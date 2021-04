Soundeus Fidelity – nová značka sluchátek zlepšuje hudební zážitek za rozumnou cenu (test)

Plusy hudební projev

komfort

cena Minusy použité materiály

levněji působící konstrukce 9 /10 Hodnocení

Pokud jste někde na jméno Soundeus v posledních měsících narazili, není to náhodou. Značka se objevila na českém trhu poměrně nedávno a první dva modely sluchátek měla v ruce celá řada vlogerů. I k nám se představená dvojice dostala.

Přímo na firemním webu se můžete podívat, jaké cíle si Soundeus dává. Asi nejvíce ční závazek poskytovat zařízení pro kvalitní poslech, kterého se dnes uživatelům mainstreamových modelů mnohdy nedostává, alespoň ne obvykle za rozumnou cenu, i když ta je samozřejmě velmi subjektivní.

Nicméně dopředu mohu prozradit, že sluchátka Soundeus Fidelity 30 a Fidelity A50 velmi příjemně překvapila svým naladěním i celkovým projevem. Pár negativ míří především na konstrukci a materiály, což rozhodně není žádná tragedie. Jejich trvanlivost prověří pouze čas a lze předpokládat, že další iterace představených modelů již budou zbaveny všech počátečních nedostatků.

Konstrukce a zpracování

Sluchátka Fidelity 30 a Fidelity A50 toho mají na jednu stranu mnoho společného, na stranu druhou také nemálo odlišného. V obou případech se jedná o circumaurální sluchátka uzavřené konstrukce s možností složení, v obou případech je také k dispozici odnímatelný kabel.

Zásadním rozdílem této dvojice je to, že model A50 je také bezdrátový a tím pádem nabídne veškeré možnosti s Bluetooth technologií spojené. Rozdílná je částečně také konstrukce.

Základem je u obou modelu poměrně masivní hlavový most s příjemným a dostatečným polstrováním. Prodloužení hlavového mostu zajišťují výsuvné segmenty s kovovou výztuhou, na jejich konci je kloub pro otáčení ve svislé ose mušle, na který navazuje další kloub s jehož pomocí sluchátka složíte dovnitř hlavového mostu.

Posledním kloub je uprostřed bočních stran mušle a slouží k jejímu pozicování vůči hlavě. V tomto místě se sluchátka liší – kabelový model Fidelity 30 umožňuje otočit mušle v rozsahu 180°, kdežto bezdrátový A50 v rozsahu cca 45°. Osobně nemám plně otočné mušle rád, protože se mi každou chvíli „zamotají“ a sluchátka si pak nasazuji na hlavu úplně špatně – bohužel se to děje i zde, ovšem je to detail, který pravděpodobně většina uživatelů nijak nepostřehne.

S výjimkou kloubů a kovové výztuhy je zde použit plast a umělá kůže pro náušníky a hlavový most. Zvolené plasty působí lacině, zejména v oblasti kloubů, ovšem podobné zpracování najdeme i u tradičních značek. Umělá kůže je pružná a působí pevným dojmem. Počítejte však s tím, že ji uslyšíte, pokud budete mít sluchátka na uších a u toho žvýkat, stejně tak při tření o stranice brýlí mírně vrže – opět se nejedná o nic tragického a setkáváme se s tím i u konkurence.

Samotné tovární zpracování je jinak na velmi dobré úrovni, výlisky jsou čisté, spoje začištěné a minimální vůle je pouze tam, kde má smysl a čekáme ji. Tedy konstrukce na jedničku, materiály by ještě zasloužily trochu péče.

Komfort a ovládání

Z pohledu ovládání je u bezdrátů A50 vše v rámci standardů – tedy na levé mušli je micro USB konektor pro nabíjení, na pravé potom trojice tlačítek – plus, mínus a multifunkční.

Zajímavostí je konektorová výbava, která zahrnuje u obou modelů jak zásuvku pro 6,3 mm jack (levé sluchátko) tak zásuvku pro 3,5mm jack (pravé sluchátko). V balení pak najdete kabel s kroucenou částí, který má na jedné straně velký a na druhé malý jack, takže můžete volit podle libosti.

Co víc, oba dva vstupy jsou stále aktivní, respektive průchozí, takže můžete do druhé připojit jakákoli další sluchátka a podělit se o svoji hudbu s druhým posluchačem. Tento režim funguje i v případě, že je zdrojem zvuku bezdrátový přenos u modelu A50, připojit ale musíte druhá sluchátka do 6,3mm zásuvky.

Zejména hudebníci ocení možnost poslechu ze dvou různých zdrojů zvuku – do každého sluchátka si můžete poslat jiný signál. Praktická je i možnost otáčení dodávaného kabelu se dvěma různými konektory a také jeho délka dosahující 2, respektive 3 metrů po natažení. Dále je v balení kratší kabel s mikrofonem, ukončený dvěma 3,3mm jacky, koženkový transportní pytlík a model A50 má v balení také USB-microUSB konektor pro nabíjení.

