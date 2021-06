Soundeus Fortis 5S: TWS špunty, které překvapí komfortem a cenou [test]

Plusy hudební projev

ambient sound

výdrž

usazení a komfort Minusy velké pouzdro

jen SBC kodek

nepřesná detekce dotyku 8 /10 Hodnocení

Soundeus je relativně nedávno vzniklá značka, za kterou stojí česká společnost Music Center. První dvojice produktů, které na trh uvedla byla dvojice náhlavních uzavřených sluchátek – jedna v drátovém a druhá v bezdrátovém provedení.

Aktuální novinkou a třetím modelem v řadě jsou bezdrátové TWS špunty s označením Fortis 5S, které mají sloužit jako univerzální sluchátka pro denní používání včetně sportovních aktivit.

Nejen v diskuzi u prvního testu, ale také v řadě dalších příspěvků se objevuje informace o tom, že sluchátka Soundeus jsou pouze dražší kopií sluchátek od společnosti OneOdio. Tuto informaci jsme samozřejmě ověřovali a OneOdio patří mezi společnosti, které pro Soundeus některé modely vyrábějí. Nejedná se však o stejné produkty, jelikož sluchátka Soundeus mají upravený design, funkce a použité materiály – odlišný je také zvuk. Tedy na první pohled sluchátka obou značek vypadají podobně, v detailech a především ve zvukovém projevu by však měla být odlišná.

Konstrukce a zpracování

Fidelity 5S zaujmou hned na první pohled poměrně velkým nabíjecím pouzdrem, což je částečně dáno kapacitou vestavěného akumulátoru a částečně také konstrukcí sluchátek, která využívají pro lepší fixaci silikonový hák za ucho.

Pokud bychom měli pouzdro k něčemu přirovnat, pak velikostně odpovídá klasickému mýdlu na ruce oválného tvaru. Pouzdro bohužel kvůli velikosti i vcelku silným magnetům neotevřete jednou rukou – na druhou stranu nehrozí samovolné otevření.

Vnitřní prostor je vyplněn tvarovaným plastovým výliskem s prohlubní na sluchátka a kontakty pro nabíjení, zároveň je zde také prolis na uskladnění silikonových háků, pokud je nebudete chtít používat.

Tvarově jsou sluchátka zajímavým hybridem mezi různými přístupy, doplněna jsou navíc hákem za ucho, který se ke špuntům upevňuje pomocí dvojice magnetických kontaktů. Nabíjení pouzdra zajišťuje USB-C konektor, v balení najdete nabíjecí kabel, návod a tři velikosti špuntů.

Jako povrchová úprava je použit matný plast a guma v modré barvě, v obou případech očekávám po delším používání výraznější vrypy, pokud necháte sluchátka či obal v přítomnost ostrých předmětů typu klíče, i když pouzdro vypadá poměrně odolně. Mimo jeho velikosti mám výtku pouze k ostrým hranám spodní a horní části.

Pokud budete používat sluchátka bez háku a chcete je vložit do pouzdra, musíte hák vyndat anebo jej připojit ke sluchátku, jinak nebude tvarově sedět do výlisku a pouzdro nezavřete.

Konstrukčně pak není prakticky co vytknout, zpracování je dobré úrovni a použité materiály rozhodně nepůsobí laciným dojmem, jako to známe u některých konkurenčních výrobců. Potěší také certifikace IPX7, která umožňuje používání sluchátek i ve vlhku a zvládnou ponoření do metrové hloubky po dobu 30 minut – tedy jak říká výrobce, zvládnou i sprchu po sportovním výkonu.

Komfort a ovládání

Sluchátka samotná mají díky svému tvaru poměrně široké možnosti usazení do zvukovodu. Osobně mi sedí lépe bez silikonových háků, což je dáno zejména tím, že stranice brýlí již za ušním boltcem uberou poměrně dost místa, takže háky po chvíli nepříjemně tlačí i když jsou z měkkého silikonu – jestliže nosíte brýle, tak moc nepočítejte s pohodlným usazením s hákem.

Na druhou stranu je nutno konstatovat, že i bez háku sluchátka velmi dobře sedí v uchu a ani dynamičtější pohyb hlavou je nevytřepe. Použití háku samozřejmě ještě přidá jistotu, že sluchátko nevypadne, ovšem jeho upnutí k samotnému špuntu a nemožnost jakkoli si hák nastavit znamená, že nebudou sedět každému.

Bez háku, při používání jako klasické TWS špunty je vhodné sluchátko po vsunutí do zvukovodu mírně otočit proti směru hodinových ručiček (při pohledu na ucho z boku), čímž je v uchu usadíte podle potřeby.

Po nalezení optimálního umístění v uchu se můžete spolehnout na vysoký komfort i při dlouhodobém poslechu. Sluchátka nikde netlačí, nemají tendenci vypadnout z ucha a ani se svojí vahou nevytahují, protože tělo je relativně malé.

