Soundcore Rave Mega: recenze bezdrátového párty reproduktoru aneb když chcete hodně basů za málo peněz

Plusy výdrž

konstrukce

cena

konektivita Minusy čistota zvuku

proprietární napájení

chybí uživatelský ekvalizer

nepodsvícená tlačítka 8 /10 Hodnocení

Výkonné bezdrátové reproduktory s velkokapacitní baterií nejsou převratnou novinkou a modelů známých i prakticky neznámých výrobců najdeme na trhu poměrně dost. Většinou však jejich hudební kvalita odpovídá pořizovací ceně.

Pro mnoho uživatelů jsou etalonem reproduktory JBL PartyBox s cenovkou od cca 8000 do 16 000 Kč, a není se příliš čemu divit. Basy byly u JBL vždy hutné a v okamžiku, kdy vybíráte reproduktor primárně na party, tak jde o hutné spodky v první řadě.

Na druhém konci cenového spektra můžeme najít nejrůznější modely s cenou kolem 5000 Kč, které většinou příliš nepotěší zvukem ani výdrží. Ostatně několik takových jsme v minulosti testovali.

Zajímavým modelem je Soundcore Mega od společnosti Anker, který nabízí za cenu cca 5500 Kč poměrně vysoký výkon 80 W a k tomu ještě úctyhodnou výdrž 18 hodin. A protože Anker dokáže překvapit zejména po hudební stránce, mohlo by se jednat o zajímavou volbu.

Konstrukce a ovládání

Konstrukce je zde podřízena předpokládanému použití a zahrnuje plast, gumu a kov. Korpus je plastový s malými gumovými nožičkami a pogumovanou horní stranou, která slouží jako ovládací panel.

Celá zadní strana je tvořena plastovým segmentem, který kolem sebe má tenkou škvíru, pod ní je pak umístěn pasivní zářič. Ve spodní části jsou gumová dvířka, ukrývající veškeré konektory.

Konektorová výbava sestává ze zásuvky pro dodávaný napájecí adaptér, zásuvky 3,5 mm pro vstup externího zdroje, USB-A pro přehrávání hudby z disku nebo nabíjení mobilního zařízení a jako poslední je zde dvojice 6,3 mm zásuvek pro připojení kytary a mikrofonu – v obou případech mají vstupy samostatný potenciometr.

Praktickým a designovým prvkem zároveň je široké držadlo z umělé kůže, které je upevněno k bočnicím reproduktoru. Přenášení je tak mnohem snazší, jelikož na těle samotném není žádný výstupek nebo prohlubeň pro držení.

Konstrukčně není prakticky co vytknout, tovární zpracování je na velmi dobré úrovni, použité materiály vypadají odolně a rozhodně ne lacině. Utěsnění proti vlhkosti a prachu je specifikováno jako IPX7, což značí, že je zařízení chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.

Anker Soundcore Rave Mega

Cena: 3 450 Kč až 5 499 Kč

výkon: 80 W

osazení: 1× 5,25" + 2× 2" měniče

konektivita: Bluetooth 5.0, USB, 3,5 mm jack, 2× 6,3 mm jack

podporované kodeky: SBC

odolnost: IPX7

napájení: baterie 4 900 mAh

výdrž baterie: až 18 hodin přehrávání, nabíjení cca 4 h

rozměry: 18 × 34 × 18 cm

hmotnost: 3500 g

Zamrzí snad jen použití proprietárního konektoru pro napájení, použití univerzálnějšího USB-C by zde bylo na místě, zvláště, když menší sourozenec toto rozhraní pro nabíjení používá.

Ovládání je soustředěno na horní stranu, kde najdete celkem deset tlačítek, přičemž horní pětice je podsvícená nebo u sebe má notifikační diodu, zatímco spodní pětice nemá ani podsvícení, ani hmatové značky.

Horních pět tlačítek slouží k aktivaci a výběru podsvícení, zdůraznění basů, zapnutí (trojice diod indikuje stav baterie), dále je zde aktivace párování a poslední tlačítko slouží pro výběr a přepínání mezi USB a vnějším zdrojem zvuku.

Zbývající pětice tlačítek je pak pro úpravu hlasitosti, posun mezi skladbami a multifunkční tlačítko slouží k přehrávání či pauze, příjmu telefonního hovoru.

