her (Xbox a PlayStation umí výstup v Dolby 5.1). Několik málo her podporuje Dolby Atmos a ty na tomto soundbaru prostorově uslyšíte, drtivá většina ale bude hrát jako normální dvoukanálové stereo přepočítané trochu do prostoru.

Chybějící podpora vícekanálového PCM je poněkud zvláštní. Soundbaru totiž nechybí výpočetní a datová kapacita, navíc PCM není zatížené nějakými licenčními poplatky. Sonos Arc si poradí s podobným Dolby True HD, přes HDMI-eARC by protáhl s přehledem i vícekanálové PCM, podporu tu ale nenajdete. Sonos možná tuto podporu raději neslíbil kvůli obecně problematické podpoře vícekanálového PCM u různých televizorů. Například loňská LG C9 to přes HDMI-eARC neumí a dle prvních recenzí to zatím nedává ani letošní LG CX. Ta navíc vynechává i DTS.

Dolby Atmos i bez nejnovějšího televizoru

Podstatné ale je, že televizor s HDMI-eARC úplně nezbytně nepotřebujete. I základní HDMI-ARC zvládne Dolby Digital Plus, který sám o sobě poskytne velmi příjemný prostorový zvuk a streamovací služby jej využívají jako transport pro Dolby Atmos. Není sice pravidlem, že chytrá aplikace pro Netflix na starším televizoru bude Atmos podporovat, ale například můj Nvidia Shield Android TV zvládne přehrávat Dolby Atmos ze soundbaru i na starším televizoru.

V případě Dolby Atmos přes starší HDMI-ARC ale přijdete o přesnou synchronizaci zvuku, velkou výhodu HDMI-eARC. V aplikaci pro soundbar lze nastavit zpoždění zvuku v hodnotách 0 až 5, tedy to nějak můžete ovlivnit, ale nebude to tak přesné a bezproblémové.

Na základním HDMI-ARC neuslyšíte Dolby True HD, tedy Dolby Atmos z Blu-ray disků. Počítejte prostě pouze se zdroji ze streamovacích služeb.

Zapojení jen zdánlivě jednoduché

Samotná instalace Sonosu Arc je vážně snadná. Připojíte jej k televizoru, v aplikaci snadno aktivujete a vše se samo domluví a hned můžete začít poslouchat. U mnoha soundbarů to tak uděláte, ale kvůli přepočítávání sterea na umělý prostorový zvuk si ani nevšimnete, že do vašeho soundbaru ve skutečnosti proudí jen obyčejný dvoukanálový zvuk. Sonos naštěstí v aplikaci v detailních informacích vypisuje aktuální formát přijímaného zvuku, takže si špatného nastavení všimnete.



V rámci informací o systému se dozvíte, jaký signál je na vstupu soundbaru

Za problémy při správné instalaci často může televizor či připojené přehrávače. Na televizoru se budete zanořovat do nastavení, aby opravdu do HDMI posílal přímo prostorový zvuk a nikoli jeho vypočítanou stereo verzi, v přehrávači budete nastavovat správnou kombinaci výstupních formátů a hledat případně tu správnou aplikaci. Například VLC na televizoru Sony s Android TV mi Atmos nezvládlo a převedlo jej na stereo, stejná aplikace VLC na Nvidia Shield Android TV si s posláním Dolby Atmos True HD poradila. Pokud pak chcete mít prostorový zvuk i z Kodi, musíte v jeho pokročilém nastavení systému u audia nastavit přepočítávání na Dolby Digital 5.1.

U herních konzolí PlayStation 4 a Xbox One X v nastavení zvuku musíte nastavit výstup v normě 5.1 Dolby. Výchozí PCM totiž soundbar nezvládá.

Abyste tedy dostali ze soundbaru maximum, budete si muset trochu pohrát s nastavením všeho okolo. Sonos Arc vám vyjde vstříc díky rozumné diagnostice, ale vy sami musíte zkontrolovat všechna připojená zařízení.

Zvuk za ty peníze stojí

Soundbar Sonos Arc se bude prodávat za cenu kolem 25 tisíc bez subwooferu a zadních satelitů. Původně jsem si říkal, že by bylo zajímavé srovnání třeba se Sonos Beam doplněným o zadní reproduktory. Cena přece vychází velmi podobně, ale po první přehrané skladbě, po první scéně filmu mi bylo jasné, že to nedává smysl.