Ovládání je řešeno dotykovou plochou na obou sluchátkách, kdy jednotlivé příkazy zadáváte počtem doteků anebo podržením dotekového tlačítka na pravém nebo levém sluchátku. celkem se jedná o devět různých příkazů při přehrávání hudby a pět příkazů při telefonním hovoru.

Soundeus Fortis 5S

Cena: 1 899 Kč

konstrukce: intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce

intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce přenos signálu: Bluetooth 5.0, SBC

Bluetooth 5.0, SBC měniče: 60 mm

60 mm frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz

20 – 20 000 Hz výdrž: sluchátka při plném nabití cca 6 h, s nabíjením v pouzdře až 36 h

sluchátka při plném nabití cca 6 h, s nabíjením v pouzdře až 36 h funkce: ovládání hlasitosti, přehrávače a telefonních hovorů

ovládání hlasitosti, přehrávače a telefonních hovorů hmotnost: 12g sluchátka + 60g dobíjecí pouzdro

12g sluchátka + 60g dobíjecí pouzdro barva: modrá

modrá příslušenství: napájecí USB kabel, tři páry špuntů

Samozřejmě ani zde se nevyhnete nechtěným příkazům – např. změna ekvalizačního profilu je možná trojitým poklepáním, hlasitost jedním a pozastavení/spuštění pak dvěma doteky – sluchátka však ne vždy detekují správně počet doteků, zejména pokud nejsou stejně dlouhé/krátké včetně pauzy mezi nimi. Obslužná aplikace bohužel k dispozici není.

Ve volném prostoru bohužel nemají sluchátka nijak velký dosah, maximum je 10 metrů a musíte stát v přímé viditelnosti ke zdroji zvuku – v mém případě to byl telefon položený na stole na terase – vzdálenost cca 8 m už byla kritická, pokud jsem se otočil k telefonu zády, docházelo k výpadkům – viditelnost byla přímá v cestě stál pouze jeden malý ovocný stromek. Při používání s telefonem v kapse je však stabilita připojení bezproblémová.

Hudební projev

Ještě než se dostaneme k tomu, jak sluchátka hrají, je třeba zmínit poměrně zajímavou funkci Ambient sound, kterou obvykle najdeme u modelů s aktivním potlačením okolního hluku.

V případě Fortis 5S funguje velmi podobně a přidává k reprodukované hudbě i zvuk z okolí. Ve výsledku to není nijak rušivé a krapet lépe uslyšíte své okolí, i když špunty utěsní veškeré parazitní zvuky z okolí. Velice praktická funkce zejména při sportu.

Vedle této funkce je k dispozici také dvojice přednastavených ekvalizačních křivek – vyrovnaná a posílené basy + herní režim. Při každí změně jste na tuto skutečnost upozornění hlasovou informací a přehrávání se na chvíli přeruší.

Samotné zvukové profily jsou velmi podobné a prakticky nerozlišitelné – herní režim mírně stáhne střední pásmo, přidá výšky a basy. Vyrovnaný profil je de facto projev bez korekcí a posílené basy mají hutnější basy s mírným náznakem dunění.

Pokud tedy vypneme veškeré zlepšováky a využijeme vyrovnaný profil, tak je zvuk velmi dobře vyvážený se zábavnějším naladěním, kde není dominantní žádné z pásem. Nejčistší jsou zde výšky a vyšší středy, které dodají pocit pěkného prostoru, basy potom adekvátně doplňují zbytek spektra.

Žánrově nejsou sluchátka nijak zásadně vyhraněná a můžete přehrávat prakticky všechno. Nejedná se samozřejmě o audiofilský zážitek, avšak ani o přebasované dunění. Projev je příjemně muzikální a baví i při delším poslechu. Pokud aktivujete zvýraznění basů, počítejte s místy až otravným duněním, jaké známe u mainstreamových značek.

Verdikt

V cenové hladině do 2000 Kč dnes najdeme poměrně velké množství modelů, přičemž některé sem spadly z výšin díky různým slevám. I přesto je však model Fortis 5S z mého pohledu konkurenceschopným kusem.

Sluchátka potěší nejen obří výdrží, ale také dobrým přednesem a pasivním utlumením okolí. Vzhledem k tomu, že se jedná o první pokus značky Soundeus, tak nemohu výsledek nepochválit. Uvidíme co nás čeká dál.

Z hlediska komfortu vyzdvihuji velmi dobré tvarování špuntu, díky němuž si najde pohodlnou polohu v uchu prakticky každý, pojistný silikonový hák pak většinou nebude potřeba, snad pouze při sportu typu běh, kde dochází k pravidelným rázům celého těla.

Negativem je zde zejména velikost pouzdra a sice logické, ale nepřesné dotykové ovládání – to je ale problém většiny TWS špuntů s dotykovou plochou.