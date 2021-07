Soundbar TCL TS8132 Alto 8e: Duo pro lepší zvuk televizoru [test]

Po minulém testu nešlo nevidět obří zájem o soundbary značky TCL. Logicky tak navazujeme a představíme další produkt flotily, soundbar vyšší třídy TCL8132 s „kódovým“ značením ALTO 8e.

Plusy Nekonfliktní, běžnému uchu lahodící zvukový projev

Výrazné posílení zvuku televizorů (včetně 65 palcové velikosti) s hutným, ale disciplinovaným basovým přídělem

Slušná prostorovost zvuku (prostorové efekty)

Podpora Dolby Atmos

Vhodně odstupňované uživatelské profily

Amazon Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay

HDMI kabel v ceně Minusy Méně detailů (menší analytičnost)

Méně precizní výšky

Nemá ekvalizér

Nepodporuje DTS 8 /10 Hodnocení Zájem se, kromě jiného, projevil i v diskuzi pod článkem, ale nejen tam. Dle nám dostupných informací majitele potěšila rychlost reakce technické podpory, která evidentně názory zákazníků a jejich postřehy bere velmi vážně. To rádi slyšíme. Jedná se o pokročilejší novinku s 3.1.2 kanálovým zvukem, bezdrátovým subwooferem, podporou Dolby Atmos, Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP), osazenou Wi-Fi MIMO ac/n/g 2,4 a 5 GHz. Celkový výrobcem uváděný výkon atakuje 350 W. Implementovány jsou vyhledávané způsoby streamování hudby a vlastně i řízení, tj. Amazon Alexa, Google Assistant (Chromecast). Zklamaní nebudou ani příznivci výrobků s logem nakousnutého jablka. Podpora Apple AirPlay nechybí. Výrobce navíc ve specifikaci zmiňuje informaci o akceptaci Spotify a Tidalu. Obsah balení a přípojná místa Krabice tvaru brankářské hokejky vydá soundbar, subwoofer a dálkové ovládání. Nalézáme dvojici připojovacích napájecích kabelů, HDMI kabel a dvojici baterií do ovladače. Kromě toho výrobce nádavkem přibalil jednoduchou sadu pro montáž na zeď, která se leckomu hodí. Z testovacího balení taháme ještě příručky a listiny k záruce. Byl jsem připraven na rozměrnější soundbar, ale z druhé strany mě překvapil spíše menší subwoofer. Nejedná se o žádného kolibříka, ale přesto jsem čekal mírně většího macka. Kromě výše zmíněného Bluetooth spojení, využijete konzervativnější propojení kabely. Střední partie zad lišty pojala připojovací portál. Konkrétně vedle sebe zasunete napájecí kabel a použijete porty HDMI IN a HDMI OUT (verze 2.1 eARC – zpětný audio kanál s akceptací UHD 60p/Dolby Vision/HDR10/HLG). Zvuková zařízení spojíte taktéž skrze „optiku“. Staromilci osadí flešku do USB portu (v2.0) a nasají hudbu z ní. Design V duchu námi dříve představeného modelu TS8111 se plastový povrch u zvukového projektoru nekoná. Designér ho na viditelných plochách překryl černou průzvučnou tkaninou. Výraz tak ztratil na levnosti a obdržel punc honosnosti. Hospodyňky se však hned zamyslí nad údržbou podobně vyvedeného povrchu. Boky byly výrazně zaobleny. Oproti soundbaru má subwoofer černý matný plastový povrch se zdrsněním a „standardnějším“ vzhledem kvádru. Oba stroje nesou stříbřitý nápis TCL. Hlavní jednotka navíc nahoře vpravo doplňuje druhý stříbrný popisek – Dolby Atmos. Krom toho nalézáme sadu šedo-bíle naznačených tlačítek základního řízení. Komunikaci s obsluhou zajišťuje bíle svítící LED displej s vyobrazením až pěti alfanumerických znaků. Jeho svit umravníte ve dvou krocích stlačením knoflíku s piktogramem žárovky na ovladači. Displej nikterak neruší. Při reprodukci nepodává žádné informace, nesvítí žádné LED. U vypnutého stavu existují dvě alternativy. Vypnutí do pohotovostního režimu, kde plně svítí bílá dioda. Anebo Sleep Mode, jehož aktivaci prozrazuje stejná LEDka, ovšem pulzací (dýcháním). Svítivost LED při pohotovostním režimu bych ještě drobátko přivřel.