Sonos Beam: výborný kompaktní soundbar na filmy i streamovanou hudbu [test] Sonos je specialistou na hudební multiroom systémy. A tak Sonos Beam není typickým soundbarem, ale spíše síťovým hudebním systémem, který má navíc vzhled a funkce soundbaru. To vše s výborným zvukem.

Sonos Arc má prostě tak dramaticky lepší zvuk, že jsem Sonos Beam okamžitě odložil bokem. Zaujmou hlavně perfektně zřetelné dialogy, výrazný prostorový dojem a basy, u kterých se budete ptát, zda ten subwoofer vůbec potřebujete.

U klasických stereo skladeb získáte příjemný pocit rozprostření v prostoru. Není to samozřejmě tak analyticky přesné jako z klasické reprosoustavy, ale neměl jsem pocit, že si to nějak nepřirozeně vymýšlí. Bubny v Peter Gunn od Art of Noise jsou původně jen v levém kanálu a na Sonos Arc z něj neutíkají, jen lehce pronikají do centrálního kanálu. Na začátku The Ballad of Bill Hubbard od Rogera Waterse zní cvrčci okolo vás a zezadu štěkající pes v prostoru výborně. Centrální reproduktory se pak starají o zřetelnější podání vokálů, aby se neztrácely po nánosem zvuků z bočních částí spektra. Nestane se, aby zpěvák pocitově zmizel za všechny členy kapely.

Basy jsou pak na vlastní kapitolu. Poslechem konkrétních frekvencí zjistíte, že dolní mez Sonosu Arc je na 35 Hz, nic pod touto hodnotou se už nepřehraje. Případný subwoofer Sonosu si sáhne až k 25 Hz, ale i když mám se Sonos Sub zkušenosti, vůbec mi nechybí. Sonos Sub především přidá basům objem a fyzicky je ucítíte. Upřímně ale pro příjemný poslech, do kterého nechci zapojovat sousedy, mi jeho basy přišly často až zbytečně extrémní.

Sonos Sub: Nezvyklá konstrukce s mohutným zvukem [test] Bezdrátový subwoofer Sonos Sub využijete jedině s reproduktory Sonos. Samostatně nedává smysl, ale jeho nevšední konstrukce dokáže bez vibrací skříně zaplnit místnost hutnými basy.

Na Sonos Arc mám pocit, že vše v basech slyším, jsou příjemně měkké a sebejisté, současně ale netlačí až moc na pilu. Pokud se tedy bojíte, že soundbar bez subwooferu nebude nějak slavně hrát, rád bych tyto obavy rozptýlil. Sonos Arc nabídne průzračný prokreslený zvuk s tak akorát přesným podáním basů, abyste neměli pocit, že o něco přicházíte.

Má ten Atmos vůbec smysl?

V rámci filmového zvuku oceníte podporu zvukových formátů s menší kompresí. Výšky nic neomezuje a dynamika netrpí. I levnější FullHD předplatné Netflixu podporuje Dolby Digital Plus s lepším zvukem než je základní Dolby Digital 5.1. Dolby Atmos na Netflixu využívá také Dolby Digital Plus, takže zvukově to je velmi podobné, ale navíc dostanete samostatný zvuk do horních reproduktorů.

Několik vybraných titulů na Netflixu podporuje Dolby Vision i Dolby Atmos. Zaklínač má navíc v Dolby Atmos i český dabing

Upřímně vám ale hledání výrazného „Dolby Atmos efektu“ zabere spoustu času. Od Sonosu jsme pro recenzi dostali pár tipů, kde je to prý skvěle slyšet. Jako nejlepší mi přišly tyto dvě scény: v první epizodě The Witcher při dobývání Cintry lučištníci střílejí zapálené šípy na bránu a opravdu slyšíte, jak šípy přeletí nad vámi. Potom v prvním díle první sezóny Lost in Space se na začátku pustí bzučák poplachu, který je pěkně umístěn do horních kanálů. Všimněte si ale, že hovořím o konkrétních scénách, nikoli obecně o seriálech nebo filmech. Horní kanály se totiž zatím v obsahu s podporou Dolby Atmos používají především pro atmosféru a rozšíření prostoru. Nenesou tak výraznou informaci jako třeba zadní kanály, ze kterých jasně uslyšíte dialog, výstřel, nebo přijíždějící auto.

