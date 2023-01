Soundbary pro rok 2023 od LG nabídnou nejen Dolby Atmos, ale z také DTS:X

Paul Allen, který po boku Billa Gatese zakládal v polovině sedmdesátých let Microsoft, zemřel předčasně v roce 2018 kvůli komplikacím při léčbě non-Hodgkinova lymfomu. Známý filantrop, který stál za řadou různých projektů, by se 21. ledna dožil sedmdesáti let.

Jan Spěšný