Srandičky končí, Ant-Man a Wasp: Quantumania má zastavit pád Marvelu. Poslední trailer hodně napovídá

Marvel se svými miliardovými tržbami měl dlouhá léta pověst prakticky neomylného filmového studia, které produkuje jeden komerční trhák za druhým. Po filmu Avengers: Endgame se však stroj na úspěch trochu začal zadrhávat a i když jeho filmové počiny vysloveně propadáky nejsou, tak postupně padající tržby, horší kvalita některých seriálů a zejména rostoucí nespokojenost fanoušků hodně napovídají. Fáze čtyři se zkrátka moc nepovedla, filmy se potýkají s kolísavou kvalitou.

Na začátek páté fáze MCU chystá studio Marvel s film Ant-Man a Wasp: Quantumania. A zatím co první dva filmy s tímto malým/velkým hrdinou v hlavní roli byly spíše humorného, rodinného ladění, tak režisér Peyton Reed prohlásil, že Ant-Man 3 má „natrvalo změnit Marvel Cinematic Universe“ a že „Scott Lang je v centru této změny“.

V tomto filmu přichází definitivně na scénu nový padouch Kang Dobyvatel (poprvé se objevil v seriálu Loki) a má být tím hlavním hybatelem v nejbližších letech, navíc je součástí fáze šest, neboť v roce 2025 má jít do kin film Avengers: The Kang Dynasty.

Ale zpět k titulu Ant-Man a Wasp: Quantumania: má být epičtější, akčnější, podstatně vážnější a přitom bude stále rozvíjet příběh široké rodiny – jednoduše srandičky končí. Ostatně oficiální popis děje praví: „Scott Lang a Hope van Dyneová se spolu s Hopeinými rodiči Hankem Pymem a Janet van Dyneovou a Langovou dcerou Cassie vydávají na nové dobrodružství do kvantové říše, které posouvá jejich hranice a staví je proti Kangovi Dobyvateli.“

Režisér Reed ostatně vysvětlil, že „Scott neví, jak se má chovat“ k nyní osmnáctileté Cassie, která by měla v Quantumanii také převzít postavu superhrdinky. Ve filmu se mají objevit další nové postavy a divák bude zatažen do kvantové říše, kde nikdy nemusí být věci tak, jak se na první pohled jeví. Studio Marvel zkrátka hodně slibuje, film hodně propaguje a fanoušci by měli zpozornět. Otázkou je, kolik diváků je zvědavo na neustálé změny realit, postav a resety děje. Jestli mají něco poslední seriály a filmy společné, tak jsou to poměrně slabé (a někdy vysloveně špatné) scénáře a mizerně napsané postavy.

Film Ant-Man a Wasp: Quantumania má premiéru v kinech 16. února 2023.