Zadním kanálům na soundbaru Sonos Arc navíc můžete pomoci doplňkovými reproduktory. Doporučím dva levné Sonos One SL, nebo ještě levnější Ikea Symfonisk Bookshelf. Musí být jen v zásuvce, k soundbaru se připojí bezdrátově. Bez zadních reproduktorů se zadní efekty musí spoléhat jen na odrazy z předních reproduktorů, a byť máte pocit zvuku přicházejícího ze strany, úplně dozadu to posunuté není. To až se samostatnými reproduktory jasně dokážete určit, že ten zvuk opravdu přichází zezadu.

Ikea Symfonisk: povíme vám vše, co musíte vědět o nových bezdrátových reproduktorech Reproduktory Ikea Sonos Symfonisk Table Lamp a Bookshelf jsou novinky v nabídce nejpopulárnějšího prodejce nábytku na světě. Jaké jsou a jak fungují?

Zadní reproduktory využijete i při přehrávání běžné hudby, kdy vás zvuk zcela obklopí a vyplní prostor místnosti. Navíc si můžete nastavit intenzitu zadních reproduktorů odděleně pro zvuk z televizoru a pro přehrávání hudby. Tato hudba ale bude v původním zdroji jen stereo. Tidal sice nedávno přidal u vybraných skladeb podporu Dolby Atmos, ale k tomu se dostanete jen na mobilních aplikacích a tedy se tu počítá víc se sluchátky než s přehráváním na sestavě pro Dolby Atmos. Na Sonosu si můžete přidat Tidal jako službu pro zdroj hudby, ale Dolby Atmos neuslyšíte. Možná by se Sonos mohl časem s Tidalem domluvit, aby Dolby Atmos zapnul na Sonos Arc, ale zatím skladby z Dolby Atmos playlistů znějí stejně jako ty běžné.

Nová aplikace není naštěstí příliš nová

Sonos je velmi pyšný na svou novou mobilní aplikaci Sonos S2, která nahrazuje tu současnou. Nová aplikace je potřeba hlavně kvůli novějším standardům prostorového zvuku vyžadujícím větší šířku pásma. Nebude ji podporovat jen několik velmi starých produktů, které se u nás neprodávaly. V zahraničí se to tedy víc řešilo, ale u nás to moc lidí trápit nebude.



Nová aplikace S2 vypadá velmi podobně jako dřív. U zvuku z televizoru ale snadněji stisknete tlačítka pro noční režim nebo zvýraznění dialogů

Nová aplikace vypadá velmi podobně jako ta současná. Jen je trošku poladěná, některé ikonky jsou větší pro snadnější stisknutí, některé prvky mírně upravené. V základu se ale nic nemění. Stále přidáváte reproduktory do jednoho domácího systému s různými místnostmi, případně k soundbaru spárujete zadní reproduktory a subwoofer. Můžete přidat mnoho různých služeb včetně nedávno představeného Sonos Radia a zapnout hlasové asistenty.



Tidal umí skladby v Dolby Atmos, zatím ale ne na Sonos Arc

Pro ovládání hlasem si můžete vybrat mezi Google Assistant a Amazon Alexa. Osobně vám doporučím Amazon Alexa, protože po doinstalování skillu Sonosu můžete soundbar lépe ovládat hlasem. Navíc, i když žijete jako já v ekosystému Google, na Alexe si můžete jako hudební službu přidat bezplatnou verzi Spotify a tak přehrávat i hudbu jen hlasovým povelem. Zabudované mikrofony v soundbaru vás spolehlivě zachytí, i když stojíte dál od soundbaru a zrovna se něco přehrává. „Alexa, turn off TV“ je večer praktičtější, než hledání ovladače po tmě, stejně tak ráno při vaření kávy stačí říct „Alexa, what’s up“ a přehrají se poslední zprávy. Mám tam takto nastavený Radiožurnál, který to podporuje.