Komfort nošení je nadmíru dobrý v obou případech, sluchátka nikde netlačí, náušníky jsou příjemně měkké a velmi dobře izolují zvuk okolí. Rozdílný je přítlak, kdy A50 má vyšší přítlak, v konečném důsledku praktičtější a pohodlnější, protože rozměrná sluchátka drží lépe na hlavě.

Odlišný je také tvar náušníků, které jsou u bezdrátů oválné, kdežto Fidelity 30 má náušníky kulaté – oválný tvar je jednoznačně univerzálnější, tloušťka polstrování je dostatečná, takže se nemusíte obávat toho, že byste ušním boltcem naráželi do měničů.

Hudební projev

Výrobce doporučuje před prvním použitím sluchátka alespoň 15 minut nechat rozehrát, aby se uvolnily z výroby tužší závěsy měničů, což je mimochodem dobrý tip. Celkový dojem z reprodukce je vynikající a u obou modelů velmi podobný, ačkoli mají odlišné osazení.

Fidelity 30 používají 50mm měniče, kdežto A50 mají 40mm měniče. Udávaná citlivost 110 dB i frekvenční rozsah 20–20 000 Hz jsou shodné, stejně jako impedance 32 Ohm – počítejte tedy s tím, že je potřeba sluchátka více vybudit. U bezdrátů je použit čip QCC3003, BT 5.0 a udávaná výdrž na jedno nabití je 50 hodin poslechu, což přibližně odpovídá – záleží samozřejmě na jakou hlasitost je budete provozovat.

Samotný projev je u obou modelů vyvážený s velmi dobře sladěnými pásmy, rozhodně nečekejte nabasovaný poslech typu Beats nebo Sony Extra Bass, na druhou stranu to ani není plně analytický poslech, jako u audiofilských modelů.

Fidelity 30 mají velmi pěkné podání prostoru, zejména do šířky ve středním pásmu, basy jsou hutné a jsou hodně odspodu. Výšky jsou čisté bez zrnění nebo agresivity, středy hrají čistě a zřetelně, působí ale trošku potlačeným dojmem ve srovnání se zbytkem frekvenčního pásma.

Bezdrátové Fidelity A50 hrají ještě o krapet lépe, a to jak při drátovém, tak bezdrátovém připojení – zvuk je stejný, pouze u Bluetooth režimu bylo při vypnuté hudbě slyšet velmi tiché a mírné bzučení, zřejmě způsobení interferencí napájení a měniče. Zpoždění zvuku oproti obrazu jsem nezaznamenal.

Zvukový rozdíl mezi oběma modely není nijak zásadní, Fidelity A50 ale nabídnou o něco dynamičtější projev nejen v basech, ale v celém spektru, kdy je reprodukce živější a muzikálnější. Prostor zde není tak široký jako u Fidelity 30, má ale trošku jiný, kulatější charakter.

Verdikt

Tentokrát je velmi jednoduchý – kupujte než je vyprodají. Vzhledem k tomu, jak oba dva modely hrají a s přihlédnutím k ceně se jedná o velmi dobrou volbu. Fidelity 30 pořídíte za 1500 Kč, bezdrátová FIdelity A50 pak za 1800 Kč, což je vcelku bezkonkurenční cena.

Pokud bych měl srovnávat, tak zvukově jsou oba dva modely velmi blízko například Sennheiserům HD 559 , ačkoli jsou to sluchátka otevřené konstrukce, tak celkový dojem z reprodukce se jim velmi blíží. HD 559 mají lepší prostor, čistší přednes ve všech pásmech a materiálově jsou také o stupínek lepší – jejich cena se pohybuje kolem 2300 Kč.

Soundeus Fidelity 30

Cena: 1 499 Kč

konstrukce: circumaurální sluchátka uzavřené konstrukce

circumaurální sluchátka uzavřené konstrukce přenos signálu: kabel

kabel měniče: 50 mm

50 mm frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz

20 – 20 000 Hz hmotnost: 240 g

240 g barva: černá

černá příslušenství: audiokabel s mikrofonem 1,2 m, audiokabel kroucený 2–3 m, transportní pytlík

Vezmu-li v potaz levnější bezdráty minoritních výrobců, tak se A50 krapet blíží nedávno testovaným Valco ANC, ty nabídnou za cenu pod 5000 Kč zejména aktivní potlačení hluku a hudebně ještě o něco lepší zvuk než zmíněné HD 559. V obou případech však netrénované ucho příliš velké rozdíly nepozná.

Soundeus Fidelity A50

Cena: 1 799 Kč