Dálkový ovladač a ovládání V této kapitole lze část informací převzít z předchozího článku. Celočerný polomatný plnohodnotný dálkový ovladač plastového vzhledu se výborně drží. K tomu přispívá jeho odshora i odspodu vypouklé tělo. Dvaadvacet gumových kláves poskytne obsluze kompletní, bezproblémové řízení. U některých se následně ještě využívá krátký a dlouhý stisk pro dvojici různých nastavení. Konkrétně čudlík s piktogramem žárovky, tedy řízení svítivosti pětiznakového displeje, zavolá dlouhým stiskem noční režim. V podobném duchu, tj. po dlouhém stisknutí klávesy Bluetooth, vyzvete stroj k párování s mobilním prvkem. Středové potvrzovací OK v kombinaci s dvoutlačítkem přehrávače při více než pětivteřinovém stisku (při vypnutí) zavolá menu, kde, kromě jiného, provedete také tovární obnovu nastavení – reset. Firemní designér posunul klaviaturu do dvou horních třetin těla ovladače. Spodní ponechal k osazení baterií a lepšímu úchopu. Ovladač není velký, avšak nejedná se ani o „kartového“ střízlíka. Směrový prstenec se střední kombinovanou klávesou přehrávače a potvrzovacím „OK“ rozesadil klávesy do dvou skupin. Ve spodní sedí usměrnění basového řádění, kdy snížení a navýšení hodnoty nese vždy samostatný button. Mezi nimi využijete skokové utlumení hlasitosti (Mute). Nad směrovým prstencem shodně dvěma samostatnými tlačítky regulujete výšky. Zbytek se nachází už vždy blíž a blíž k čelu. Nahmatáte trojici Movie, Music, TV – tři různé zvukové profily. Dále pak ve dvou řádcích USB, Bluetooth, OPT, HDMI IN, HDMI ARC – přepínače vstupů. AUX z předchozího modelu vystřídalo tlačítko Pass Thru. Poslední trojice si bere na starost řízení intenzity podsvícení displeje, vypnutí/zapnutí do pohotovostního režimu a SURR pro aktivaci/deaktivaci prostorového efektu. Hotovo. Předmluva k testování Systém jsem nechal po vybalení volně rozehrát. Chci tím zabránit jakýmkoliv závěrům, které by mohly být spojeny s případným projevem po montáži, kdy jednotlivé pohybující se prvky mohou být přeci jen méně ochotny se hýbat. Ač si kdo chce myslí, co chce, takový přístup rozhodně testu a jeho závěrům neuškodí. Instalace K instalaci toho napsat moc nemůžeme. Proč? Jedná se o velmi jednoduchý postup, který zvládne každý. Soundbar přiháčkujete k televizoru kabelem (v našem případě jako první zkoušíme HDMI s ARC) a zapojíte do elektřiny. Subwoofer připojíte jen do zásuvky. Měli byste zajistit, aby se systém byl schopen dostat do vaší Wi-Fi. Kdo využívá kupříkladu filtraci MAC adres, musí buď doplnit ručně MAC zvukového miláčka, anebo zrušit filtraci, nechat DHCP serveru přidělit IP adresu zařízení a následně filtraci znovu aktivuje. Samozřejmě si překontroluje, že MAC byla automaticky doplněna do listu. Pakliže nikoliv, zařiďte vše manuálně. Hlavní prvek na displeji o spojení/nespojení s Wi-Fi informuje rolujícím textem. Párování se subwooferem probíhá automaticky. Obsluha nemusí zasahovat. V nejhorším případě stačí oba stroje odpojit a znovu spustit. Subwoofer na zádech přeci jen raději nese párovací tlačítko. Jak plyne z návodu, jistou porci nastavení učiníte v rámci svého mobilního telefonu, tedy pokud vlastníte „chytráka“ s Androidem anebo konkurenčním iOS. V položkách nabídek se věnujete Google Home, respektive Wi-Fi. Tam zařídíte akceptaci TCL, jakožto reproduktoru. K nastavení není nutná znalost čehokoliv zásadního, více méně jen potvrdíte nabídnutou cestu a máte hotovo. Displej zvukového projektoru může vyhodit informaci ohledně aktualizace, kterou doporučuji přijmout. Není od věci po aktualizaci ještě provést obnovu do přepravního/továrního nastavení. V pohotovostním režimu se k němu proderete za pomoci přidržení klávesy Play/Pause/OK ovladače po dobu více než 5 sekund. Z vynořené nabídky potvrdíte Factory Reset a vyčkáte na restart systému. Nám kompletní postavení, párování a nastavení zabralo chviličku a vše proběhlo nečekaně hladce. Základem jest ponechat prvku přístup do domácí sítě. Kdo patří k puritánům, kteří podobný vpád nechtějí, půjdou následně cestou spojení mobilu s lištou Bluetooth signálem. U něho párují mobilní zařízení s TCL8132. Párování zahájíte přepnutím na příslušný vstup (Bluetooth) a přidržením stejnojmenného knoflíku na dálce anebo těle. Úspěch bude doprovázen zvukovým signálem.