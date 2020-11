Spotify uvažuje o prémiovém předplatném, které nabídne pouze podcasty

Ač streamovací služba Spotify vznikla primárně hudební, v posledních letech stále více roste obliba podcastů, které samozřejmě nabízí také. Pokud je posloucháte, tak jste jistě zaregistrovali, že i v ČR rapidně roste jejich počet.

Spotify nyní dle Andrew Wallensteina uvažuje o předplatném, které nabídne pouze podcasty. Zájemce by si tak platil pouze přístup k podcastům, hudba by zůstala zcela stranou.

Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM