Spravedlnost podle Spensera: ex-policista proti svým prohnilým kolegům na Netflixu [recenze filmu]

Režisér Peter Berg a herec Mark Wahlberg v jejich páté spolupráci až příliš předvídatelně naplňují žánrovou formulku akční krimi komedie.

Plusy Přehledně natočené pěstní souboje a morální kompas pro spravedlnost, který vede Marka Wahlberga. Minusy Scénář nabízí hodně předvídatelnou zápletku, v níž poměrně záhy odhadnete, kdo je kdo. 5 /10 Hodnocení

6. března vypustila streamovací platforma Netflix nový film, na němž již popáté spolupracuje dvojice režisér Peter Berg (Království, Bitevní loď) a herec Mark Wahlberg. Poprvé se spolu sešli před sedmi lety na akčním survival thrilleru Na život a na smrt, jenž rekonstruoval průběh operace Red Wings.

Skutečnými událostmi bombového útoku na bostonském maratonu v roce 2013 byl inspirovaný i film Den patriotů a stejně tak následný katastrofický Deepwater Horizon: Moře v plamenech, který se vracel k události, označované jako ekologické 11. září.

To jejich čtvrtá spolupráce na akčním špionážním snímku 22. míle už měla fiktivní a také dost béčkový charakter v jakési kombinaci Jasona Bournea a indonéského Zátahu. Wahlberg se na všech těchto filmech podílel i jako producent a dlužno dodat, že čísla návštěvnosti mu asi až tak velkou radost neudělaly, protože vzhledem k nákladům byl úspěšný jen Na život a na smrt.

Prohnilá bostonská policie

Producentský dohled si podržel i nad jejich společnou novinkou, která se velmi volně inspirovala knihou Wonderland, u nás v překladu Říše divů, amerického spisovatele Ace Atkinse. Ten byl po smrti Roberta B. Parkera vybrán, aby pokračoval v knižní sérii s postavou soukromého detektiva Spensera. Scénář dvojice Brian Helgeland (L. A. - Přísně tajné, Zelená zóna, Legendy zločinu) a Sean O'Keefe si ale z této předlohy bere jen jména ústředních postav a motiv s výstavbou hazardního komplexu, jinak děj filmu s tím literárním nemá nic společného.

Fanoušci knižní série s postavou Spensera tak asi nebudou s tímto převedením příliš spokojeni a zřejmě ani ti, kteří ji neznají, protože scénář nabízí hodně předvídatelnou zápletku, v níž poměrně záhy odhadnete, kdo je kdo. A že ten, kdo se tváří jako přítel, ve skutečnosti sleduje úplně jiné zájmy.

To, oč se tu hraje, je snaha bývalého bostonského policisty přijít na to, jak to bylo s vraždou jeho bývalého šéfa a sebevraždou jeho ex-kolegy. Spenser (Mark Wahlberg) má silně vyvinutý smysl pro spravedlnost a nesnáší, když se někomu děje příkoří. Právě tyto vlastnosti ho dostaly před pěti lety do vězení, když chtěl svého šéfa Boylana (Michael Gaston) konfrontovat se zjištěními ohledně vraždy mladé aktivistky, jejíž vyšetřování bylo dle něj vedením policie zameteno pod stůl.

Boylan je v den jeho propuštění z vězení zavražděn. Za pachatele této brutální popravy je označen policista z jeho oddělení Graham (Brandon Scales), kterého Spenser zná z dřívějška a odmítá proto uvěřit oficiální policejní verzi, že by to byl právě on.

Spenser tak změní své plány, že se z Bostonu přestěhuje do Arizony, kde se bude živit jako řidič kamionu a vydá se rozplétat klubko tohoto případu, které ho zavede k chystané stavbě kasina a propojení zkorumpovaných policistů a obchodníků s drogami s tímto projektem.

Starosvětský ráz pěstních soubojů

Nápomocni jsou mu v tom trenér boxu Henry (Alan Arkin), u kterého po propuštění z vězení bydlí, jeho nový spolubydlící, obrovitý zápasník Hawk (Winston Duke) a bývalá přítelkyně Cissy (Iliza Shlesinger). Zatímco Cissy svou rázností vnáší do filmu humor a to nejen při sexu na toaletě, ale i při vtipkování na účet trojice, která ji ve své honbě za spravedlností připomíná Batmana, obřího Robina a Alfreda, parťácká chemie mezi Wahlbergem a Dukem moc nefunguje.

Peter Berg chtěl určitě navázat na slavné buddy movie typu Posledního skauta, ale na to poskytl této dvojici poměrně málo scén, kde by mohlo jejich vzájemné špičkování vyniknout. Spenser je spíš sólista, k němuž se Hawk přidává v některých bitkách tím, že mu na poslední chvíli zachrání krk.

Jak se Spenser snaží zjistit informace a zarputile jde po tomto případu, tak se neustále dostává do nějakých potyček, z nichž vychází se šrámy na těle. Pomlácený Mark Wahlberg tak prochází akčními scénami, které mají vesměs ráz chlapských pěstních bitek. Nejzábavnější z nich je ta, kdy se mu nepřítelem stává rozzuřený hlídací pes. Nejráznější pak ta s mačetami v restauraci.

Pěstní souboje jsou přehledně sestříhané a mají takový starosvětský ráz. Nehraje se v nich na nějakou choreografii, ale aby bylo znát, že dotyčného opravdu bolí. Jen ta závěrečná mě přišla svým pojetím spíš komická, než že by v ní šlo o život, i když by tak asi vyznívat měla.

Dojem starosvětskosti a toho, že film vypadá spíš jako kousek z devadesátých let než ze současnosti, může někdo brát jako výhodu. Že se režisér nesnaží ohromovat stylem ani vizuálem, který je spíš televizní a spoléhá se na kombinaci ruční akce a humoru. Jenomže toho humoru díky nerozvinuté parťácké chemii není až tolik a zápletka zas nenabízí žádný moment překvapení.

Kombinace akční krimi komedie a buddy movie tak doplácí na malou ambicióznost tvůrců. Jakoby si řekli, dáme divákům oldschoolovou oddechovku, která jim připomene tu Jacka Reachera, tu slavnější parťácké filmy a když je to bude bavit, přijdeme s dalšími pokračováními, k nimž je v závěru jasně nakročeno. Pokud od filmu neočekáváte víc než průměrně zábavné naplnění žánrové formulky, mohli byste být se Spenserem spokojeni.