Spolu se skillem Sonosu, Spotify pro hudbu a nastaveným Radiožurnálem pro rychlé zprávy získáte z kombinace Sonosu a Alexy skvělé zařízení

Soundbar nemá vlastní dálkové ovládání, takže vše musíte dělat v aplikaci nebo tisknout dotekové plošky přímo na soundbaru. Dálkovým ovladačem televizoru dokážete měnit hlasitost díky komunikaci přes HDMI, když je televizor zapnutý, nebo přes infračidlo na soundbaru, když je vypnutý.

Popravdě to ale bez aplikace na telefonu nepůjde. Jen v ní zapnete noční režim, kdy se srovná dynamika hlasitých a tichých pasáží, nebo zapnete režim zvýraznění dialogů. Jen na telefonu si vyberete skladby z vašich hudebních služeb k přehrání na reproduktorech. Aplikace je ale naštěstí jednoduchá, pro základní přehrávání ji stačí nainstalovat, takže nemusíte nikomu svěřovat vaše přihlašovací údaje. I návštěva, která se připojí na vaši domácí Wi-Fi, může vybírat hudbu dle libosti.



Tři dotyková tlačítka jsou stejná jako na ostatních současných reproduktorech Sonosu. Tlačítko pro vypnutí/zapnutí ovládání hlasem je na pravé straně

Stejně tak jen na mobilní aplikaci a navíc jen na iPhonech nebo iPadech můžete spustit kalibraci prostorového zvuku. Prověříte nejen zvukovou charakteristiku celé místnosti, ale i přesné zaměření prostorových kanálů na konkrétní místo před televizorem. Pro správný prostorový dojem se tomu nevyhnete. Když ale doma nic od Applu nemáte, stačí si pozvat kamaráda s podporovaným zařízením. Pro kalibraci se ani nemusí přihlašovat k vašemu účtu. Kalibrace potom v soundbaru zůstane na pořád, opakovat ji bude potřeba až po případné změně umístění soundbaru nebo sedačky.

Trueplay na reproduktorech Sonos: jak funguje kalibrace zvuku pomocí telefonu? Díky optimalizaci zvuku podle akustické charakteristiky místnosti získáte nezkreslený zvuk i v nepříznivých podmínkách.

Skvělý i bez Dolby Atmos

I když se Sonosu vytýkalo, že nemá nic pro Dolby Atmos, ve skutečnosti na Sonos Arc ta podpora Dolby Atmos není zas tak důležitá. Především konečně Sonos přechází na vyšší standardy prostorového zvuku Dolby Digital Plus a True HD. Zatímco titulů s Dolby Atmos zas tolik není, mnohem víc oceníte širokou podporu Dolby Digital Plus. Pro Sonos to sice znamenalo přechod na novou aplikaci a ukončení podpory pro velmi stará zařízení, ale ten výrazně lepší zvuk za to určitě stojí.

Ve srovnání se soundbarovou konkurencí Sonosu Arc překvapivě chybí podpora DTS a vícekanálového PCM. DTS v zásadě tolik nevadí, ale na vícekanálovém PCM by měl ještě Sonos zapracovat. Těsně po uvolnění embarga na recenzi Arcu nás ale Sonos informoval, že vícekanálové PCM opravdu přijde v pozdějším firmwaru. Zatím bez přesného termínu, ale podstatné je, že opravdu přijde.

Zvukově se Sonos díky Arc vrací do královské třídy výrobců soundbarů. Poskytne výborný zážitek při sledování filmů i poslechu hudby, navíc dostanete chytré nadstandardní funkce. Určitě bych pro lepší zvuk doporučil uvažovat o dokoupení zadních efektových reproduktorů. Subwoofer pak dává smysl jen pro velké místnosti v samostatných domech, Sonos Arc jej nezbytně nepotřebuje.

10 tipů a triků pro reproduktory Sonos: odhalte, co opravdu umí Multiroom systém reproduktorů Sonos může na první pohled vypadat docela složitě. Poradíme, jak jej nejlépe využít, a na co si případně dát pozor.

Sonos Arc

Cena: 24 990 Kč / 899 Euro

Výrobce: Sonos

Technické parametry