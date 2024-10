Soundbar Sonos Arc Ultra přidá Bluetooth a výstup obrazu

Sonos si letošní rok hodně pokazil zpackanou aktualizací aplikace, která rozbila mnoho dříve stabilních domácích sestav, ubrala na funkčnosti a pro mnohé tak zhoršila uživatelský zážitek. Ve snaze soustředit veškeré úsilí na opravu a plné zprovoznění aplikace Sonos odložil i plánovaná uvedení nových produktů.



Nový Sonos Arc Ultra. Starší Arc měl tlačítka ještě na horní straně, nově jsou posunutá dál dozadu do samostatného bloku

Jedním z nich by měla být nová generace prémiového soundbaru Sonos Arc pod označením Sonos Arc Ultra, ke kterému nyní uniká více podrobností. Máme třeba kompletní technické specifikace:

Sonos ARCG2US1 - BLACK Arc Ultra Wireless Soundbar Acoustic Architecture - 15 Class-D Digital Amplifiers - 7 Angled Silk-dome Tweeters - 6 Woofers - Sound Motion - Microphone - Mic Switch - Adjustable EQ - Trueplay - Speech Enhancement - Night Sound - Stereo PCM - Dolby Digital - Dolby Digital Plus - Dolby Digital Plus - Dolby Atmos - Dolby TrueHD - Multichannel PCM - Dolby Multichannel PCM - DTS Digital Surround - Dolby Atmos Music - TV Audio Swap - Matte Finish - Bluetooth Button - LED Indicators - WiFi - HDMI eARC - Bluetooth - Voice Assistant - Apple AirPlay 2 - CPU Quad Core 4xA55 1.9 GHz - Memory 16 GB SDRAM, 8GB NV - Includes: Soundbar, Power Cord, HDMI Cable, Quickstart Guide, Warranty Information - Sonos App - (117,3 cm W x 11,05 cm D x 7,95 cm H)

Z technických parametrů vypíchneme hlavně plnou podporu Bluetooth, technologii Sound Motion a výkon procesoru s vyšším objemem RAM, než doposud soundbary potřebovaly. Nový soundbar bude také o 3 cm širší a přitom o 8 mm nižší jak stávající Sonos Arc.

V parametrech zmiňovaný Sound Motion by mohl znamenat novou technologii reproduktorů pro intenzivnější projev v nižších frekvencích využívající dvojité protilehlé membrány místo tradiční jedné kuželové. Předloni Sonos koupil firmu Mayht, která vyvíjela tuto technologii pod názvem HeartMotion.

Udávaná cena ve výši 999 dolarů potom odpovídá zhruba na Sonos zaokrouhlené ceně 24 490 Kč, zatímco stávající Sonos Arc se prodává za ceny pod 20 tisíc.



Soundbar na TV ukazuje, co se zrovna přehrává | zdroj: x.com/MysteryLupin

Výkonnější procesor a paměť se zřejmě využije pro posílání obrazu ze soundbaru do televizoru. Už stávající Sonos Arc posílá do televizoru černobílé obrazce, které se ale chovají jen jako spořič obrazovky a nedávají žádný kontext. Podle uniklé fotografie nového soundbaru by ale třeba při přehrávání hudby mohl soundbar zobrazit na televizoru informace o přehrávané skladbě.

Spekuluje se, že by se mohl soundbar chovat i jako přehrávač k televizoru s podporou aplikací pro Android. Tak daleko bychom ale nezabíhali. Na to je 8 GB úložiště docela málo a Sonos k soundbaru nedává žádné dálkové ovládání.

Vše jsou ale zatím jen nepotvrzené informace, byť vzhledem k množství úniků včetně oficiálně působících fotografií je oficiální uvedení možné velmi brzy.

Zdroj: reddit/r/sonos