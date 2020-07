SoundPeats TrueWings: sportovní TW sluchátka s háčkem za ucho lze ponořit i do vody

Jestli jste sportovněji založení a hledáte True Wirelles sluchátka, tak jste asi zjistili, že odolných zcela bezdrátových sluchátek je hodně, nicméně takových, u kterých máte 100 % jistotu, že nespadnou je už daleko méně.

SoundPeats TrueWings patří mezi velmi odolné modely, které plní IPX7. To znamená, že snesou dočasné ponoření (na 30 minut do hloubky 1 metr) a také jsou odolné proti tryskající vodě. V praxi v nich tedy můžete zmoknout, nevadí ani kýbl vody vylitý na hlavu, nebo sprcha. Další výhodou je, že jde o šputny, ale zároveň mají háček za ucho, takže zvládnou bez problémů i běh a dynamické pohyby.

Co se zvuku týče, tak jsou osazeny 13mm měniči (výrobce slibuje důrazné basy). O připojení se stará Bluetooth 5.0 a kodek AAC a SBC. Ovládání je dotekové na obou stranách. V porovnání se současnými novinkami na první pohled asi jedinou výraznější slabinou může být výdrž, která je 4 hodny – běžné je spíše 5 a více hodin. Pro běžné cvičení a běhání to bohatě stačí, na dlouhé výlety to ale už není. Pouzdro samotné pak dá energii na dalších 18 hodin, dobíjí se přes USB-C.

Sluchátka SoundPeats TrueWings se prodávají za 1 690 Kč.

Zdroj: Audigo.cz