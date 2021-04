Spekulace: Samsung si nechá OLED panely pro televizory vyrábět u LG

Před čím ještě nedávno varoval, to možná nakonec sám použije. Hned několik asijských zdrojů přišlo s informací, že prý Samsung u svého největšího rivala nakoupí OLED panely pro televizory.

Pokud se s LG dohodne, měl by od něj v druhé polovině roku nakoupit milion panelů, příští rok pak čtyři miliony, to by činilo polovinu jeho produkce, kterou přitom využívá sám a obrazovky dodává ještě pro Sony, Philips, Panasonic atd.

Pro Samsung není outsourcing cizí. U levných televizorů už využívá LCD panely od BOE, Amtranu nebo TCL, spekuluje se též o tom, že BOE bude producentem OLEDů pro jeho smartphony základních řad. Na partnerství s LG by bylo překvapivé a pikantní akorát to, že před třemi lety proti OLEDu vedl antikampaň, jak je jeho QLED (postavený na LCD) lepší, protože se nevypaluje.

Samsung se už v minulosti v OLED TV pokoušel, v roce 2013 představil první 55" model, který se už ale nedočkal nástupce a firma se soustředila jen na maloformátové obrazovky pro mobily a tablety. K obrazovkám využívajícím organické diody se vrací až nyní, kdy vyvíjí technologii QD-OLED.

Ty by měly být jednodušší na výrobu, tudíž i levnější. U QD-OLED jsou zdrojem světla modré organické diody, které pak na červenou a zelenou barvu převádí vrstvy kvantových teček. Samsung by je měl ve velkém používat příští rok, výroba ale pravděpodobně bude stačit leda tak na prémiové televizory, zatímco u těch levnějších by se mohl spolehnout na outsourcing.

PS: Ve vztazích mezi korejskými společnostmi bychom měli rozlišovat Samsung Display a LG Display coby výrobce panelů a Samsung Electronics a LG Electronics coby výrobce televizorů. Pro zjednodušení ale o firmách mluvíme jménem mateřských koncernů.

Zdroje: MTN, Etnews, TheElec via The Verge