Spekulace se vracejí. LG bude vyrábět OLED panely pro Samsung, tvrdí Reuters

Před pěti lety Samsung zahájil tvrdou kampaň proti LG, když se v reklamách vysmíval technologii OLED kvůli vypalování obrazu. Lidé měli nakupovat jeho QLED, což je a byla jen další evoluce LCD. To bylo pokrytecké už kvůli tomu, že Samsung OLEDy využíval u menších obrazovek mobilů a tabletů.

Postupně je ale dostal také do notebooků a dnes už vyrábí také velké televizory. Nedávno dorazila druhá generace. A situace se obrátila. Teď se LG vysmívá Samsungu, že se jeho OLEDy vypalují mnohem hůř. Odkazuje se na dlouhodobé testy Rtings, které ale srovnávají nejnovější panely od LG a první generaci Samsungu.

Jenže aby toho nebylo málo, LG má Samsungu dodávat panely do budoucích televizorů s úhlopříčkami 77 a 83 palců. Tvrdí to alespoň zdroje blízké agentuře Reuters. V prvním roce má LG dodat 2 miliony panelů, v dalších 3 miliony, pak 5 milionů. Samsung prý chce konkurovat levnějším čínským značkám a sám nemá dostatek výrobních kapacit. Jak už to tak bývá, ani jedna ze stran nechtěla tyto spekulace komentovat.

Není to ale poprvé, kdy se o možné spolupráci mluví. Totéž se řešilo před dvěma lety a ke spolupráci evidentně nedošlo. Samsung navíc stále tvrdí, že jeho technologie je lepší.

Obě se totiž liší, ač využívají obrazovku tvořenou organickými diodami. LG ji nazývá WOLED a spočívá ve vrstvě bílých diod, které pak se pak pomocích barevných filtrů převedou na červenou, zelenou a modrou, přičemž čtvrtý subpixel zůstane čistě bílý pro zvýšení jasu.

Samsung má QD OLED, kde jsou vespod modré diody, které se na červené a zelené převádějí pomocí kvantových teček. Má jí o výrobně levnější a odolnější technologii, navíc umožňuje dosahovat vyšších jasů, tradiční bolístky OLEDů. Papírová srovnání ale vždy kulhají a rozdíly se mohou s každou generací panelu měnit.