K dispozici je také aplikace Soundcore App, ovšem ta nabídne navíc pouze výběr režimu indoor/outdoor a jinak slouží pouze pro úpravu podsvícení, zdůraznění basů a nastaven hlasitosti. Nic víz zde bohužel nenajdeme – mimo aktualizace firmwaru.

Funkce a osazení

Osazení je zde vcelku očekávatelné, zmíněný pasivní zářič na zadní straně doplňuje širokopásmový měnič velikosti 5,25" a také dvojice výškových měničů velikosti 2". Ty jsou zásobovány až 80 W výkonu a jako doplněk je zde použita čtveřice půlkruhových diod kolem výškových reproduktorů.

Ačkoli byste se mohli domnívat. že výškové reproduktory by mohly poskytnou stereo při položení reproduktoru na boční stranu, není tomu tak. Jedná se o standardní monofonní reprodukci, což je škoda. Řešením je jedině režim TWS, kdy je možné dva stejné kusy spárovat.

Funkčně zde nenajdeme, žádné speciality. Barevné podsvícení a TWS režim je u takového typu reproduktoru již standard. Navíc je zde možnost připojení více zařízení s plynulým přepínáním – jakmile na jednom zařízení zastavíte přehrávání, automaticky se spustí z dalšího.

Zmínit je třeba samozřejmě i možnost připojení kytary a mikrofonu, což dělá z Rave Mega univerzální zařízení nejen na party, ale může se hodit i jako malé kombo pro stále oblíbenější busking.

A právě pro použití uvnitř nebo naopak venku by měl být reproduktor připraven tím, že je k dispozici režim výběru prostředí indoor / outdoor. Hned na první poslech je zřejmé, že v režimu outdoor hraje reproduktor hlasitěji s větším zastoupením výšek, kdežto v režimu indoor je tomu naopak. Jak ale ukázaly jiné testy, jedná se pouze o změnu hlasitosti, kdy outdoor zkrátka hraje hlasitěji a tím pádem i subjektivně dynamičtěji s lepším přednesem vyšších kmitočtů.

Hudební projev

Soundcore Mega hraje přesně tak, jak byste očekávali od reproduktoru, který je určen primárně jako zdroj zvuku na party. Základem jsou zde hutné basy, které dostanete v případě aktivace režimu BassUp – bez něj je zvuk poměrně plytký.

Pozitivem je, že ani při maximální hlasitosti se reproduktor „nezavře“ a je stále poslouchatelný bez známek zkreslení nebo chrčení v celém frekvenčním spektru. Střední pásmo je zastoupené také velmi dobře, ovšem u výšek je slyšitelný deficit.

Celkově je projev velmi líbivý, živý a příjemný, pokud však vedle reproduktoru postavíte nějaký jiný kousek, zjistíte, že mu vyšší pásmo do značné míry chybí a tím pádem přicházíte nejen o lepší podání prostoru, ale projev je celkově mírně zastřený bez vzdušnosti.

Bohužel není k dispozici žádný uživatelsky nastavitelný ekvalizér, kterým by bylo možné čistějšímu zvuku napomoci. V různých diskuzních fórech se však dočtete, že v tomto typu reproduktoru (Anker prodává podobný model pod různými názvy v různých částech světa) není tradiční výhybka, která by dělila frekvence a směřovala je do adekvátního měniče – pokud ji někdo nainstaloval, dostal mnohem lepší zvukový projev. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz také pořizovací cenu, která je nižší možná právě kvůli tomu.

Verdikt

Pro koho je teda Anker Soundcore Mega určen? Vhodný bude zejména pro posluchače elektronické hudby, a pro ty, kdo potřebují ozvučit například zahradní party. Dynamika je dostatečná a v případě poslechu elektroniky nebo popu budete spokojeni. Pro reprodukci akustické hudby nebo rocku a metalu to nebude úplně to pravé ořechové.

Ovšem při výběru party reproduktoru vlastně uživatel s podobný projevem počítá a nutno dodat, že ve srovnání s lépe hrajícím JBL PartyBox 100 je zde sice méně výšek a tím i horší prostor a čistota projevu, ovšem na druhou stranu zaplatíte téměř o polovinu méně a dostanete dvakrát tak dlouhou výdrž. Tedy každý nechť sáhne po tom modelu, který lépe vyhovuje jeho potřebám.