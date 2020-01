Srdcová královna: odvážně pojatý sexuální vztah s nevlastním synem [recenze filmu]

Úspěšná právnička, propadající nebezpečnému vztahu se svým nevlastním synem. Portrét sexuální predátorky v éře #MeToo a způsobu, kterým hájí své dosavadní postavení.

Scenáristka a režisérka May el-Toukhy (1977) se narodila a vyrostla v Dánsku jako dcera dánské matky a egyptského otce. Původně se věnovala divadlu, ale poté přešla k filmové režii. Debutovala romantickou komedií Dlouhý příběh ve zkratce (2015), v níž se skupina třicátníků pokouší naplnit své představy o dokonalém životě.

Srdcová královna je její druhý celovečerní počin, který se stal jedním z nejúspěšnějších dánských filmů loňského roku. Na festivalu v Sundance získal cenu diváků a byl nominován na cenu porty. Cenu za nejlepší film i tu diváckou si odnesl také z domácího festivalu v Göteborgu a snímek se stal rovněž dánským vyslancem na Oscara.

Scénář k němu napsala režisérka se svou vrstevnicí Maren Louise Käehne, která se s ní podílela už na jejím debutu a má za sebou rovněž práci na populárních seriálech Vláda a Most. Hlavní role byla svěřena sedmačtyřicetileté dánské herečce Trine Dyrholm, která za ni byla nominována na Evropskou filmovou cenu.

Problematický nevlastní syn

V Srdcové královně ztvárňuje úspěšnou právničku Anne, která propadne nebezpečnému vztahu se svým nevlastním synem. Anne žije v prostorném modernistickém domě na venkově, obklopeném lesy, se dvěma dcerami, dvojčaty Fridou (Liv Esmår Dannemann) a Fanny (Silja Esmår Dannemann), a manželem, lékařem Peterem (Magnus Krepper).

Oba jsou přitom pracovně hodně vytížení. Anne je spolu partnerkou v právnické firmě, která se zaměřuje na případy domácího násilí a zneužívání či týrání dětí a mladistvých, jež zastupuje. V práci je zvyklá řídit své kolegy a mít nad nimi pocit dominance. Její manžel, který se kvůli práci nebo různým konferencím často ocitá mimo domov, jí přitom jemně dává najevo, že by tuto svou potřebu kontrolovat za každou cenu situaci nemusela přenášet i domů. To jsou ale jen drobné stíny v ráji.

Ty větší se začnou objevovat s příchodem Peterova sedmnáctiletého syna Gustava (Gustav Lindh) z jeho předchozího manželství. Jeho matka si s ním neví rady a po sérii jeho průšvihů, kdy byl ve Švédsku vyloučen ze školy, mu dává na vybranou. Buď internátní škola, nebo pobyt u jeho otce.

Gustav zezačátku v otcově současné rodině dál pokračuje ve svém vzdorovitém chování, ale postupně se zklidňuje, navazuje vztah s dvojčaty a zdá se, že mu rodinný život začíná svědčit. Přispěje k tomu i jeden jeho incident, jehož odhalení a hlavně neprozrazení Anne využije k tomu, že mu dá na vybranou, jak se dál v rodině chovat.

Senzuální uvolnění

Anne vnímá, že Gustavův vztah s otcem je odcizený a stává se jeho spojencem. Způsob jejího chování vůči němu zezačátku vypadá jako pokračování její práce, kdy je zvyklá stát na straně mladistvých, kterým se děje nějaké příkoří nebo procházejí nelehkým životním obdobím. Ono má ale i jiné důvody, které se vyjeví, když si Gustav přivede domů dívku a Anne slyší přes zeď zvuky při jejich milování.

Její manželský život po sexuální stránce vyloženě nestrádá, ale už v něm logicky není ta prvotní vášeň a smyslná touha. Ve společnosti rodinných známých při posezeních na verandě se Anne spíš nudí a mnohem víc radosti nebo potěšení nachází při společných aktivitách s Gustavem. Koupání v nedalekém jezeře s dcerami, hře na schovávanou, kdy s nevlastním synem na chvíli zůstanou sami za stromem nebo když spolu vyrazí do baru.

Kameraman Jasper Spanning umí v prosluněných záběrech letního období velmi dobře navodit atmosféru jakéhosi senzuálního uvolnění, které Anne ve společnosti Gustava zažívá. Pozornost k němu výchovného nebo terapeutického rázu ale získává čím dál víc rysy flirtu, který přeroste v sexuální spojení, v duchu tradic skandinávské kinematografie notně explicitní. To znamená takové, které pokouší hranici pornografie ve své realističnosti a názorné otevřenosti.

Obrana dosavadních jistot

Hra na svádění i samotný sex Anne vrací sebejistotu v intimní oblasti a dává ji zapomenout na pocit, že jako žena ve středním věku stárne. Románkem si potvrzuje svou ženskost, přitažlivost, neuvědomuje si přitom ale, že vůči Gustavovi překračuje hranici intimity, jež se dotýká předmětu její práce.

Jejich důvěrnost neunikne pohledu někoho z jejího nejbližšího okolí a hrozí tak její prozrazení. Tehdy Anne nasadí všechny páky, aby uchovala status quo svého rodinného postavení. A to za každou cenu. To, co začalo pouhým rozmarným flirtem, se tak rychle promění ve znepokojivý příběh manipulace a zneužívání s dopadem na všechny zúčastněné.

Způsob, jakým se Anne z koketní svůdnice promění ve lstivou a krutou ochránkyni svého dosavadního pohodlného života na úkor emocionálně nestabilního dospívajícího v její péči ukazuje, jak umí být člověk, v tomto případě žena, záludný a bezcitný, když se jeho postavení ocitá v ohrožení.

Silné katarzní finále

Trine Dyrholm ve výrazu tváře umí velmi uvěřitelně odstínit to napětí a nejistotu z toho, kdy pravda vyjde najevo. Když se tak stane, Anne neváhá lhát, vyhrožovat a stavět se do role oběti. Využívá přitom všechny modely obrany, jež zná ze své právní praxe.

Její pragmatismus tu stojí proti rozbouřeným citům zhrzeného mladíka, který chce, aby někam patřil a někdo mu věřil. Vše ústí do silného katarzního finále, v němž si nedostatek odvahy pro přiznání vlastního selhání vybírá svou krutou daň. Vlastně na všech v této rodině, z níž pocit nedůvěry a pochybností asi jen tak nezmizí.

Melodrama o nepatřičném vztahu se tak postupně proměňuje v psychologicky laděný thriller s výraznou moralistní koncovkou, jež nás učí být ostražitými vůči těm, kteří se zaklínají ve svém konání ušlechtilými úmysly a přitom neváhají zneužívat své postavení. Sexuální predátorkou v éře #MeToo se tu přitom stává žena, která svého nevlastního syna promění v druh oběti, již by za jiných okolností ve své profesi hájila.

Režisérka May el-Toukhy natočila silné a odvážně pojaté vyprávění o tom, co vše se o člověkovi odhalí s uvolněním jeho zábran v sexuální oblasti. Vůbec bych se nedivil, kdyby už v Hollywoodu chystali remake této látky. Třeba s Robin Wright Penn v hlavní roli.

Srdcová královna